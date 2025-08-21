"La prioridad es conocer el estado de nuestros compatriotas": Presidente Boric condena ataques a hinchas en Argentina

21 ag. 2025 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric afirmó que el Gobierno está llevando adelante un trabajo coordinado para responder a los chilenos agredidos durante el frustrado partido entre Universidad de Chile e Independiente, en el contexto de la Copa Sudamericana.

"Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías", comunicó el mandatario a través de sus redes sociales.

En esa misma línea, el jefe de Estado expresó su condena a los violentos incidentes reportados en el Estadio Libertadores de América. "Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización", declaró.

Al respecto, el Presidente Boric enfatizó en que "la justicia deberá determinar los responsables" que llevaron a la cancelación del partido de fútbol con múltiples personas heridas como saldo.

Finalmente, el mandatario aseguró que se está llevando adelante un trabajo coordinado conjunto entre la Embajada, el Consulado, la Cancillería y el Ministerio del Interior para garantizar la correspondiente atención médica y legal de los chilenos afectados.

