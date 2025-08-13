Temblor se registra en la zona sur del país: Revisa su epicentro y magnitud
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La madrugada de este miércoles, a las 01:03 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 151 km al oeste de Toltén, en la región de La Araucanía, el cual tuvo una profundidad de 19 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
