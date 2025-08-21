Candidatos a diputado por el Distrito 1: lista completa, comunas y cómo se vota

21 ag. 2025 - 06:45 hrs.

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el distrito y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 1 Nombre Pacto Partido Luis Fabián Malla Valenzuela Unidad por Chile Partido Liberal Leonardo Wilson Valenzuela Atenas Verdes, regionalistas y humanistas AH Aracely Berríos Gajardo Chile grande y unido Evópoli Viviana Rubio Torres Chile grande y unido Evópoli Luis Alejandro Paredes Escanilla Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Juan Carlos Chinga Palma Chile grande y unido Independiente Paulina Patricia Saldía Pinto Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Ricardo Luis Sanzana Oteíza Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Camilo Jofré PTR PTR Jorge Díaz Ibarra Unidad por Chile DC Marcelo Andrés Zara Pizarro Cambio por Chile Nacional Libertario Giovanna Calle Capuma Unidad por Chile PPD Pollyana Rivera Bigas Cambio por Chile Republicano Stephanie Jeldrez Ortiz Cambio por Chile Republicano José Gustavo Lee Rodríguez Cambio por Chile Social Cristiano Sandra América del Carmen Flores Contreras Unidad por Chile PS Candy Katiuska Andrade Jara PDG PDG Ernesto Rodrigo Plasencia Rojas PDG PDG Raúl Alexander Parada Flores PDG PDG Rodrigo Cuevas Troncoso PDG PDG Sebastián Huerta González Chile grande y unido UDI Fernando Fernández Partido Popular Popular Óscar Palleres Flores Partido Popular Popular Daldym Pinochet Partido Popular Popular

Cupos del distrito: 3.

¿Cuándo son las elecciones?

Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).

En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.

Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.

El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N° 1

Región: Arica y Parinacota

Arica y Parinacota Comunas: Arica, Camarones, General Lagos, Putre.

Paso a paso para votar

Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.

Lleva tu cédula o pasaporte vigente.

Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.

Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.

Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.

¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D'Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.

¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

