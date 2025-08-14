Logo Mega

Temblor se registra en la zona central de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves 14 de agosto, a las 14:03 horas, un temblor de magnitud 3,0 afectó a la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 49 km al noreste de Los Andes, en la región de Valparaíso, con una profundidad de 113 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor

