Todos los distritos: Estos son los candidatos inscritos para postular a la Cámara de Diputados

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.
En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el distrito y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.
Candidatos a diputados en distrito 1
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Luis Fabián Malla Valenzuela
|Unidad por Chile
|Partido Liberal
|Leonardo Wilson Valenzuela Atenas
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Aracely Berríos Gajardo
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Viviana Rubio Torres
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Luis Alejandro Paredes Escanilla
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Juan Carlos Chinga Palma
|Chile grande y unido
|Independiente
|Paulina Patricia Saldía Pinto
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Ricardo Luis Sanzana Oteíza
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Camilo Jofré
|PTR
|PTR
|Jorge Díaz Ibarra
|Unidad por Chile
|DC
|Marcelo Andrés Zara Pizarro
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Giovanna Calle Capuma
|Unidad por Chile
|PPD
|Pollyana Rivera Bigas
|Cambio por Chile
|Republicano
|Stephanie Jeldrez Ortiz
|Cambio por Chile
|Republicano
|José Gustavo Lee Rodríguez
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Sandra América del Carmen Flores Contreras
|Unidad por Chile
|PS
|Candy Katiuska Andrade Jara
|PDG
|PDG
|Ernesto Rodrigo Plasencia Rojas
|PDG
|PDG
|Raúl Alexander Parada Flores
|PDG
|PDG
|Rodrigo Cuevas Troncoso
|PDG
|PDG
|Sebastián Huerta González
|Chile grande y unido
|UDI
|Fernando Fernández
|Partido Popular
|Popular
|Óscar Palleres Flores
|Partido Popular
|Popular
|Daldym Pinochet
|Partido Popular
|Popular
Candidatos a diputados en distrito 2
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Matías Ramírez Pascal
|Unidad por Chile
|PC
|Rubén Cristóbal Rojo Sembler
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Iván Jiménez Correa
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Noemí Salinas Polanco
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Vittorio Canessa Morales
|Chile grande y unido
|Independiente
|Ximena Naranjo Pinto
|Chile grande y unido
|Independiente
|Carlos Carvajal Gallardo
|Unidad por Chile
|Independiente
|Ángel Campos Díaz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Enzo Morales Norambuena
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Marco Antonio Calcagno Zuleta
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Abraham Díaz Mamani
|Unidad por Chile
|DC
|Agustín Rendi? Gallequillos
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Álvaro Arturo Jofré Cáceres
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Jorge Muñoz Oyarce
|Cambio por Chile
|Republicano
|Cristián Andrés Cabezas Mundaca
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Ana María Toro Ojane
|PDG
|PDG
|Claudio Sáez Muñoz
|PDG
|PDG
|Jessica Soledad Becerra Cantillano
|PDG
|PDG
|Patricio Andrés Quisbert Lazo
|PDG
|PDG
|Ramón Gallequillos Castillo
|Chile grande y unido
|RN
Candidatos a diputados en distrito 3
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Jaime Araya Guerrero
|Unidad por Chile
|Independiente
|Sebastián Patricio Videla Castillo
|Unidad por Chile
|Independiente
|Yovana Alejandra Ahumada Palma
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|José Miguel Castro Bascuñán
|Chile grande y unido
|RN
|Eduardo Ariel Sotomayor Ortiz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Marco Antonio Ramo Paez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|María Gloria Lazcano Torres
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Carolina Latorre Cruz
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Jorge Olivares Puentes
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Yantiel Calderón Valenzuela
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Gabriela Carrasco Urquieta
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Danahe Rojas Mamani
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Hernán Velásquez Núñez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Marion Tapia González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|José Luis Veliz Veliz
|Chile grande y unido
|Independiente
|Paulina Angélica Lizana Martínez
|Unidad por Chile
|PC
|Daniel Vargas
|PTR
|PTR
|Daniela Avilés
|PTR
|PTR
|Natalia Sánchez
|PTR
|PTR
|Néstor Vera
|PTR
|PTR
|Margarita Montecino Cortez
|Unidad por Chile
|DC
|Adriana de Lourdes Jiménez Retamal
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Marcela Ximena Hernando Pérez
|Unidad por Chile
|Radical
|Carlo Arqueros Pizarro
|Cambio por Chile
|Republicano
|Silvana Ubillo Rojas
|Cambio por Chile
|Republicano
|Carolina Judith Moscoso Carrasco
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Leslie Carolina Moll Vera
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Fabián Mauricio Ossandón Briceño
|PDG
|PDG
|Jessie Alejandra González Bugueño
|PDG
|PDG
|Luis Andrés Ramos Bustos
|PDG
|PDG
|Paola Amanda Debía González
|PDG
|PDG
|Sergio Jorge Mermie Ibarrondo
|PDG
|PDG
|Vilma de Lourdes Esquivel Céspedes
|PDG
|PDG
|Daniela Castro Araya
|Chile grande y unido
|RN
|Nelcy Castillo Saravia
|Partido Popular
|Popular
Candidatos a diputados en distrito 4
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Jaime Mulet Martínez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Cristian Tapia Ramos
|Unidad por Chile
|Independiente
|Juan Rubén Santana Castillo
|Unidad por Chile
|PS
|Guillermo Cofré Muñoz
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Nayaret Oviedo Álvarez
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Carolina Armenakis Daher
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Jaime Vargas Guerra
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Carla Guaita Carrizo
|Chile grande y unido
|Independiente
|Tania Borcosky Ramírez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Carla Matus González
|Unidad por Chile
|Independiente
|Rosa Pamela Bordones Olivares
|Unidad por Chile
|Independiente
|Carlo Pezo Correa
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Julieta Varas Silva
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Luis Valderrama Maltez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Ericka Natalia Portilla Barrios
|Unidad por Chile
|PC
|Pablo Marcial Zenteno Muñoz
|Unidad por Chile
|PC
|Luis Marcelino Núñez Barrientos
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Margarita Farith Contreras Ríos
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Ignacio Urcullú Clement-Lund
|Cambio por Chile
|Republicano
|Karina Pallerés Guzmán
|Cambio por Chile
|Republicano
|Susana Hiplan Esteffan
|Cambio por Chile
|Republicano
|Daniela Alejandra Gallegos Porcile
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Alex Alejandro Farías Pérez
|PDG
|PDG
|Francisco Javier Vargas Mery
|PDG
|PDG
|Héctor Raúl Vergara Seura
|PDG
|PDG
|Jessica Alejandra Liquitay Martínez
|PDG
|PDG
|Paula Andrea Olmos Contreras
|PDG
|PDG
|Maximiliano Barrionuevo García
|Chile grande y unido
|RN
|Kyle Campbell Campbell
|Chile grande y unido
|UDI
|Inti Salamanca Fernández
|Partido Popular
|Popular
|Joana Barrios Páez
|Partido Popular
|Popular
|Jorge Varas Henríquez
|Partido Popular
|Popular
|Marcelo Ruiz-Tagle Escobar
|Partido Popular
|Popular
|Óscar Núñez Veneros
|Partido Popular
|Popular
Candidatos a diputados en distrito 5
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Víctor Pino Fuentes
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Carolina Tello Rojas
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Nathalie Castillo Rojas
|Unidad por Chile
|PC
