Un hincha de U de Chile permanece grave tras violentos incidentes durante partido con Independiente
¿Qué pasó?
El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, confirmó que un hincha de Universidad de Chile resultó gravemente herido en medio de los violentos incidentes registrados en el Estadio Libertadores de América, Argentina, durante la tarde de este miércoles.
De acuerdo a antecedentes recopilados por radio Bío Bío, el barrista fue identificado como un adulto de nacionalidad chilena de 32 años de edad, quien llegó hasta el Hospital Pedro Fiorito por sus propios medios.
Según consigna el citado medio, el hincha denunció que fue agredido por una decena de barristas de Independiente, de los cuales uno lo habría apuñalado.Ir a la siguiente nota
Al respecto, el embajador declaró: "Hay heridos de ambos lados. Hay heridos con arma blanca y hay uno de los heridos chilenos que está grave. Entró al quirófano".
Medios argentinos han estimado que sobre 90 personas han sido detenidas por su vinculación a los violentos ataques ocurridos al interior del Estadio Libertadores de América en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
