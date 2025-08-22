Investigan hallazgo de tres cráneos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel

22 ag. 2025 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) está indagando el hallazgo de tres cráneos encontrados durante la mañana de este viernes en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, no se ha confirmado si los cráneos son reales o réplicas, y estaban en un inmueble ubicado en la intersección de calle Gambetta con Arturo Prat, muy cerca de la estación de Metro El Llano y el Hospital Barros Luco Trudeau.

El recinto donde se hallaron los cráneos, es propiedad de la Logia Masónica de San Miguel, de la Gran Logia de Chile. Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) se encuentran trabajando en el lugar.

¿Qué dijeron desde la Logia Masónica por el hallazgo en San Miguel?

Eduardo Harcha, director jurídico de la Gran Logia de Chile, señaló que "esto se dio en el contexto de una denuncia por robo. Este recinto masónico fue objeto de un robo anoche y cuando Carabineros vino a constatar el hecho, ingresó y revisó las distintas habitaciones y les llamó la atención, dentro de los distintos elementos simbólicos que había, estas aparentemente réplicas de cráneos".

"Desde ya declaramos nuestra absoluta disposición a colaborar con las autoridades competentes en todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. En la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros", agregó.

En ese sentido, el abogado planteó que "de manera histórica y documentada, se han empleado cráneos, habitualmente que son réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas, como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud".

"En caso de que se confirme la existencia de restos humanos auténticos, su origen va a tener que ser investigado y determinado por las autoridades. La Gran Logia rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas contrarias a la dignidad humana o a la ley", concluyó.