|Ricardo Cifuentes Lillo
|Unidad por Chile
|DC
|Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos
|Unidad por Chile
|PS
|Juan Manuel Fuenzalida Cobo
|Chile grande y unido
|UDI
|Marco Antonio Sulantay Olivares
|Chile grande y unido
|UDI
|Daniela Andrea Molina Barrera
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Pablo Andrés Ramírez Inostroza
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Carlos Eduardo Ruiz Benítez
|Amarillos
|Amarillos
|Elizabeth Solange Fredes Rosales
|Amarillos
|Amarillos
|Félix Alonso Velasco Ladrón de Guevara
|Amarillos
|Amarillos
|Franchesca Nicole Plaza González
|Amarillos
|Amarillos
|Montserrat Margarita Pizarro Carreño
|Amarillos
|Amarillos
|Pablo Alejandro Yáñez Pizarro
|Amarillos
|Amarillos
|Tomás Felipe Yavar Aguilera
|Amarillos
|Amarillos
|Yerko Neftalí Zambra Villalobos
|Amarillos
|Amarillos
|Francisco Martínez Rivera
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Rodrigo Orrego Gálvez
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Rosetta París Ávalos
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Rosa Luz Pinto Rojas
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Bernardo Antonio Salinas Maya
|Unidad por Chile
|Independiente
|Rafael Enrique Vera Castillo
|Unidad por Chile
|Independiente
|Alejandro Campusano Massad
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudia Adriana Valenzuela Torres
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudio Ibáñez González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Eduardo Antonio Vargas González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Mireya de Jesús Corona Contreras
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Constanza Rocío Peña Contreras
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Erich Grohs Marín
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|María Soledad Robles Espinosa
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Jorge Insunza Gregorio de las Heras
|Unidad por Chile
|PPD
|Pamela Rishmague Buzzo
|Cambio por Chile
|Republicano
|Verónica Pizarro García
|Cambio por Chile
|Republicano
|Andrea Illianeth Barrera Escobar
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Matías Nicolás Guzmán Galleguillos
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Tatiana Ivonne del Pilar Castillo González
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Eileen Patricia Urqueta Rojas
|PDG
|PDG
|Felipe Esteban Alfred Torres
|PDG
|PDG
|Fernanda Cristina Núñez Araos
|PDG
|PDG
|Francisco Javier Núñez Rencoret
|PDG
|PDG
|Jorge Franklin Dunstan Pavéz
|PDG
|PDG
|Juan Carlos Thenoux Ciudad
|PDG
|PDG
|Juan Salvador Dabed Tozo
|PDG
|PDG
|Maricel Andrea Tapia Salgueiroj
|PDG
|PDG
|Giannina González Michea
|Chile Grande y Unido
|RN
|Roberto Vega Campusano
|Chile Grande y Unido
|RN
Candidatos a diputados en distrito 6
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Francisca Bello Campos
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Gaspar Rivas Sánchez
|Unidad por Chile
|Independiente
|Chiara Barchiesi Chávez
|Cambio por Chile
|Republicano
|Nelson Esteban Venegas Salazar
|Unidad por Chile
|PS
|Juan Ignacio Latorre Riveros
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Octavio González Ojeda
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Roberto Videla Pavez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Manuel Millones Chirino
|Cambio por Chile
|Republicano
|Rodolfo Alfredo Ponce Vargas
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Amal Salem Solís
|Chile grande y unido
|Independiente
|Carolina Julio Latorre
|Chile grande y unido
|Independiente
|Catalina Otero Pérez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Danilo Quiroz Crovetto
|Chile grande y unido
|Independiente
|Javier Crasemann Alfonso
|Chile grande y unido
|Independiente
|Jordan Guajardo Vicencio
|Chile grande y unido
|Independiente
|Luis Foncea Calderón
|Unidad por Chile
|Independiente
|Mauricio Viñambres Adasme
|Unidad por Chile
|Independiente
|Sabas Iván Chahuán Sarras
|Unidad por Chile
|Independiente
|Claudia Canales Lemus
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudia Jofré Vidal
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Francisca Valentina Salama Pimentel
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Javiera Italia Toledo Muñoz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Luis Néstor Patricio Hurtado Muñoz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Pamela Andrea González Muñoz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Yanixsa María Aguilera Catalán
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Sofía Alejandra González Cortés
|Unidad por Chile
|PC
|Cristian Mella Andaur
|Unidad por Chile
|DC
|Jorge Eduardo Villarroel Pérez
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|José Miguel Vallejo Knockaert
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|María Soledad Calvo Herrera
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Verónica Ivonne Becerra Vergara
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Benjamín Lorca Inzunza
|Cambio por Chile
|Republicano
|Marlene Laura González Ahumada
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Blanca Esther Currieco Soto
|PDG
|PDG
|Bonnie Jhoan Silva Villarroel
|PDG
|PDG
|Camila Francesca Doñas Vargas
|PDG
|PDG
|Gonzalo Marcelo Soto Pizarro
|PDG
|PDG
|Javier Ignacio Olivares Avendaño
|PDG
|PDG
|Jorge Barur Cristi Ramírez
|PDG
|PDG
|Marcia Ximena Marchant Farías
|PDG
|PDG
|Maykol Antonio Castillo Fernández
|PDG
|PDG
|Ruby Angélica Villalobos Aracena
|PDG
|PDG
|Luis Pardo Sainz
|Chile grande y unido
|RN
|Percy Marín Vera
|Chile grande y unido
|RN
|Viviana Nuñez Carrasco
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 7
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Jorge Brito Hasbún
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Hotuiti Teaó Drago
|Chile grande y unido
|Independiente
|Luis Alberto Cuello Peña y Lillo
|Unidad por Chile
|PC
|Tomás Ignacio Lagomarsino Guzmán
|Unidad por Chile
|Radical
|Luis Fernando Sánchez Ossa
|Cambio por Chile
|Republicano
|Tomás Eguzki de Rementería Venegas
|Unidad por Chile
|PS
|Andrés Celis Montt
|Chile grande y unido
|RN
|Tania Isabel Madriaga Flores
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Jaime Bassa Mercado
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Ángela Cabezón Contreras
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Priscila Fleming Aranguiz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Jaime Andrés Morales Otárola
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Sebastián Zamora Soto
|Cambio por Chile
|Republicano
|Carlos Mondaca Matzner
|Chile grande y unido
|Independiente
|Jorge Garcés Rojas
|Chile grande y unido
|Independiente
|Leopoldo Moreno Contardo
|Chile grande y unido
|Independiente
|Marlen Olivari Mayer
|Chile grande y unido
|Independiente
|Manuel Murillo Calderón
|Unidad por Chile
|Independiente
|Carlos Matías Muñoz Lecerf
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudio Enrique Valle Figueroa
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Jorge Sharp Fajardo
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Lucía Alejandra Ortiz León
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|René Lues Escobar
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Rodrigo Ruiz Encina
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Alejandra Valderrama
|PTR
|PTR
|Antonio Páez
|PTR
|PTR
|Romina Ibáñez
|PTR
|PTR
|Roy Crichton Orellana
|Unidad por Chile
|DC
|Felipe Alfredo Ríos Cuevas
|Unidad por Chile
|Partido Liberal
|Alejandra Victoria Carrasco Pérez
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Pedro Rodolfo Schwedelbach Puga
