Tienen una data antigua: ¿Qué se sabe de los cráneos humanos encontrados en templo de la Logia Masónica?

22 ag. 2025 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, fueron encontrados tres cráneos humanos en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, en un inmueble de la Logia Masónica. De acuerdo con la Fiscalía, el recinto "funcionaba como un templo masónico".

El hallazgo quedó al descubierto luego de que personal de Carabineros concurriera al lugar por una alerta por un robo, quedando la presencia de las osamentas al descubierto.

¿Qué se sabe del hallazgo de los cráneos encontrados en el templo masónico?

El fiscal Denys Pavez Farías, de la Fiscalía de flagrancia Sur, detalló que fue en horas de la madrugada que la policía uniformada recibió una denuncia por el delito de robo en lugar no habitado, por lo que concurrieron al inmueble, ubicado en la intersección de calle Gambetta con Arturo Prat, muy cerca de la estación de Metro El Llano y el Hospital Barros Luco Trudeau.

"En ese escenario hay un hallazgo de osamentas humanas, tres cráneos", señaló, agregando que "se están haciendo las pericias para determinar las razones por las cuales se encontraban en este lugar".

Además, indicó que "no hay ningún tipo de detenidos, se está realizando simplemente la investigación, tenemos que establecer los hechos y una vez que se tenga claridad sobre esto, el Ministerio Público deberá tomar las decisiones que en derecho correspondan".

¿Qué se sabe de los cráneos?

Pavez expuso que la data de los cráneos no se ha podido establecer, pero que "claramente es una data de mucho tiempo, por lo que señalaba el médico, pero eso va a ser determinado por el Servicio Médico Legal (SML)".

Además, la subprefecto Mónica Fuentes, de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó que las osamentas "no presentaban lesiones atribuibles a terceras personas. Al examen médico legal, estos cráneos, aparentemente, podrían ser de estudio."

"Se desconoce el origen principal de estas osamentas, todo esto está en materia de investigación", agregó.