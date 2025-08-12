Carabineros está buscando trabajadores y sueldos superan los $2 millones: Conoce las ofertas laborales y cómo postular
- Por Lucas Figueroa
Una importante oportunidad es la que tendrán todos aquellos que quieran sumarse Carabineros de Chile. La institución abrió 19 vacantes de empleo para personal civil en diversas regiones a lo largo del país.
Entre los cargos disponibles destacan el de un contador auditor, un asesor jurídico, dos auxiliares contables, un auxiliar social, seis administrativos, un estafeta, personal para servicios de mantención de cuarteles, un archivero, un cocinero, un telefonista y un evaluador y coordinador de proyectos.
Dependiendo del cargo a desempeñar, las rentas fluctúan entre los $607.040 hasta los $2.037.429 brutos. Cabe destacar el proceso de postulación estará abierto hasta el 17 de agosto.Ir a la siguiente nota
¿Cuáles son las vacantes disponibles para ingresar a Carabineros?
Los puestos disponibles con sus respectivas rentas son los siguientes:
- Administrativo Autoridad Fiscalizadora OS10 Prefectura Talca: $830.296.
- Auxiliar Contable, Tarapacá: $1.042.432
- Auxiliar Contable, Departamento Fomento Equino: $830.296
- Asesor Jurídico, Dirección de Bienestar: $1.760.200
- Servicio de Mantención de Cuartel, 24ª Comisaría Melipilla: $836.296
- Administrativo, 24ª Comisaría Melipilla: $830.296
- Administrativo, Prefectura Magallanes: $1.201.296
- Auxiliar Social, Prefectura Linares: $830.296
- Estafeta, Prefectura Talca: $607.049
- Contador Auditor, Subcontraloría Sur: $2.037.429
- Telefonista, 9ª Comisaría Guardia del Congreso Nacional: $607.040
- Cocinero, 7ª Comisaría de Fuerzas Especiales Valparaíso: $892.799
- Administrativo, Prefectura Viña del Mar: $830.296
- Carpintero, zona Valparaíso: $830.296
- Evaluador y Coordinador de Proyectos, zona Valparaíso: $1.760.200
- Administrativo, 3ª Comisaría Los Andes: $830.296
- Administrativo, Comisaría La Ligua: $830.296
- Mantención de Cuartel, zona Coquimbo: $883.330
- Archivero, zona Los Lagos: $909.847
¿Cómo postular a las vacantes ofrecidas?
Quienes estén interesados en sumarse a una de las vacantes ofrecidas, pueden hacerlo a través del sitio web postulaciones.carabineros.cl.
En ese lugar se podrán encontrar los cargos ofrecidos, el perfil deseado, las bases y, por supuesto, la opción de postular.
Leer más de