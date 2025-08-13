Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

13 ag. 2025 - 22:16 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, a las 21:43 horas, un temblor de magnitud 3,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 26 km al suroeste de Camiña, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 92 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

