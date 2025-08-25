Disparo en el Hospital de Curanilahue provocó suspensión temporal de atenciones

25 ag. 2025 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche del pasado domingo, un disparo encendió las alarmas en el Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela, en la comuna de Curanilahue, región de Biobío, el cual tuvo que suspender temporalmente sus atenciones.

Fue una trabajadora la que escuchó el impacto balístico, el cual causó daños en un ventanal y una muralla del recinto asistencial.

¿Qué se sabe del disparo en el Hospital de Curanilahue?

A través de un comunicado, el Servicio de Salud de Arauco expuso que el disparo ocurrió pasadas las 23:30 horas, en el área de pre parto, y que tiene "origen desconocido". Además, afirma que fue "percutado presumiblemente desde el exterior del establecimiento".

En específico, el proyectil cruzó por el ventanal de la sala del área y luego quedó incrustado en una pared. Además de estos daños, no se generaron mayores afectaciones en el hospital ni hubo personas lesionadas.

"Personal de Carabineros y Fiscalía ya se encuentra realizando todas las diligencias investigativas de rigor", sostuvo.

Suspensión temporal de atención

Tras el hecho, las atenciones en el recinto fueron suspendidas unos minutos, pero rápidamente el servicio continuó funcionando con normalidad, a excepción del área de pre natal.

"Es importante indicar que las atenciones hospitalarias no se han interrumpido y continúan con total normalidad, mientras que en estos momentos los equipos clínicos y directivos se encuentran trabajando en la evaluación de otras medidas que pudieran ser necesarias", señaló el Servicio de Salud tras el hecho.

Humberto Toro, delegado presidencial provincial Arauco, indicó que "durante el transcurso de la mañana conversé con el director del hospital. Ellos están haciendo rápidamente la reposición del ventanal, van a poner vidrio doble y, al mismo tiempo, se espera que a partir de las 12 del día ya se vuelva a la normalidad en la atención en esa sala pre natal".