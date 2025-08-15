Temblor se percibe en la zona centro: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este viernes se registró un sismo de magnitud 3,3 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 02:16 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 49 kilómetros al este de Los Andes, a 124 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
