Carabineros frustra a balazos robo a peaje en Puente Alto: Dos asaltantes permanece en riesgo vital

25 ag. 2025 - 05:42 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros repelió a balazos un robo al peaje Tocornal en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada de este lunes y dejó a dos de los asaltantes lesionado y a otro en riesgo vital.

¿Qué se sabe del asalto frustrado en el peaje?

De acuerdo a información preliminar entregada por la autoridad policial, fue alrededor de las 04:25 horas que se recibió la denuncia al 133 acerca de un robo armado protagonizado por cuatro sujetos en contra del peaje ubicado en Avenida Domingo Tocornal con Acceso Sur.

Una vez en el lugar, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de Carabineros fueron amenazados con armas de fuego por los asaltantes, dando inicio a un enfrentamiento que dejó a dos de los delincuentes heridos, uno de ellos en riesgo vital.

Asaltantes escapan

Los otros dos asaltantes se dieron a la fuga lanzando miguelitos en su huida por la calzada, mientras que los heridos fueron atendidos por personal SAMU en el lugar.

Personal de Carabineros se encuentra trabajando para dar con el paradero de los delincuentes que se dieron a la fuga.