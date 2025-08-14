Temblor se registra en la zona norte de Chile: ¿Cuál fue la magnitud del sismo?
¿Qué pasó?
Durante la noche de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,6 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 22:56 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 52 kilómetros al sur de Socaire, a 239 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de