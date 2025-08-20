Video: Hincha de U de Chile cae desde tribuna al intentar huir de barristas de Independiente

20 ag. 2025 - 23:13 hrs.

En medio del frustrado duelo entre Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América, fueron varios los incidentes entre hinchas que forzaron la cancelación del partido de la Copa Sudamericana.

Luego de que se ordenara el desalojo de los barristas del plantel azul, uno de los hinchas cayó desde la tribuna a gran altura en su intento por huir de fanáticos locales de Independiente.

El hecho fue registrado por la cámara de uno de los asistentes, quien compartió el video a través de redes sociales. Revisa el momento a continuación:

ESTO ES LO QUE ESPN NO QUIERE QUE VEAS pic.twitter.com/marbmkLdS4 — Peñargrol (@CAPArgento__) August 21, 2025

Violencia canceló el partido

Una vez concluido el primer tiempo, la continuidad del partido permanecía en jaque producto de la violencia presente en las tribunas del estadio. Así, a dos minutos de empezar el segundo tiempo, un grupo de barristas se tomó la cancha y llevó a suspender el juego.

Según consigna el medio argentino La Nación, los incidentes iniciaron cuando hinchas chilenos comenzaron a lanzar escobas, fierros y otros objetos contundentes a fanáticos de Independiente, dejando varias personas lesionadas.

Si bien se intentó llevar adelante el partido de todos modos, la situación se volvió insostenible y desde los altavoces llamaron a la barra de la Universidad de Chile a retirarse del estadio. En medio de esta evacuación forzada, un grupo de hinchas de Independiente se tomó las tribunas para acorralar y atacar a fanáticos de los azules.

