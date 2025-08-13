Minera Sierra Gorda busca trabajadores: Estas son las ofertas laborales y cómo puedes postular a ellas

13 ag. 2025 - 18:30 hrs.

El rubro de la minería suele ser bien visto por los trabajadores por los altos sueldos que significa desempeñarse en el sector. Y esta puede ser una gran oportunidad, pues la empresa minera Sierra Gorda SCM, dedicada principalmente a la extracción de cobre en Chile, posee una serie de ofertas laborales para cargos que se desempeñan en el norte del país.

Dentro de los trabajos que están disponibles para postular, la gran mayoría piden desempeñar funciones en el norte de Chile, principalmente en la región de Antofagasta.

¿Qué ofertas laborales hay en la minera Sierra Gorda?

Hasta este 13 de agosto, algunos de los cargos que están disponibles en la minera Sierra Gorda corresponden a los siguientes:

Supervisor eléctrico

Operador de planta

Operador Equipos Mina

Planificador Mantención Planta

Analista de Tesorería

Superintendente abastecimiento técnico

¿Cómo puedo postular?

Todas las vacantes laborales de Sierra Gorda se pueden conocer en el sitio web de la compañía minera (presiona aquí).

Al ingresar, se desplegará el listado completo de las vacantes, las que se pueden filtrar según palabra clave (cargo, región) y área (administración, abastecimiento, análisis, entre otras).

En caso de querer conocer los detalles de alguna oferta, hay que hacer clic en el nombre de la vacante para enterarse de los requisitos y detalles sobre el proceso de postulación. Para llevar adelante el mismo deberás crear una cuenta o en Aira, en caso de no tenerla. Aunque también puedes ingresar con tus credenciales de Google o Facebook

Todo sobre Ofertas Laborales