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Ángela Carrasco Jofré
|Cambio por Chile
|Republicano
|Rafael González Camus
|Cambio por Chile
|Republicano
|Bárbara Andrea Vera Sepúlveda
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Juan Alberto Sepúldeva Quezada
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Arturo Francisco Barrios Oteiza
|Unidad por Chile
|PS
|Caroll Salomé Meyer Meyer
|PDG
|PDG
|Flavio David Espinoza Mellado
|PDG
|PDG
|Guillermo Escobar Arriagada
|PDG
|PDG
|Juan Marcelo Valenzuela Henríquez
|PDG
|PDG
|Natalia Vanessa Navarro Alday
|PDG
|PDG
|Nicolás Eduardo Farfán Vega
|PDG
|PDG
|Vanessa Ferrer Radovich
|PDG
|PDG
|Verónica del Carmen Rojas Arenas
|PDG
|PDG
|Samira Chahuán Akle
|Chile grande y unido
|RN
|Jorge Castro Muñoz
|Chile grande y unido
|UDI
|Macarena Urenda Salamanca
|Chile grande y unido
|UDI
|Cristian Cuevas Zambrano
|Partido Popular
|Popular
|Constanza Ahumada Fuentes
|Partido Popular
|Popular
|Monserrat España
|Partido Popular
|Popular
|Amaro Ramírez García
|Partido Popular
|Popular
|Rodrigo Wittwer Salinas
|Partido Popular
|Popular
|Matías Gazmuri Kruberg
|Partido Popular
|Popular
|Francisco Peñaloza Aguilera
|Partido Popular
|Popular
|Mariela Hidalgo Díaz
|Partido Popular
|Popular
|Valentina Núñez Dogoy
|Partido Popular
|Popular
Candidatos a diputados en distrito 8
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Claudia Mix Jiménez
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Viviana Soledad Delgado Riquelme
|Unidad por Chile
|Partido Liberal
|Rubén Darío Oyarzo Figueroa
|Unidad por Chile
|Radical
|Agustín Matías Romero Leiva
|Cambio por Chile
|Republicano
|Javier Alejandro Ibarra Reyes
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Elizabeth Carrasco Urrutia
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Gonzalo Egas Pourailly
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Jorge Galdames Horostica
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Tatiana Urrutia Herrera
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Christian Vittori Muñoz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|David Quezada Gómez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Guillermo Flores Contreras
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Anita Dolores Patricia Escobar Gattas
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Enrique Bassaletti Riess
|Cambio por Chile
|Republicano
|Sebastián Keitel Rondón
|Chile grande y unido
|Independiente
|Gustavo Adolfo Gatica Villarroel
|Unidad por Chile
|Independiente
|Juan Carlos Valdivia Lena
|Unidad por Chile
|Independiente
|Carlos Javier Astudillo Ulloa
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|César Camilo Leiva Rubio
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Erica Velásquez Montenegro
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Jaime Cayuqueo Zambrano
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Valeska Mariella Lemus Guerra
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Marcos Barraza Gómez
|Unidad por Chile
|PC
|Francisco Flores
|PTR
|PTR
|Claudia Atenas Soza
|Unidad por Chile
|DC
|Cristopher Andrés Valdivia Olate
|Unidad por Chile
|Partido Liberal
|Italo André Omegna Vergara
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Juan Carlos Gómez Escobar
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Pier Giuseppe Karlezi Hazleby
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Catherine Cebulj Navarrete
|Cambio por Chile
|Republicano
|Felipe Andrés Corvalán Destefani
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Nehel Enrique Muñoz Lagos
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|André Amario Alarcón Berríos
|PDG
|PDG
|Andrés Guillermo Henríquez Riquelme
|PDG
|PDG
|Cristian Alejandro Contreras Radovic
|PDG
|PDG
|Félix Enrique Molina Riquelme
|PDG
|PDG
|Jacqueline Patricia Alarcón Bórquez
|PDG
|PDG
|Leyla Massiel Jara López
|PDG
|PDG
|Lucy del Carmen Muñoz Marticorena
|PDG
|PDG
|Richard Eduardo Matta Parra
|PDG
|PDG
|Sandra Luz Vergara Castro
|PDG
|PDG
|César Vega Lazo
|Chile grande y unido
|RN
|Nataly Francisca Ortúzar Méndez
|Chile grande y unido
|RN
|Rosa Oyarce Suazo
|Chile grande y unido
|RN
|Beatriz Lagos Campos
|Chile grande y unido
|UDI
|Mario Olavarria Rodríguez
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 9
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Érika Olivera de la Fuente
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Andrés Sergio Giordano Salazar
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Boris Anthony Barrera Moreno
|Unidad por Chile
|PC
|José Carlos Meza Pereira
|Cambio por Chile
|Republicano
|Guillermo Ramírez Diez
|Chile grande y unido
|UDI
|Alejandra Pía Pérez Espina
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Waleska Andrea Ubierna Navarro
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Verónica Montecinos Ortiz
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Juan Manuel Santa Cruz Campaña
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Leonardo Jofre Ríos
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Francisco Beriguete Mateo
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Paola Cádiz Núñez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Aldo Duque Santos
|Chile grande y unido
|Independiente
|Felipe Vidal Cuevas
|Chile grande y unido
|Independiente
|Sandra González Zamorano
|Unidad por Chile
|Independiente
|Ariel Jesús Mateluna Mateluna
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Evelyn Farías Ailio
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|José Luis Villagrán Barahona
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|José Sepúlveda Zelada
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Oscar Daniel Jadue Jadue
|Unidad por Chile
|PC
|Margarita Garrido Acevedo
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Maximiliano Eduardo Murath Mansilla
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Carlos Cuadrado Prats
|Unidad por Chile
|PPD
|Huidobro Llort
|Cambio por Chile
|Republicano
|Javiera Rodríguez Pascual
|Cambio por Chile
|Republicano
|Alberto Andrés Seguel Mena
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Carolina Ángela Gárate Vergara
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Valeska de las Nieves Oyarce Peña
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Carola Andrea Rivero Canales
|Unidad por Chile
|PS
|César Ignacio Valenzuela Maass
|Unidad por Chile
|PS
|Andrés Rigoberto Cáceres Bravo
|PDG
|PDG
|César Abraham Suay Jeréz
|PDG
|PDG
|Christopher Elías Yáñez Leal
|PDG
|PDG
|Crescencio Alberto López López
|PDG
|PDG
|Francisco Javier Lizana Donoso
|PDG
|PDG
|María Soledad Limpan Apeleo
|PDG
|PDG
|Pamela del Tránsito Amaro Araya
|PDG
|PDG
|Tamara Alejandra Ramírez Ramírez
|PDG
|PDG
|María Elena Barco Sánchez
|Chile grande y unido
|RN
|José Miguel González Zapata
|Chile grande y unido
|UDI
|Xuxa Álvarez Fernández
|Partido Popular
|Alianza Verde Partido Popular
|Roberto Lobos Villaseca
|Partido Popular
|Alianza Verde Partido Popular
|Manuel Muñoz Palacios
|Partido Popular
|Alianza Verde Partido Popular
Candidatos a diputados en distrito 10
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Emilia Schneider Videla
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Gonzalo Winter Etcheberry
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Lorena Fries Monleón
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|María Luisa Cordero Velásquez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Alejandra Placencia Cabello
|Unidad por Chile
|PC
|Helia Molina Milman
|Unidad por Chile
|PPD
|Jorge Alessandri Vergara
|Chile grande y unido
|UDI
|Claudia Ruz Rothen
