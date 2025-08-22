Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: En Vivo: Mucho Gusto

Candidatos a diputado por el Distrito 10: lista completa, comunas y cómo se vota

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 10 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 10

Nombre Pacto Partido
Emilia Schneider Videla Unidad por Chile Frente Amplio
Gonzalo Winter Etcheberry Unidad por Chile Frente Amplio
Lorena Fries Monleón Unidad por Chile Frente Amplio
María Luisa Cordero Velásquez Chile grande y unido Independiente
Alejandra Placencia Cabello Unidad por Chile PC
Helia Molina Milman Unidad por Chile PPD
Jorge Alessandri Vergara Chile grande y unido UDI
Claudia Ruz Rothen Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Javiera González Arenas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Abigail Aburto Cárdenas Cambio por Chile Republicano
Gino Lorenzini Barrios Cambio por Chile Social Cristiano
Víctor Jean Pierre Bonvallet Setti Cambio por Chile Social Cristiano
Juan Pablo Sáez Rey Chile grande y unido Independiente
Macarena Zarhi Cordero Chile grande y unido Independiente
Sandra Solimano Latorre Chile grande y unido Independiente
Vicente Almonacid Heyl Chile grande y unido Independiente
Antonio Arriagada Jure Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudia Yarela Ruiz Montecino Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Francisco Javier Estévez Valencia Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Gloria Carolina Pérez Sepúlveda Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Katherine Pérez Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Luis Mariano Rendón Escobar Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Marcia Soto Díaz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Iraci Luiza Hassler Jacob Unidad por Chile PC
Bárbara Brito PTR PTR
Claudia Tassara PTR PTR
Dauno Tótoro Navarro PTR PTR
Fabián Puelma PTR PTR
Joseffe Cáceres PTR PTR
Julio Mancilla PTR PTR
Valeria Yáñez PTR PTR
Yamila Martínez PTR PTR
Yuri Peña PTR PTR
Ana María Hernández San Martín Unidad por Chile DC
Evelyn Alejandra Hernández Flores Cambio por Chile Nacional Libertario
Franco Javier Frías Gutiérrez Cambio por Chile Nacional Libertario
Hans Alberto Marowski Cuevas Cambio por Chile Nacional Libertario
Leticia del Carmen Araya Ahumada Cambio por Chile Nacional Libertario
José Toro Kemp Unidad por Chile PPD
José Antonio Kast Adriasola Cambio por Chile Republicano
Matías Bellolio Merino Cambio por Chile Republicano
María Fernanda Villegas Acevedo Unidad por Chile PS
Alejandra Pamela Jara Quiroz PDG PDG
Andrea del Pilar Herrera Cachaña PDG PDG
Bárbara Tania Molina Silva PDG PDG
Betzabé Patricia Vigorena Núñez PDG PDG
Francisca Andrea Acevedo León PDG PDG
Francisco Javier Patiño Tobar PDG PDG
Gianny Contenla Ojeda PDG PDG
Jasmín Nicole Osorio Céspedes PDG PDG
Karen Elizabeth Osorio Muñoz PDG PDG
Francisco Orrego Gutiérrez Chile grande y unido RN
Johanna Mariechen Olivares Gribbell Chile grande y unido RN
María Jesús Schweter Cabezas Chile grande y unido UDI
Belén Carvajal Zúñiga Partido Popular Alianza Verde Partido Popular

Cupos del distrito: 8

¿Cuándo son las elecciones?

  • Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
  • En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

  • Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
  • Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
  • El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N°10

  • Región: RM
  • Comunas: Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, La Granja.

Paso a paso para votar

  • Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
  • Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
  • Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
  • Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
  • Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Lo más visto de Nacional

Preguntas frecuentes

  • ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores. 
  • ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
  • ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

Todo sobre Elecciones Chile

Leer más de

Notas relacionadas