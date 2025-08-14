Sismo se registra en la zona norte: Conoce el epicentro y la magnitud del temblor
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La tarde de este jueves 14 de agosto, a las 14:26 horas, un temblor de magnitud 3,5 afectó a la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 35 km al noreste de Alto del Carmen, en la región de Atacama, con una profundidad de 110 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
