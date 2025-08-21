"Corresponde una sanción al club chileno": Presidente de Independiente apunta a la U por incidentes en Avellaneda

21 ag. 2025 - 01:33 hrs.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, exculpó a la barra de su equipo y arremetió en contra de la hinchada chilena por los violentos incidentes que marcaron el frustrado duelo entre el club argentino y Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Lo de hoy fue lamentable, los simpatizantes de La U nos destrozaron los baños, tomaban los artefactos y los tiraban por la tribuna. Una violencia inusitada, absolutamente injustificada", declaró Grindetti en conversación con TyC Sports.

"Le corresponde una sanción a la U"

Cabe recordar que la Embajada de Chile en Argentina confirmó que un chileno, hincha de Universidad de Chile, permanece hospitalizado y gravemente herido luego de ser atacado por una decena de barristas de Independiente. En cuanto a los detenidos, medios trasandinos estiman la cifra en 90 personas.

"Ya estuvimos hablando con gente de Conmebol y desde ya, vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Justamente, Independiente no ha tenido nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad con un solo público", comentó el argentino.

En esa misma línea, el presidente del club de Avellaneda aseguró que "hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente (...) Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente".

