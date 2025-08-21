19 chilenos heridos, dos de gravedad, y 97 detenidos: Embajada entrega balance tras enfrentamientos en Avellaneda

21 ag. 2025 - 04:04 hrs.

¿Qué pasó?

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó un balance preliminar acerca de los violentos incidentes registrados entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América, Argentina, durante la noche de este miércoles.

La autoridad diplomática detalló que se ha reportado un total de 19 chilenos heridos, dos de ellos en estado de gravedad, los cuales "están siendo intervenidos neuroquirúrgicamente".

Por otro lado, Viera-Gallo contabilizó un total de 97 barristas de Universidad de Chile detenidos por la policía argentina. Entre ellos, tres mujeres y cinco menores de edad.

En cuanto a los chilenos hospitalizados, la autoridad diplomática enfatizó en que el director del Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda "no habló de pacientes en riesgo vital". A los 12 compatriotas internados en este centro de salud, se suman tres bajo observación por "traumatismo de cráneo" en el Hospital Presidente Perón.

Finalmente, desde el Hospital Eduardo Wilde de Buenos Aires se reportó un total de cuatro pacientes chilenos diagnosticados con "politraumatismo".