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Javiera González Arenas
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Abigail Aburto Cárdenas
|Cambio por Chile
|Republicano
|Gino Lorenzini Barrios
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Víctor Jean Pierre Bonvallet Setti
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Juan Pablo Sáez Rey
|Chile grande y unido
|Independiente
|Macarena Zarhi Cordero
|Chile grande y unido
|Independiente
|Sandra Solimano Latorre
|Chile grande y unido
|Independiente
|Vicente Almonacid Heyl
|Chile grande y unido
|Independiente
|Antonio Arriagada Jure
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudia Yarela Ruiz Montecino
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Francisco Javier Estévez Valencia
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Gloria Carolina Pérez Sepúlveda
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Katherine Pérez Contreras
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Luis Mariano Rendón Escobar
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Marcia Soto Díaz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Iraci Luiza Hassler Jacob
|Unidad por Chile
|PC
|Bárbara Brito
|PTR
|PTR
|Claudia Tassara
|PTR
|PTR
|Dauno Tótoro Navarro
|PTR
|PTR
|Fabián Puelma
|PTR
|PTR
|Joseffe Cáceres
|PTR
|PTR
|Julio Mancilla
|PTR
|PTR
|Valeria Yáñez
|PTR
|PTR
|Yamila Martínez
|PTR
|PTR
|Yuri Peña
|PTR
|PTR
|Ana María Hernández San Martín
|Unidad por Chile
|DC
|Evelyn Alejandra Hernández Flores
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Franco Javier Frías Gutiérrez
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Hans Alberto Marowski Cuevas
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Leticia del Carmen Araya Ahumada
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|José Toro Kemp
|Unidad por Chile
|PPD
|José Antonio Kast Adriasola
|Cambio por Chile
|Republicano
|Matías Bellolio Merino
|Cambio por Chile
|Republicano
|María Fernanda Villegas Acevedo
|Unidad por Chile
|PS
|Alejandra Pamela Jara Quiroz
|PDG
|PDG
|Andrea del Pilar Herrera Cachaña
|PDG
|PDG
|Bárbara Tania Molina Silva
|PDG
|PDG
|Betzabé Patricia Vigorena Núñez
|PDG
|PDG
|Francisca Andrea Acevedo León
|PDG
|PDG
|Francisco Javier Patiño Tobar
|PDG
|PDG
|Gianny Contenla Ojeda
|PDG
|PDG
|Jasmín Nicole Osorio Céspedes
|PDG
|PDG
|Karen Elizabeth Osorio Muñoz
|PDG
|PDG
|Francisco Orrego Gutiérrez
|Chile grande y unido
|RN
|Johanna Mariechen Olivares Gribbell
|Chile grande y unido
|RN
|María Jesús Schweter Cabezas
|Chile grande y unido
|UDI
|Belén Carvajal Zúñiga
|Partido Popular
|Alianza Verde Partido Popular
Candidatos a diputados en distrito 11
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Tomás René Hirsch Goldschmidt
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Francisco Undurraga Gazitúa
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Catalina del Real Mihovilovic
|Cambio por Chile
|Republicano
|Cristian Araya Lerdo de Tejada
|Cambio por Chile
|Republicano
|Diego Schalper Sepúlveda
|Chile grande y unido
|RN
|Catalina Deyanira Vidal Méndez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Myriam de las Mercedes Meza Ancaten
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Macarena Cornejo Fuentes
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Constanza Schonhaut Soto
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Isidora Alcalde Egaña
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Germán Rojas Volmar
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Melina Gianelli Altamirano
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Percy Carter Morong
|Chile grande y unido
|Independiente
|Cindy Solís Ibarra
|Unidad por Chile
|Independiente
|Marcela Andrea Hevia Cubillos
|Unidad por Chile
|Independiente
|Elizabeth Adriana Contreras Becerra
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Pedro Jorge Davis Urzúa
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Cecilia Celis Ahumada
|Unidad por Chile
|DC
|Rodrigo Alfonso Rettig Vargas
|Unidad por Chile
|Partido Liberal
|Carlos Roberto Alarcón Castro
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Cristián Ignacio Daly Dagorret
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|María Carolina Cotapos Mardones
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|María Ester Olea Rodríguez
|Unidad por Chile
|Radical
|Pedro Lea-Plaza
|Cambio por Chile
|Republicano
|Michel Enrique Cartes Zúñiga
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Christopher Alexeis Suárez González
|PDG
|PDG
|Elizabeth Fuentes Bravo
|PDG
|PDG
|Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich
|PDG
|PDG
|Marcela Ivonne Caballero Reyes
|PDG
|PDG
|Maricel del Carmen Donoso Acevedo
|PDG
|PDG
|Ricardo Andrés Avilés Rubilar
|PDG
|PDG
|Ricardo Andrés Silva Calcagno
|PDG
|PDG
|Claudia Mora Vega
|Chile grande y unido
|RN
|Carlos Ward Edwards
|Chile grande y unido
|UDI
|Constanza Hube Portus
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 12
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Ana María Gazmuri Vieira
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Hernán Palma Pérez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Mónica Arce Castro
|Unidad por Chile
|Independiente
|Daniela Andrea Serrano Salazar
|Unidad por Chile
|PC
|Álvaro Carter Fernández
|Cambio por Chile
|Republicano
|Pamela Jiles Moreno
|PDG
|PDG
|Ximena Ossandón Irarrázabal
|Chile grande y unido
|RN
|Margarita Paz Araya Flores
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Johana Concha Ortiz
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Jonathan Barrera Guajardo
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Marco Velarde Salinas
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Simón Ramírez González
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Ximena Salinas González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Claudia Rasso Socias
|Chile grande y unido
|Independiente
|Paola Romero Llanos
|Chile grande y unido
|Independiente
|Paz Ortúzar Fuenzalida
|Chile grande y unido
|Independiente
|Li Daniel Fridman Moses
|Unidad por Chile
|Independiente
|Fabrizio Antonio Alday Valdovinos
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Giovanna Jazmín Grandón Caro
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Gustavo Lorca Quitral
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Ricardo Santana Pérez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Juan Wladimir Navarro Romero
|Unidad por Chile
|PC
|Dinka Tomicic Bobadilla
|Unidad por Chile
|DC
|Andrés Fernando Arce Bustos
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Camille Sigl Fuentes
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|María Isabel Sáez Vila
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Macarena Santelices Cañas
|Cambio por Chile
|Republicano
|Elein Fernanda Ossandón Manrique
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Judith Makarena Marín Morales
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Kevin Roger Valenzuela Arroyo
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Claudia Antonella Hasbún Faila
|Unidad por Chile
|PS
|Gloria Jeannette Vera Rubio
|PDG
|PDG
|Hernán Jonathan Álvarez Vargas
|PDG
|PDG
|Jorge Marcelo Chávez Arévalo
|PDG
|PDG
|Leonardo Javier Maturana Vergara
|PDG
|PDG
|Luis Eduardo Molina Castillo
|PDG
|PDG
|Pablo Antonio Maltes Biskupovic
|PDG
|PDG
|Zandra Parisi Fernández
|PDG
|PDG
|Hugo Estrella Muñoz
|Chile grande y unido
|RN
|Aníbal Pinto Ferrada
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 13
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Gael Fernanda Yeomans Araya
