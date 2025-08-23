"Te equivocaste po' guacho": Hombre fue detenido por intentar sobornar a Carabineros con $100 mil pesos en barrio Meiggs

23 ag. 2025 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante controles vehiculares llevados a cabo en el sector de barrio Meiggs en la comuna de Estación Central, personal de Carabineros logró la detención de un hombre que intentó sobornar a los funcionarios.

El hecho ocurrió a eso de las 13:00 horas de este viernes, cuando la policía realizaba fiscalizaciones vehiculares en calle Exposición, momentos en que un hombre a bordo de un auto fue controlado.

Hombre intenta sobornar a Carabineros

Al momento de la fiscalización, Carabineros constató que la persona no contaba con licencia de conducir, por lo que ofreció la suma de $100.000 pesos a los oficiales, para dejar sin efecto la infracción.

No obstante, inmediatamente los funcionarios procedieron a su detención por el delito de cohecho. "Te equivocaste po' guacho", le dijo el oficial al momento del arresto.

Si bien se desconocen mayores antecedentes del individuo, desde la institución señalaron que, "mantiene antecedentes policiales por ley de drogas y estafa".