15 chilenos heridos y 5 menores de edad dejados en libertad: Actualizan balance tras partido entre U de Chile e Independiente

21 ag. 2025 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó durante la mañana de este jueves un nuevo balance de los heridos y detenidos chilenos en el país trasandino tras los violentos incidentes registrados entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda.

"Hay 15 personas heridas, están en los hospitales, hay 2 que fueron intervenidos quirúrgicamente de neurocirugía y se están recuperando, los demás tienen heridas menores. Los van a dar de alta en la medida que vayan recuperando su normalidad", dijo en entrevista con TVN.

La autoridad diplomática agregó que "en lo que se refiere a los detenidos son 97, 5 menores ya fueron dejados en libertad, y esos 97 están esperando (a que se vea) si es que hubiese alguno de ellos involucrado en hechos violentos constitutivos de delito".

¿Qué dijo el embajador de Chile en Argentina?

"Eso tienen que verlo uno por uno y eso debiera resolverse de aquí a mañana (...) Hay muchas imágenes, el fiscal tiene que revisar las imágenes, los testimonios, y ahí puede decir 'pienso que tal persona está involucrada, los otros que salgan'", sumó.

Viera-Gallo sostuvo que "tenemos un contacto permanente de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros con las policías argentinas, cuando vino Universidad de Chile al partido con Estudiantes en La Plata en la misma provincia fue todo pacífico, no hubo ningún problema".

En vista de que el Paso Los Libertadores está cerrado, señaló que los hinchas "tendrán que esperar en Mendoza, ahí hay un consulado. Yo voy a hablar con el cónsul para que se ocupe de ellos", detallando paralelamente que "a las 11:00 horas tengo reunión con la directiva de Universidad de Chile".

