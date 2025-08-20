Todos los distritos: Estos son los candidatos inscritos para postular a la Cámara de Diputados

20 ag. 2025 - 11:03 hrs.

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el distrito y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 1 Nombre Pacto Partido Luis Fabián Malla Valenzuela Unidad por Chile Partido Liberal Leonardo Wilson Valenzuela Atenas Verdes, regionalistas y humanistas AH Aracely Berríos Gajardo Chile grande y unido Evópoli Viviana Rubio Torres Chile grande y unido Evópoli Luis Alejandro Paredes Escanilla Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Juan Carlos Chinga Palma Chile grande y unido Independiente Paulina Patricia Saldía Pinto Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Ricardo Luis Sanzana Oteíza Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Camilo Jofré PTR PTR Jorge Díaz Ibarra Unidad por Chile DC Marcelo Andrés Zara Pizarro Cambio por Chile Nacional Libertario Giovanna Calle Capuma Unidad por Chile PPD Pollyana Rivera Bigas Cambio por Chile Republicano Stephanie Jeldrez Ortiz Cambio por Chile Republicano José Gustavo Lee Rodríguez Cambio por Chile Social Cristiano Sandra América del Carmen Flores Contreras Unidad por Chile PS Candy Katiuska Andrade Jara PDG PDG Ernesto Rodrigo Plasencia Rojas PDG PDG Raúl Alexander Parada Flores PDG PDG Rodrigo Cuevas Troncoso PDG PDG Sebastián Huerta González Chile grande y unido UDI Fernando Fernández Partido Popular Popular Óscar Palleres Flores Partido Popular Popular Daldym Pinochet Partido Popular Popular

Candidatos a diputados en distrito 2 Nombre Pacto Partido Matías Ramírez Pascal Unidad por Chile PC Rubén Cristóbal Rojo Sembler Verdes, regionalistas y humanistas AH Iván Jiménez Correa Chile grande y unido Demócratas Noemí Salinas Polanco Unidad por Chile Frente Amplio Vittorio Canessa Morales Chile grande y unido Independiente Ximena Naranjo Pinto Chile grande y unido Independiente Carlos Carvajal Gallardo Unidad por Chile Independiente Ángel Campos Díaz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Enzo Morales Norambuena Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Marco Antonio Calcagno Zuleta Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Abraham Díaz Mamani Unidad por Chile DC Agustín Rendi? Gallequillos Cambio por Chile Nacional Libertario Álvaro Arturo Jofré Cáceres Cambio por Chile Nacional Libertario Jorge Muñoz Oyarce Cambio por Chile Republicano Cristián Andrés Cabezas Mundaca Cambio por Chile Social Cristiano Ana María Toro Ojane PDG PDG Claudio Sáez Muñoz PDG PDG Jessica Soledad Becerra Cantillano PDG PDG Patricio Andrés Quisbert Lazo PDG PDG Ramón Gallequillos Castillo Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 3 Nombre Pacto Partido Jaime Araya Guerrero Unidad por Chile Independiente Sebastián Patricio Videla Castillo Unidad por Chile Independiente Yovana Alejandra Ahumada Palma Cambio por Chile Social Cristiano José Miguel Castro Bascuñán Chile grande y unido RN Eduardo Ariel Sotomayor Ortiz Verdes, regionalistas y humanistas AH Marco Antonio Ramo Paez Verdes, regionalistas y humanistas AH María Gloria Lazcano Torres Verdes, regionalistas y humanistas AH Carolina Latorre Cruz Chile grande y unido Demócratas Jorge Olivares Puentes Chile grande y unido Evópoli Yantiel Calderón Valenzuela Chile grande y unido Evópoli Gabriela Carrasco Urquieta Unidad por Chile Frente Amplio Danahe Rojas Mamani Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Hernán Velásquez Núñez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Marion Tapia González Verdes, regionalistas y humanistas FREVS José Luis Veliz Veliz Chile grande y unido Independiente Paulina Angélica Lizana Martínez Unidad por Chile PC Daniel Vargas PTR PTR Daniela Avilés PTR PTR Natalia Sánchez PTR PTR Néstor Vera PTR PTR Margarita Montecino Cortez Unidad por Chile DC Adriana de Lourdes Jiménez Retamal Cambio por Chile Nacional Libertario Marcela Ximena Hernando Pérez Unidad por Chile Radical Carlo Arqueros Pizarro Cambio por Chile Republicano Silvana Ubillo Rojas Cambio por Chile Republicano Carolina Judith Moscoso Carrasco Cambio por Chile Social Cristiano Leslie Carolina Moll Vera Cambio por Chile Social Cristiano Fabián Mauricio Ossandón Briceño PDG PDG Jessie Alejandra González Bugueño PDG PDG Luis Andrés Ramos Bustos PDG PDG Paola Amanda Debía González PDG PDG Sergio Jorge Mermie Ibarrondo PDG PDG Vilma de Lourdes Esquivel Céspedes PDG PDG Daniela Castro Araya Chile grande y unido RN Nelcy Castillo Saravia Partido Popular Popular

