"No tenemos responsabilidad en esto": Presidente de Azul Azul lamenta declaración de Independiente

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, lamentó las declaraciones de la directiva de Independiente respecto a los enfrentamientos ocurridos al interior del Estadio Libertadores de América en Avellaneda, que dejaron a múltiples hinchas lesionados.

"Vamos a defender los intereses del club, pero lo importante ahora es ver cómo está nuestra gente (...) Están todos preocupados, el plantel tenía gente en la barra", aseguró el dirigente.

"No tenemos responsabilidad"

Previamente, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, había exculpado a la barra de su equipo y apuntado a Universidad de Chile como los únicos responsables del desastre que terminó con la cancelación del partido.

"Independiente no ha tenido nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad con un solo público (...) Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente", afirmó Grindetti.

Al respecto, el presidente de Azul Azul contestó: "No quiero entrar en eso. No somos los organizadores del partido. No tenemos responsabilidad en esto. Los temas de ese tipo no importa. Puede haber gente muerta, las imágenes son muy fuertes. Después veremos quién tiene la culpa. Me apenan las palabras de la gente de Independiente, no es el momento de ver eso".

El balance entregado por el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, reportó un total de 15 chilenos heridos en tres hospitales ubicados en Buenos Aires, dos de ellos con lesiones graves.

