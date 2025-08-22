"Me pegaron un tortazo": Willy Sabor sufre violento asalto tras fallida venta de celular acordada por Marketplace

22 ag. 2025 - 19:55 hrs.

¿Qué pasó?

El comunicador Daniel González, más conocido como Willy Sabor, sufrió un violento asalto en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, cuando estaba acompañando a un amigo a concretar la venta de un celular, el cual había promocionado por Marketplace.

Sin embargo, al llegar a la vivienda donde se iban a encontrar con la supuesta compradora, que había sido contactada por Marketplace, fueron abordados por un grupo de delincuentes armados, quienes los golpearon.

El asalto sufrido por Willy Sabor

De acuerdo con información de Carabineros, los hechos ocurrieron cerca de las 16:40 horas, en el sector de la calle Salomón Corvalán.

En el lugar, las víctimas esperaban a la supuesta compradora, cuando fueron abordados por sujetos a rostro cubierto, que los agredieron físicamente. Sin embargo, no hubo lesionados de gravedad.

Tras la agresión, los delincuentes se robaron el teléfono celular de Willy Sabor y el vehículo de su amigo.

Las víctimas denunciaron los hechos a Carabineros, quienes dieron cuenta de lo ocurrido a Fiscalía y se instruyó que el caso quedara en manos de la Brigada de Robos Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

El relato de Willy Sabor

"Estábamos grabando para nuestras marcas, estaba con mi compañero que es Cristián. Cambió el celular y estaba vendiendo el celular, se iba a juntar con la persona y me dice ‘me puedes acompañar’. Yo la pensé y dije ‘vamos’", contó Willy Sabor a Canal 13.

"Andaba con una sensación tan extraña. Vinimos a un domicilio a que nos cag...", lamentó. "Estaba una persona sola, yo me estaciono, se estaciona Cristián, le hace unas preguntas y cachó que no. Empiezan a aparecer al menos siete personas. Se subieron a mi auto unos cuatro, me bajé del auto, ellos tomaron la decisión de robar el otro auto y me pegaron un tortazo".

El relato del amigo de Willy Sabor

Por su parte, Cristián contó que "antes de bajarme (del auto) busqué la conversación por WhatsApp, la supuesta persona se llamaba Carolina. Cuando el tipo se acerca, desde WhatsApp me dicen ‘salió mi hijo’. Se acerca el tipo al auto y le pregunto ‘cómo se llama tu mamá’ y no supo responderme. Hace como que la va a llamar y le digo al Willy que me parece extraño y ahí aparecen todos".

"Los tipos tenían todo muy bien estudiado, se preocuparon de contactarme por Facebook, de mandarme fotos del domicilio, la dirección, la ubicación, de contactarme a mediodía", añadió.