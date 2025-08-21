"Excede todo tipo de límites": ANFP condena agresiones de barra de Independiente contra hinchas de la U

21 ag. 2025 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió un comunicado refiriéndose a los hechos de violencia que obligaron a suspender el partido entre Universidad de Chile e Independiente, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y disputado en Buenos Aires, Argentina.

El lamentable episodio dejó 19 chilenos heridos y dos de ellos en estado de gravedad, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud de la capital trasandina.

Repudio a los hechos de violencia

La ANFP expresó su repudio categórico ante los incidentes registrados en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, los que obligaron a cancelar el encuentro internacional.

“Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio, ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte”, lamentó la ANFP.

En esa línea, la entidad solicitó a los dirigentes de Independiente y a las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes los hechos y aplicar las sanciones más altas contra los responsables.

“Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación”, concluyó.