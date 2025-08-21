"Por suerte pude correr": El relato de hincha de la U que escapó de la barra de Independiente

21 ag. 2025 - 10:17 hrs.

¿Qué pasó?

Tras los graves incidentes ocurridos durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana —que dejó preliminarmente 19 chilenos heridos, dos de gravedad y 101 detenidos— un hincha de los azules que estuvo en el Estadio Libertadores de América habló con Mucho Gusto y entregó detalles de lo sucedido.

El comienzo de la pelea

El aficionado de la U, que viajó a Buenos Aires desde Chile, aseguró que todo comenzó "con una mala organización del partido y con las declaraciones previas del entrenador de Independiente que dijo que iban a ganar hasta con trampa. Eso no ayuda, más aún sabiendo que hay gente que no entiende que el fútbol es solo un deporte".

Pablo contó que no había policías dentro del estadio: "No había resguardo. Este año he viajado a varios partidos de la U, incluso a Argentina antes, y era todo diferente: había cordones de seguridad y separaciones entre ambas hinchadas, pero acá no hubo nada... Llevo años yendo al estadio y jamás imaginé que iba a quedar un desastre así".

Según contó el chileno, al principio del encuentro hubo insultos por partes de ambas hinchadas, lo que fue derivando en agresiones por parte de ambos aficionados: "Los de Independiente le intentaron robar un lienzo a los de la U y ellos empezaron a tirarle cosas a los locales. Ahí la cosa se puso fea y en el entretiempo empeoró".

"Al comienzo del segundo tiempo la cosa se complicó mucho más. Empezaron a tirarse cosas del baño, botellas de vidrio, butacas, fierros que cruzaban de un lado para otro. De ambos lados se tiraban cosas", añadió.

"Por suerte pude correr"

Una vez que el problema escaló, se ordenó la salida del estadio a todos los aficionados del Romántico Viajero. "Yo fui uno de los que quedó casi hasta el final, pero por suerte puede correr", recordó.

Sin embargo, cuando los hinchas visitantes se estaban retirando del estadio, "la policía argentina nos empezó a tirar gas pimienta, nos empezó a pegar, prácticamente a mandarnos de vuelta para arriba. Entonces nos tuvimos que devolver a la galería. Incluso, otros argentinos de la tribuna nos dijeron que nos fuéramos porque nos advirtieron que la barra brava se iba a meter a donde estábamos", relató Pablo.

Precisamente un grupo de hinchas azules que se quedaron rezagados, fueron posteriormente agredidos por el cuadro local, e incluso un chileno desesperado saltó al vacío desde el segundo piso del estadio para evitar ser linchado. "La barra de Independiente se metió porque la policía prácticamente los dejó, les permitió que nos agredieran y solo detuvieron chilenos", afirmó Pablo.

"Cuando se metieron los hinchas de Independiente, quedábamos como 40 de la U. Algunos alcanzamos a bajar rápido y a los que no alcanzaron, los hinchas de Independiente los pescaron y llevaron hacia arriba. Vi tres o cuatro hinchas de la U que estaban en un estado terrible, jamás me tocó ver tal violencia, a nivel de querer matarse. Lo único que queríamos era salir", aseguró.

