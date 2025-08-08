Trabaja en Dunkin': Conoce las ofertas laborales y cómo puedes postular a ellas

08 ag. 2025 - 18:00 hrs.

Dunkin', conocida cadena multinacional que es dueña de cafeterías especializadas en donas, tiene a disposición una serie de ofertas laborales para quienes estén interesados en incorporarse a sus sucursales ubicadas a largo de todo el país.

Si bien buena parte de estas oportunidades de trabajo son para desempeñar funciones en la Región Metropolitana, también hay oportunidades para quienes sean residentes de las zonas norte, centro y sur del país.

¿Qué vacantes hay en Dunkin' Chile?

Hasta el momento, estos son algunos de los cargos que están disponibles en el portal Laborum. Si quieres revisarlos todos, puedes acceder al siguiente enlace (clic acá).

Sub Encargado de Cafetería 30 horas (Concón, Reñaca, Viña del Mar).

Sub Encargado de Cafetería 30/44 horas (Peñalolén, Región Metropolitana).

Sub Encargado de Cafetería 30 horas (Rancagua, región de O'Higgins).

Sub Encargado de Cafetería 44 horas (Puerto Montt, región de Los Lagos).

Entrenador (Rancagua, región de O'Higgins).

Operarios de Cafetería 30 horas (Concepción, región del Biobío).

Gerente de Local (Talcahuano, región del Biobío).

¿Cómo postular para trabajar en Dunkin' Chile?

En caso de estar interesado en un aviso en particular, el aspirante debe hacer clic en él para revisar los requisitos y principales funciones del cargo.

Si reúne las condiciones solicitadas, entonces se da clic en el botón "Postularme" para iniciar sesión en la plataforma Laborum. Quienes no tengan una cuenta, podrán crearla con sus datos personales y de contacto, junto con señalar su curriculum.

Entre todas las personas que soliciten el cargo, Dunkin' se contactará con aquellas que se ajusten el perfil de la compañía, de modo que sepan cuáles son las próximas etapas del proceso de postulación.

Todo sobre Ofertas Laborales