Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

13 ag. 2025 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles 13 de agosto, a las 09:38 horas, un temblor de magnitud 3,7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 56 km al sur de Camiña, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 100 km.

Senapred no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.