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Lorena Soledad Pizarro Sierra
|Unidad por Chile
|PC
|Daniel Alexander Melo Contreras
|Unidad por Chile
|PS
|Eduardo Durán Salinas
|Chile grande y unido
|RN
|Cristhián Moreira Barros
|Chile grande y unido
|UDI
|Jorge Cristian Opazo Castillo
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Daniel Coronado Coronado
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Daniel Jesús Tapia Mella
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Macarena Venegas Tassara
|Chile grande y unido
|Independiente
|José Silva Díaz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Matías Freire Vallejos
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Percy Robert Campos Coronel
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Roxana Riquelme Tabach
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Sebastián Vega Umatino
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Camila Burgos
|PTR
|PTR
|Juan Valenzuela
|PTR
|PTR
|María Isabel Martínez
|PTR
|PTR
|Renata Vásquez Aldunce
|Unidad por Chile
|DC
|Oscar Alejandro Calfileo Castro
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Taryn Caroline Coopman Palavicino
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Cristóbal Barra Catalán
|Unidad por Chile
|PPD
|Elizabeth Patricia Zúñiga Cruz
|Unidad por Chile
|Radical
|Felipe Ross Correa
|Cambio por Chile
|Republicano
|Valentina Becerra Peña
|Cambio por Chile
|Republicano
|Cristián Alejandro Vivian Troncoso
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Alexander Rodolfo Rojas Villarroel
|PDG
|PDG
|Cristián Arturo Seguel Olivos
|PDG
|PDG
|Erika Maribel Lizama Fuentes
|PDG
|PDG
|Marcelo Andrés Olivares Figueroa
|PDG
|PDG
|Nelson David Álvarez Galleguillos
|PDG
|PDG
|Noemí Muriel Lapostol Jara
|PDG
|PDG
|Susan Atuan Salcedo
|Chile grande y unido
|RN
|Claudia Lange Farías
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 14
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Camila Musante Müller
|Unidad por Chile
|Independiente
|Marisela Santibáñez Novoa
|Unidad por Chile
|Independiente
|Juan Irarrázaval Rossel
|Cambio por Chile
|Republicano
|Raúl Alfonso Leiva Carvajal
|Unidad por Chile
|PS
|Sara Pascual Rodríguez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Trinidad Biggs Montaner
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Ignacio Achurra Díaz
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Bernarda Lagos Farfán
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Evelyn Bastías Araya
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Pilar Farfán Villagra
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Christian Gómez Díaz
|Chile grande y unido
|Independiente
|Claudia Castro Gutiérrez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Pablo Herrera Rogers
|Chile grande y unido
|Independiente
|Christian Gonzalo Pino López
|Unidad por Chile
|Independiente
|Carlos Enrique Morales Flores
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Daniel Domínguez González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|María Elena Flores Martínez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Nibaldo Meza Garfia
|Unidad por Chile
|DC
|Claudia Aída Ormeño Urra
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Josefina Ignacia Diéguez Russell
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Annemarie Müller During
|Cambio por Chile
|Republicano
|Diego Vergara Rodríguez
|Cambio por Chile
|Republicano
|Carlos Roberto Barberis Avendaño
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Juan Rodrigo Molina Romo
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Roberto Antonio Soto Ferrada
|Unidad por Chile
|PS
|Andrés Raúl Sánchez Fredes
|PDG
|PDG
|Cindy Marlene Macías Toledo
|PDG
|PDG
|Jorge Andrés Meza Infante
|PDG
|PDG
|Juan Anselmo Melo Ramírez
|PDG
|PDG
|Leticia del Carmen Zúñiga Silva
|PDG
|PDG
|Rogelio Alfredo Urbina Leal
|PDG
|PDG
|Sergio Antonio Palma Briones
|PDG
|PDG
|Alejandra Novoa Sandoval
|Chile grande y unido
|RN
|Pablo Mira Hurtado
|Chile grande y unido
|RN
|Jaime Coloma Álamos
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 15
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Natalia Romero Talguiá
|Chile grande y unido
|Independiente
|Marcela Patricia Riquelme Aliaga
|Unidad por Chile
|Independiente
|Marta González Olea
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Raúl Soto Mardones
|Unidad por Chile
|PPD
|Alejandro Eugenio Valdivia Latorre
|Amarillos
|Amarillos
|Alex Andrés Becerra Espinoza
|Amarillos
|Amarillos
|Carol Aros Seguel
|Amarillos
|Amarillos
|Mauricio Javier Mella Vásquez
|Amarillos
|Amarillos
|Pablo Favio Vásquez Pavez
|Amarillos
|Amarillos
|Paz Suárez Briones
|Amarillos
|Amarillos
|Hugo Boza Valdenegro
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Lennin Arroyo Vega
|Chile grande y unido
|Independiente
|Patricio Laguna Gebauer
|Chile grande y unido
|Independiente
|Carolina del Carmen Herrera Contreras
|Unidad por Chile
|Independiente
|Valentina Cáceres Monsálvez
|Unidad por Chile
|Independiente
|Claudio Rafael Segovia Cofré
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Franklin Esteban Gallardo Gallardo
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Hugo Guzmán Millán
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Nicolás Alejandro Salgado Ahumada
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Raisa Tamara Martínez Muñoz
|Unidad por Chile
|PC
|Christian Andrés Vargas Paredes
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Javiera Valentina Moreno Cerpa
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Fernando Zamorano Peralta
|Unidad por Chile
|PPD
|Emiliano García Bobadilla
|Cambio por Chile
|Republicano
|Fernando Ugarte Tejeda
|Cambio por Chile
|Republicano
|Patricio Rodrigo Arenas Román
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Paula Andrea Muñoz Carrasco
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Carla Eugenia Rubio Carrasco
|PDG
|PDG
|José Miguel Latorre Ludueña
|PDG
|PDG
|Luisa Elena Cáceres Miranda
|PDG
|PDG
|Marcela del Carmen Narváez Zapata
|PDG
|PDG
|Pedro Andrés Gubernatti Toro
|PDG
|PDG
|Rodrigo Alberto Peñailillo Valenzuela
|PDG
|PDG
|Emiliano Orueta Bustos
|Chile grande y unido
|RN
|Juan de Dios Valdivieso Tagle
|Chile grande y unido
|RN
|Pía Margarit Bahamonde
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 16
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Félix Bugeño Sotelo
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Cosme Leopoldo Mellado Pino
|Unidad por Chile
|Radical
|Carla Morales Maldonado
|Chile grande y unido
|RN
|Eduardo Cornejo Lagos
|Chile grande y unido
|UDI
|Ignacio Mori Pérez
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Antonio Carvacho Cárdenas
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Constanza Carolina Flores Adrián
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Humberto García Díaz
|Chile grande y unido
|Independiente
|Carolina Elsa Icela Cucumides Calderón
|Unidad por Chile
|Independiente
|Cristián Díaz Correa
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Jaime González Ramírez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|María Carolina Miranda Campos
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Pamela Francisca Navarro Leppe
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Gloria Paredes Valdés
|Unidad por Chile
|DC
|Luis Antonio Bustamante Moraga
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Florencia Carvajal Cid
|Unidad por Chile
|PPD
|María del Pilar Zúñiga Zamorano
|Cambio por Chile
|Republicano
|Sebastián Cristoffanini Jaraquemada
|Cambio por Chile
|Republicano
|Francisco José Avaria Marraccini
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Daniela Denisse Gaete Cornejo
