Temblor se percibe en la zona centro: Esta fue la magnitud y epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,1 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 22:31 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 20 kilómetros al oeste de La Ligua, a 20 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
