Video muestra momento del ataque a disparos que terminó con hombre muerto a la salida de una discoteque en Recoleta

25 ag. 2025 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre fue asesinado a balazos a la salida de una discoteque clandestina en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

Las imágenes muestran el impacto que generó la situación en los transeúntes que pasaban por el lugar, quienes interrumpieron su trayecto y escaparon tras escuchar los disparos ocurridos en el sector de la calle Lircay.

¿Qué se sabe del homicidio en Recoleta?

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba saliendo del inmueble, cerca de la intersección con calle Albano, donde fue abordado por un desconocido, quien le disparó, dejándolo tendido en la vía pública.

Se trata de un hombre de nacionalidad peruana, cuya identidad no ha sido confirmada, y que se mantenía en condición migratoria irregular en el país.

Discoteque clandestina

Según vecinos del sector, en el inmueble donde ocurrió el ataque funcionaría una discoteque clandestina, donde suele haber consumo de alcohol y drogas, por lo que un Equipo de Reacción Táctica de la PDI realizó un allanamiento en el inmueble.

"Al parecer esto se trataría de una discoteca clandestina, y al momento en que la víctima salía de esta, un segundo sujeto lo aborda y usando un arma de fuego le propina diversos impactos, cayendo la víctima en el lugar y falleciendo", señaló el fiscal Manuel Zara, de la Fiscalía ECOH.

Investigación de homicidio en Recoleta

Respecto al móvil, el persecutor afirmó que "todas las líneas de investigación están abiertas, pero poder señalar ahora que es un ajuste de cuentas es muy primario”.

En tanto, el subprefecto Juan Pablo Urqueta, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, indicó que "las pericias se concentran principalmente en buscar indicios de interés criminalístico, existiendo proyectiles balísticos y vainillas en el lugar del hecho".

"Se realiza empadronamiento, verificación de identidad, análisis en el sitio del suceso, además del levantamiento de registros visuales", agregó.