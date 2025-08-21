Hinchas de la "U" denuncian agresión por parte de la policía argentina y robo de pertenencias en la comisaría

21 ag. 2025 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Algunos de los hinchas de Universidad de Chile que habían sido detenidos durante los hechos de violencia registrados la noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América, en Argentina, durante el partido con Independiente, denunciaron una serie de irregularidades por parte de la policía trasandina.

El medio argentino Telefe captó el momento en el que barristas del club salían de la Comisaría Avellaneda N°4 de Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos, quien estaba sin zapatillas y con una mano vendada, acusó que fueron agredidos por la policía al momento de ser arrestados.

"Agarraron a cualquiera, iba saliendo del estadio con mi papá y nos empezaron a pegar", señaló el hincha, quien dijo ser menor de edad, por lo que tenía su rostro cubierto y rápidamente se retiró del lugar.

Posteriormente, la periodista del medio dijo que connacionales denunciaban haber sufrido el robo de algunos objetos personales al interior de la comisaría.

Último balance de hinchas de la "U" heridos y detenidos en Argentina

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó la mañana de este jueves un nuevo balance de los heridos y detenidos chilenos en el país trasandino.

"Hay 15 personas heridas, están en los hospitales, hay dos que fueron intervenidos quirúrgicamente de neurocirugía y se están recuperando, los demás tienen heridas menores. Los van a dar de alta en la medida que vayan recuperando su normalidad", dijo en entrevista con TVN.

La autoridad diplomática agregó que "en lo que se refiere a los detenidos son 97, 5 menores ya fueron dejados en libertad, y esos 97 están esperando (a que se vea) si es que hubiese alguno de ellos involucrado en hechos violentos constitutivos de delito".