Temblor en la zona sur: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este jueves 14 de agosto, a las 12:07 horas, un temblor de magnitud 4,0 se registró en el extremo sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 255 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, el cual tuvo una profundidad de 10 km.
Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.LO ÚLTIMO
Leer más de