Dos temblores se perciben en la zona norte en menos de cinco minutos: Revisa la magnitud de los sismos

19 ag. 2025 - 19:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes se percibió un sismo de magnitud 3,0 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 19:11 horas. Minutos después, se percibió otro de magnitud 3,9.

¿Dónde fue el epicentro?

El primer movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 67 kilómetros al sur de Ilo, Perú, a 14 kilómetros de profundidad.

El segundo tuvo un epicentro a 76 kilómetros al sur de Ilo, a 11 kilómetros de profundidad. Cabe recordar que a las 18:49 ya se había registrado un sismo magnitud 4,5.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.