|PDG
|PDG
|Héctor Andrés Sánchez Moreno
|PDG
|PDG
|José Antonio Carrallo Castro
|PDG
|PDG
|Rodrigo Andrés Maldonado Becerra
|PDG
|PDG
|Susan Evelyn Gómez Pardo
|PDG
|PDG
|Ricardo Neumann Bertin
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 17
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Jorge Guzmán Zepeda
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Benjamín Moreno Bascuñ
|Cambio por Chile
|Republicano
|Felipe Donoso Castro
|Chile grande y unido
|UDI
|Isabel Ubal Faúndez
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Karina Valenzuela Veas
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Nataly Rojas Seguel
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Carlos Henríquez Ramírez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|José González Gaete
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Marisol Pérez Saavedra
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Bernardo Fontaine Montero
|Cambio por Chile
|Republicano
|Baldemar Higueras Vivar
|Chile grande y unido
|Independiente
|Claudia Urrutia Márquez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Ana Valeska Muñoz Muñoz
|Unidad por Chile
|Independiente
|Gabriel Andrés Rojas Rojas
|Unidad por Chile
|Independiente
|Roberto Celedón Fernández
|Unidad por Chile
|Independiente
|Claudia Andrea Morales Courtin
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Elia Piedras Garrido
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|José Ignacio Avello Ortíz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|José Luis Núñez Herrera
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Sandra Patricia Sánchez Aguilar
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Javier Muñoz Riquelme
|Unidad por Chile
|DC
|Priscilla Castillo Gerli
|Unidad por Chile
|DC
|José Germán Verdugo Soto
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Mario Eduardo Caraves Heck
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Pablo Sebastián Del Río Jiménez
|Unidad por Chile
|Radical
|Greis Parada Rojas
|Cambio por Chile
|Republicano
|Fernanda Catalina Aguirre Torres
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Luis Bernardo Vásquez Bobadilla
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Patricio Andrés Lineros González
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Boris Flavio Durán Reyes
|Unidad por Chile
|PS
|Daniela Francisca Díaz Gómez
|PDG
|PDG
|Eduardo Alexander Oteiza Vásquez
|PDG
|PDG
|Guillermo Victoriano Valdés Carmona
|PDG
|PDG
|Javier Morales Morales
|PDG
|PDG
|Lorena Alejandra Balladares Chamorro
|PDG
|PDG
|Nicolás Enrique García Espinoza
|PDG
|PDG
|Rosa Irene Bravo Herrera
|PDG
|PDG
|Viviana de las Mercedes Rodríguez Saavedra
|PDG
|PDG
|Ariel Amigo Vidal
|Chile grande y unido
|RN
|Carolina Torres Pirazzoli
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 18
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Consuelo de los Ángeles Veloso Ávila
|Unidad por Chile
|Independiente
|Gustavo Benavente Vergara
|Chile grande y unido
|UDI
|Rodrigo Bravo Bustos
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Karina Cartagena Bastías
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Cristian Menchaca Pinochet
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Gladys González Álvarez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Paula Retamal Urrutia
|Chile grande y unido
|Independiente
|Rodrigo Ramírez Parra
|Chile grande y unido
|Independiente
|Ángela Véliz González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Daphne Saldaña San Martín
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Edward Frederick Robinson Flores y Castillo
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Paulina Álvarez Rodríguez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Lucía González Gaete
|Unidad por Chile
|DC
|Joaquín Nicolás Morales Gómez
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Mónica Muñoz Guajardo
|Unidad por Chile
|PPD
|Cristóbal García Ogaz
|Cambio por Chile
|Republicano
|Daniel Bustos Leal
|Cambio por Chile
|Republicano
|Génesis Ethiare Veloso Lobos
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Cecil Rodrigo Hermosilla Gatica
|Unidad por Chile
|PS
|Carlos Antonio Bascuñán Tapia
|PDG
|PDG
|Carolina Alejandra Morales Ortega
|PDG
|PDG
|Daniela del Pilar Olguín Andrade
|PDG
|PDG
|Rodrigo Reimundo Vergara Valdés
|PDG
|PDG
|Rubén Ignacio Martínez Núñez
|PDG
|PDG
|Macarena San Martín Freire
|Chile grande y unido
|RN
Candidatos a diputados en distrito 19
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Felipe Camaño Cárdenas
|Unidad por Chile
|Independiente
|Sara Nicol Concha Smith
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Frank Sauerbaum Muñoz
|Chile grande y unido
|RN
|Cristóbal Martínez Ramírez
|Chile grande y unido
|UDI
|Marta Bravo Salinas
|Chile grande y unido
|UDI
|Cecilia Victoria Ortiz Vera
|Amarillos
|Amarillos
|Hernán Álvarez Román
|Amarillos
|Amarillos
|Osvaldo Antonio Caro Caro
|Amarillos
|Amarillos
|Reinaldo Henry Figueroa Alarcón
|Amarillos
|Amarillos
|Rodrigo Andrés Castro Galaz
|Amarillos
|Amarillos
|Sergio Herman Contreras Navarro
|Amarillos
|Amarillos
|Erick Solo de Zaldívar Garay
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Catalina Medina Rivas
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Fanny Araya Bahamonde
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|María Cecilia Romero Peña
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Patricia Torres Astete
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Jorge Sabag Villalobos
|Chile grande y unido
|Independiente
|Patricio Caamaño Viveros
|Chile grande y unido
|Independiente
|José Ignacio Marín Abuín
|Unidad por Chile
|Independiente
|Wilson Olivares Bustamante
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Felipe Aylwin
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Graciela Huenumán
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Patricio Palma
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Eliana Sanhueza
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Carolina Monsalves
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Juan Manuel Rivas
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Freddy Reinaldo Blanc Sperberg
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Scarlet Hidalgo Jara
|Unidad por Chile
|PPD
|César Eduardo Riquelme Alarcón
|Unidad por Chile
|Radical
|Diego Sepúlveda Palma
|Cambio por Chile
|Republicano
|Magdalena Oyarce Sepúlveda
|Cambio por Chile
|Republicano
|Erick Helber Jiménez Garay
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Fresia Alejandra Osorio Cortés
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Francisco Javier Crisóstomo Llanos
|Unidad por Chile
|PS
|Cliff Rogers Henríquez Retama
|PDG
|PDG
|Daniel Godoy Lagos
|PDG
|PDG
|Héctor Guzmán Vásquez
|PDG
|PDG
|Ignacio Andrés Luengo Quijada
|PDG
|PDG
|Jenif Fer Carolina Salazar Zúñiga
|PDG
|PDG
|Mariela Espinoza Navarrete
|PDG
|PDG
|Carlos Chandía Alarcón
|Chile grande y unido
|RN
Candidatos a diputados en distrito 20
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Marlene Pérez Cartes
|Chile grande y unido
|Independiente
|María Candelaria Acevedo Sáez
|Unidad por Chile
|PC
|Eric Aedo Jeldres
|Unidad por Chile
|DC
|Francesca Elizabeth Muñoz González
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Roberto Enrique Arroyo Muñoz
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Sergio Bobadilla Muñoz
|Chile grande y unido
|UDI
|Félix González
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Daniela Dresdner Vicencio
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Mario Ernesto González Figueroa
