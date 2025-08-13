Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro del sismo

13 ag. 2025 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,9 se percibió en la tarde de este miércoles en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 15:45 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró 67 kilómetros al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta, y tuvo una profundidad de 264 km.

Por el momento, Senapred no ha informado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este sismo.

