El mensaje del plantel de Universidad de Chile tras graves incidentes en Avellaneda: "Lo deportivo queda en segundo plano"

21 ag. 2025 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Tras los hechos de violencia que se generaron en el contexto del partido de Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, y que dejó al menos dos chilenos graves y una veintena de heridos, el plantel del equipo nacional lanzó un mensaje para sus seguidores.

A través de un comunicado difundido a través de redes sociales, los jugadores remarcaron su preocupación por el estado de salud de los aficionados de la "U", quienes se encuentran internados en varios centros de salud de Buenos Aires.

¿Qué dice el comunicado?

En el texto, indican que "como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente".

Sobre los aficionados, aseveran que "estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares".

Respecto al resultado del partido, en el comunicado se asegura que eso se verá solo una vez que los simpatizantes del equipo azul estén en óptimo estado de salud. "Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero", sentenciaron.

Estado de los hinchas

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, entregó un balance preliminar acerca de los violentos incidentes registrados entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América, Argentina, durante la noche de este miércoles.

La autoridad diplomática detalló que se ha reportado un total de 19 chilenos heridos, dos de ellos en estado de gravedad, los cuales "están siendo intervenidos neuroquirúrgicamente".