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Gabriel Torres Hermosilla
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Ana Araneda Gómez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Andrea de la Barra Manríquez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Víctor Hugo Figueroa Rebolledo
|Chile grande y unido
|Independiente
|Alejandro Navarro Brain
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Ana Alejandra Albornoz Cuevas
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Diego Antonio Carvajal Basualto
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Elsa Lorena Olave Soto
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Felipe Andrés Romero Pedreros
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Gustavo Felipe Sotomayor Olate
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Jorge Eduardo Aguayo Cerro
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Romina Andrea Toledo Quevedo
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Eduardo Alfonso Barra Jofré
|Unidad por Chile
|PC
|Álvaro Ortiz Vera
|Unidad por Chile
|DC
|Elizabeth Mujica
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Hernán Pino
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Atrix Badilla
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Felipe Arancibia
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Paula Valdebenito
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Javier Muñoz
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Marisol Vidal
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Manuel Jara
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Carolina Beatriz Martínez Ebner
|Unidad por Chile
|Partido Liberal
|Jimena Maritza Figueroa Negrón
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Reinaldo González Mariángel
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Alicia Yañez Soto
|Unidad por Chile
|PPD
|Macarena del Pilar Flores Montoya
|Unidad por Chile
|Radical
|James Argo Chávez
|Cambio por Chile
|Republicano
|Paz Charpentier Rajcevich
|Cambio por Chile
|Republicano
|Antaris Catalina Varela Compagnon
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Jessica de Lourdes Flores Reyes
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|José Antonio Rivas Villalobos
|Unidad por Chile
|PS
|Bernardo Orlando Ulloa Pereira
|PDG
|PDG
|Carolina Andrea Venegas Aranda
|PDG
|PDG
|Francisca Mariana Zenteno Araos
|PDG
|PDG
|Hugo Antonio Soto Becerra
|PDG
|PDG
|Juliette Cristina Villalobos Cares
|PDG
|PDG
|Luis Ricardo Zúñiga Montt
|PDG
|PDG
|Marcela Andrea González Zárate
|PDG
|PDG
|Mariella Andrea González Hidalgo
|PDG
|PDG
|Patricio Antonio Briones Moller
|PDG
|PDG
|Luciano Silva Mora
|Chile grande y unido
|RN
|Mirtha Encina Ovalle
|Chile grande y unido
|RN
|Robert Contreras Reyes
|Chile grande y unido
|RN
|Henry Campos Coa
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 21
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Joanna Pérez Olea
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Clara Inés Sagardía Cabezas
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Karen Medina Vásquez
|Unidad por Chile
|Independiente
|Cristóbal Urruticoechea Ríos
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Flor Weisse Novoa
|Chile grande y unido
|UDI
|Bárbara Kast Sommerhoff
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Luis Islas Cofré
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Rodrigo Reinoso Cendoya
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Solange Etchepare Lacoste
|Cambio por Chile
|Republicano
|Elizabeth Marican Rivas
|Chile grande y unido
|Independiente
|Jorge Contreras Blumel
|Chile grande y unido
|Independiente
|Mario Gierke Quevedo
|Chile grande y unido
|Independiente
|Adolfo Millabur Ñancuil
|Unidad por Chile
|Independiente
|Anwar Said Farran Veloso
|Unidad por Chile
|Independiente
|Joaquín Sanhueza Villaman
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Jorge Rivas Figueroa
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Juan Godoy Rivera
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Patricio Pinilla Valencia
|Unidad por Chile
|DC
|Alexis Zúñiga
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Johanna Barra
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Pedro Pablo Valenzuela
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Ricardo Flores
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Evelyn Caamaño González
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Edith Lorena Pérez Larenas
|Unidad por Chile
|Radical
|Fernando Peña Rivera
|Cambio por Chile
|Republicano
|Ivania Paola Rojas Castillo
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Patricio Alejandro Badilla Cofré
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Carlos Alberto Peña Opazo
|PDG
|PDG
|Carlos Felipe Agurto Pedreros
|PDG
|PDG
|Christian Rodrigo Fuentes Cabezas
|PDG
|PDG
|Karen Marcela Morales Rozas
|PDG
|PDG
|Lilian Alejandra Betancurt Delgado
|PDG
|PDG
|Sandra América Neira Espinoza
|PDG
|PDG
Candidatos a diputados en distrito 22
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Gloria Naveillán Arriagada
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Juan Carlos Beltrán Silva
|Chile grande y unido
|RN
|Edith Elena Palma Méndez
|Amarillos
|Amarillos
|Javiera Francisca Victoria Ibarra Larenas
|Amarillos
|Amarillos
|Llery Yanira Carrasco Espinoza
|Amarillos
|Amarillos
|Luis Ojeda Contreras
|Amarillos
|Amarillos
|Ruth Marcela Roa Suazo
|Amarillos
|Amarillos
|Luis Alberto Penchuleo Morales
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Emilia Coñumil Quiñimil
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Deborah Negrete Plaza
|Cambio por Chile
|Republicano
|Jorge Saffirio Espinoza
|Chile grande y unido
|Independiente
|Víctor Manoli Nazal
|Chile grande y unido
|Independiente
|Manuela Royo Letelier
|Unidad por Chile
|Independiente
|Ximena Sepúlveda Varas
|Unidad por Chile
|Independiente
|Juan Pablo Jaramillo González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Lautaro Guanca Vallejos
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Mariela Sáez
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Raúl Huical
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Wanglen Mila Huenumilla
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Eduardo Cuellar
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Víctor Raúl Badilla Urra
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Andrea Parra Sauterel
|Unidad por Chile
|PPD
|Patricio Poza Barrera
|Unidad por Chile
|PPD
|Felipe Martínez Reyes
|Cambio por Chile
|Republicano
|Roberto Carlos Quintana Burgos
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Alexis Ojeda Altamirano
|PDG
|PDG
|Daniela Nataly González Fariña
|PDG
|PDG
|Guido Antonio Díaz Vergara
|PDG
|PDG
|Patricia del Carmen Muñoz Beltrán
|PDG
|PDG
|Ramiro Adrián Rodríguez Maureira
|PDG
|PDG
|Eduardo Cretton Rebolledo
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 23
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Andrés Alfonso Jouannet Valderrama
|Amarillos
|Amarillos
|Ericka Ñanco Vásquez
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Stephan Schubert Rubio
|Cambio por Chile
|Republicano
|Carmen Soledad Burgos Martínez
|Amarillos
|Amarillos
|Francisca Sylvia Hurilef Barra
|Amarillos
|Amarillos
|Isadora Alejandra Reynolds Cavallieri
|Amarillos
|Amarillos
|Jorge Dennis Jaramillo Hott
|Amarillos
|Amarillos
|Miguel Ángel Cortés Ibarra
|Amarillos
|Amarillos
|Sergio Héctor Yáñez Reveco
|Amarillos
|Amarillos
|Solange Noel Carmine Rojas
|Amarillos
|Amarillos
|Tomás Kast Sommerhoff
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Christian Dulansky Araya
