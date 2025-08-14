Logo Mega

Sismo se registra en la zona norte: Conoce el epicentro y la magnitud del temblor

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves 14 de agosto, a las 14:26 horas, un temblor de magnitud 3,5 afectó a la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 35 km al noreste de Alto del Carmen, en la región de Atacama, con una profundidad de 110 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor

