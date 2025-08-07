Decathlon está en búsqueda de trabajadores: Revisa las ofertas laborales

07 ag. 2025 - 18:30 hrs.

Decathlon es una cadena de tiendas de artículos deportivos con más de 1.700 locales en 72 territorios del planeta, estando 12 de estas sucursales ubicadas a lo largo de seis regiones de Chile.

Los locales que la empresa tiene en el país se ubican en las ciudades de La Serena, Viña del Mar, el Gran Santiago, Talca, Hualpén y Puerto Montt.

Actualmente, Decathlon ofrece varios puestos laborales en sus tiendas, oficinas administrativas y en logística, por lo que hay varias oportunidades para encontrar trabajo en diversas áreas y profesiones.

¿Qué vacantes están disponibles?

En el portal de empleo de Decathlon Chile, la empresa divide sus ofertas en cada una de las áreas antes mencionadas, contando actualmente con un total de 41 ofertas en diversos cargos.

Dentro de estas vacantes, actualizadas al 7 de agosto, se encuentran:

Abogado comercial junior (Santiago)

Buyer Jr (Santiago)

Responsable de Transporte y Aduanas (Santiago)

Team Leader (Hualpén)

Team Leader (Santiago)

Team Player Omnicomerciante 20hrs(Santiago)

¿Cómo puedo postular?

Para postular a alguna de estas vacantes solo debes ingresar al portal de empleo de Decathlon Chile (pincha aquí), en donde encontrará las ofertas divididas por áreas: Retail, Logístico y Administrativo.

Una vez escojas una oferta que te interese debes apretar en la opción "Postular". Para seguir con el proceso, deberás iniciar sesión con tu cuenta de la plataforma (si no tienes te puedes crear una) o bien ingresando con tus credenciales de Google o LinkedIn.

