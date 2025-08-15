Se registra temblor en zona norte: Conoce la magnitud del movimiento telúrico

15 ag. 2025 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes 15 de agosto, a las 15:18 horas, un temblor de magnitud preliminar 3.5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 96 km al noreste de Alto del Carmen, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 21 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.