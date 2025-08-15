Temblor se registra en la zona centro-norte: Conoce su magnitud y epicentro
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 3,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 02:53 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 37 kilómetros al oeste de Canela Baja, a 34 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de