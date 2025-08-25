Hombre es asesinado con al menos seis disparos en Recoleta

25 ag. 2025 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, un nuevo homicidio ocurrió en la Región Metropolitana, esta vez en la comuna de Recoleta, donde un hombre recibió al menos seis disparos, que lo dejaron fallecido en la vía pública.

Al lugar llegó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y se instruyeron diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué se sabe del homicidio en Recoleta?

El crimen ocurrió en el sector de la calle Lircay, cuando la víctima se encontraba saliendo de un inmueble, cerca de la intersección con calle Albano.

De acuerdo con la información policial preliminar, fue en ese contexto en que habría sido abordado por un grupo compuesto por una cantidad indeterminada de desconocidos, quienes le habrían disparado en al menos seis ocasiones.

El ataque provocó que el hombre quedara tendido en la vía pública y posteriormente falleciera en el lugar, debido a la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho, y se está trabajando en dar con el paradero de los responsables.