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Daniel Hidalgo Veloso
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Daniel Sandoval Poblete
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|José Isafor Bravo Burgos
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Axel González Manquein
|Chile grande y unido
|Independiente
|Claudia Salas Melinao
|Chile grande y unido
|Independiente
|María Ignacia Gómez Martínez
|Chile grande y unido
|Independiente
|José Montalva Feuerhake
|Unidad por Chile
|Independiente
|Ana María Nicul Sabaria
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Héctor Cumilaf Huentemil
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Marcelo Carrasco Carrasco
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Oscar Albornoz Torres
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Pamela Ñancupil Martin
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Patricia Escobar Apablaza
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Carlos Alexis Vallejos Vallejos
|Unidad por Chile
|DC
|Pablo Díaz Salazar
|Unidad por Chile
|DC
|Jessica Méndez
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Iván Rojas
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Constanza González
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Víctor Vilches
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Doris Blanco
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Leonel Meriño
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Tamara Morales
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Gerardo Mourgues
|Ecologista Verde
|Ecologista Verde
|Claudia Karen Pichulman Cuadra
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Claudia Stambuk Mardones
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Rodolfo Valenzuela Pardo
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Jaime Quintana Leal
|Unidad por Chile
|PPD
|Cristian Neira Martínez
|Cambio por Chile
|Republicano
|Jorge Alejandro Sepúlveda Rosales
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Miguel Ulises Sanzana Villablanca
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Claudia Lorena Tapia de la Peña
|Unidad por Chile
|PS
|Raúl Alfredo Allard Soto
|Unidad por Chile
|PS
|Américo Arlín Muñoz Beltrán
|PDG
|PDG
|Cristian Aliro Muñoz Garrido
|PDG
|PDG
|Flor Rossany Contreras Vivallo
|PDG
|PDG
|Hernán Gonzalo Coñoman Lepimán
|PDG
|PDG
|Jessica Lorena Antilef Lincolao
|PDG
|PDG
|María Delia Yáñez Barrera
|PDG
|PDG
|Orlando Christian Machefert Inostroza
|PDG
|PDG
|Robinson Darío Illanes Acuña
|PDG
|PDG
|Pedro Durán Sanhueza
|Chile grande y unido
|RN
|René manuel García García
|Chile grande y unido
|RN
|Genovena Sepúlveda Venegas
|Chile grande y unido
|UDI
|German Vergara Lagos
|Chile grande y unido
|UDI
Candidatos a diputados en distrito 24
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Ana María Bravo Castro
|Unidad por Chile
|PS
|Marcos Artemio Ilabaca Cerda
|Unidad por Chile
|PS
|Gastón Von Muhlenbrock Zamora
|Chile grande y unido
|UDI
|Matías Fernández Hartwig
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Cecilia Bravo Moraga
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Jova Oporto Valenzuela
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Mario Montecinos Aros
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Ann Hunter Gutiérrez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Daniel Elías Valenzuela Salazar
|Chile grande y unido
|Independiente
|Omar Sabat Guzmán
|Chile grande y unido
|Independiente
|Juan Carlos Araya Mardones
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Pedro Jaque Cavada
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Yessica Gavilán Robles
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Waldo Flores Vera
|Unidad por Chile
|DC
|Diana Maritza Silva Aguilón
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Luis Eduardo Gaete Álvarez
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Vanessa Huaiquimilla Pinochet
|Unidad por Chile
|PPD
|Lorenna Fabiola Saldías Yañez
|Unidad por Chile
|Radical
|Leandro Kunstmann Collado
|Cambio por Chile
|Republicano
|Paulina Hernández Valderrama
|Cambio por Chile
|Republicano
|Juan Carlos Gómez Gómez
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Tamara Angélica Muñoz Sepúlveda
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Andrea Burgos Vicuña
|PDG
|PDG
|Felipe Emilio Aranda Saravia
|PDG
|PDG
|Geraldina Argelia Solís Pérez
|PDG
|PDG
|Gerardo Efraín Lara Martínez
|PDG
|PDG
|Marcelo Miguel Franco Franco
|PDG
|PDG
|Tabina Gabriela Manque Manque
|PDG
|PDG
|Karina Silva Fernández
|Chile grande y unido
|RN
|Sylvia Yunge Wulf
|Chile grande y unido
|RN
Candidatos a diputados en distrito 25
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Héctor Barria Ángulo
|Unidad por Chile
|DC
|Emilia Iris Nuyado Ancapichún
|Unidad por Chile
|PS
|Daniel Lilayu Vivanco
|Chile grande y unido
|UDI
|Juan Claudio García Filún
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Jaime Ignacio Figueroa Leviguán
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Flora Colipai Pafian
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Andrea Iturriaga Hewstone
|Cambio por Chile
|Republicano
|Matías Domeyko Prieto
|Chile grande y unido
|Independiente
|Ramón Bahamonde Cea
|Chile grande y unido
|Independiente
|Angélica Jeanette Veloso Santana
|Unidad por Chile
|Independiente
|Ramón Espinoza Sandoval
|Unidad por Chile
|Independiente
|Carlos Lizana Mardones
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Gustavo Lobos Contreras
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Manuel Rivera Altamirano
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Pamela Mansilla Lavado
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Paulina Andrea Muñoz Minte
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Sebastián Cristi Alfonso
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Karen Berrios Guerra
|Cambio por Chile
|Republicano
|Jaime Paredes Paredes
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Angélica Eliana Manríquez Santibáñez
|PDG
|PDG
|Erwin David Pérez Monje
|PDG
|PDG
|Isidoro Rodolfo Barquín Pardo
|PDG
|PDG
|Maurice Goudie Domínguez
|PDG
|PDG
|Samuel Darío Cárdenas Vivar
|PDG
|PDG
|Lorena Leichtle Bertin
|Chile grande y unido
|RN
¿Cuándo son las elecciones?
- Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
- En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.
Candidatos a diputado por el Distrito [N°/Nombre]
[Pacto/Lista] – [Partido] – [Nombre de candidata/o 1]
[Pacto/Lista] – [Partido] – [Nombre de candidata/o 2]
[Pacto/Lista] – [Partido] – [Nombre de candidata/o 3]
Cupos del distrito: [número de escaños del distrito] (según ley de redistritaje y asignación de escaños).
¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)
- Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
- Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
- El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.
Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.
Comunas del Distrito [N°/Nombre]
[Comunas del Distrito: ……………………………………………………………………………]
Paso a paso para votar
- Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
- Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
- Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
- Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
- Firma y huella en el padrón de mesa.
Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.
Preguntas frecuentes
-
¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.
-
¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
-
¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.
Todo sobre Elecciones Chile