Sueldos superan los $2 millones: Conoce las ofertas laborales que tiene Carabineros y cómo postular a ellas

16 ag. 2025 - 21:00 hrs.

Una importante oportunidad es la que tendrán todos aquellos que quieran sumarse Carabineros de Chile. La institución abrió 19 vacantes de empleo para personal civil en diversas regiones a lo largo del país.

Entre los cargos disponibles destacan el de un contador auditor, un asesor jurídico, dos auxiliares contables, un auxiliar social, seis administrativos, un estafeta, personal para servicios de mantención de cuarteles, un archivero, un cocinero, un telefonista y un evaluador y coordinador de proyectos.

Dependiendo del cargo a desempeñar, las rentas fluctúan entre los $607.040 hasta los $2.037.429 brutos. Cabe destacar el proceso de postulación estará abierto hasta el 17 de agosto.

¿Cuáles son las vacantes disponibles para ingresar a Carabineros?

Los puestos disponibles con sus respectivas rentas son los siguientes:

Administrativo Autoridad Fiscalizadora OS10 Prefectura Talca: $830.296.

Auxiliar Contable, Tarapacá: $1.042.432

Auxiliar Contable, Departamento Fomento Equino: $830.296

Asesor Jurídico, Dirección de Bienestar: $1.760.200

Servicio de Mantención de Cuartel, 24ª Comisaría Melipilla: $836.296

Administrativo, 24ª Comisaría Melipilla: $830.296

Administrativo, Prefectura Magallanes: $1.201.296

Auxiliar Social, Prefectura Linares: $830.296

Estafeta, Prefectura Talca: $607.049

Contador Auditor, Subcontraloría Sur: $2.037.429

Telefonista, 9ª Comisaría Guardia del Congreso Nacional: $607.040

Cocinero, 7ª Comisaría de Fuerzas Especiales Valparaíso: $892.799

Administrativo, Prefectura Viña del Mar: $830.296

Carpintero, zona Valparaíso: $830.296

Evaluador y Coordinador de Proyectos, zona Valparaíso: $1.760.200

Administrativo, 3ª Comisaría Los Andes: $830.296

Administrativo, Comisaría La Ligua: $830.296

Mantención de Cuartel, zona Coquimbo: $883.330

Archivero, zona Los Lagos: $909.847

¿Cómo postular a las vacantes ofrecidas?

Quienes estén interesados en sumarse a una de las vacantes ofrecidas, pueden hacerlo a través del sitio web postulaciones.carabineros.cl.

En ese lugar se podrán encontrar los cargos ofrecidos, el perfil deseado, las bases y, por supuesto, la opción de postular.