Candidatos a diputados en distrito 4 Nombre Pacto Partido Jaime Mulet Martínez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Cristian Tapia Ramos Unidad por Chile Independiente Juan Rubén Santana Castillo Unidad por Chile PS Guillermo Cofré Muñoz Chile grande y unido Evópoli Nayaret Oviedo Álvarez Chile grande y unido Evópoli Carolina Armenakis Daher Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Jaime Vargas Guerra Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Carla Guaita Carrizo Chile grande y unido Independiente Tania Borcosky Ramírez Chile grande y unido Independiente Carla Matus González Unidad por Chile Independiente Rosa Pamela Bordones Olivares Unidad por Chile Independiente Carlo Pezo Correa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Julieta Varas Silva Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Luis Valderrama Maltez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Ericka Natalia Portilla Barrios Unidad por Chile PC Pablo Marcial Zenteno Muñoz Unidad por Chile PC Luis Marcelino Núñez Barrientos Cambio por Chile Nacional Libertario Margarita Farith Contreras Ríos Cambio por Chile Nacional Libertario Ignacio Urcullú Clement-Lund Cambio por Chile Republicano Karina Pallerés Guzmán Cambio por Chile Republicano Susana Hiplan Esteffan Cambio por Chile Republicano Daniela Alejandra Gallegos Porcile Cambio por Chile Social Cristiano Alex Alejandro Farías Pérez PDG PDG Francisco Javier Vargas Mery PDG PDG Héctor Raúl Vergara Seura PDG PDG Jessica Alejandra Liquitay Martínez PDG PDG Paula Andrea Olmos Contreras PDG PDG Maximiliano Barrionuevo García Chile grande y unido RN Kyle Campbell Campbell Chile grande y unido UDI Inti Salamanca Fernández Partido Popular Popular Joana Barrios Páez Partido Popular Popular Jorge Varas Henríquez Partido Popular Popular Marcelo Ruiz-Tagle Escobar Partido Popular Popular Óscar Núñez Veneros Partido Popular Popular

Candidatos a diputados en distrito 5 Nombre Pacto Partido Víctor Pino Fuentes Chile grande y unido Demócratas Carolina Tello Rojas Unidad por Chile Frente Amplio Nathalie Castillo Rojas Unidad por Chile PC Ricardo Cifuentes Lillo Unidad por Chile DC Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos Unidad por Chile PS Juan Manuel Fuenzalida Cobo Chile grande y unido UDI Marco Antonio Sulantay Olivares Chile grande y unido UDI Daniela Andrea Molina Barrera Verdes, regionalistas y humanistas AH Pablo Andrés Ramírez Inostroza Verdes, regionalistas y humanistas AH Carlos Eduardo Ruiz Benítez Amarillos Amarillos Elizabeth Solange Fredes Rosales Amarillos Amarillos Félix Alonso Velasco Ladrón de Guevara Amarillos Amarillos Franchesca Nicole Plaza González Amarillos Amarillos Montserrat Margarita Pizarro Carreño Amarillos Amarillos Pablo Alejandro Yáñez Pizarro Amarillos Amarillos Tomás Felipe Yavar Aguilera Amarillos Amarillos Yerko Neftalí Zambra Villalobos Amarillos Amarillos Francisco Martínez Rivera Chile grande y unido Demócratas Rodrigo Orrego Gálvez Chile grande y unido Evópoli Rosetta París Ávalos Chile grande y unido Evópoli Rosa Luz Pinto Rojas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Bernardo Antonio Salinas Maya Unidad por Chile Independiente Rafael Enrique Vera Castillo Unidad por Chile Independiente Alejandro Campusano Massad Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Claudia Adriana Valenzuela Torres Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Claudio Ibáñez González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Eduardo Antonio Vargas González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Mireya de Jesús Corona Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Constanza Rocío Peña Contreras Cambio por Chile Nacional Libertario Erich Grohs Marín Cambio por Chile Nacional Libertario María Soledad Robles Espinosa Cambio por Chile Nacional Libertario Jorge Insunza Gregorio de las Heras Unidad por Chile PPD Pamela Rishmague Buzzo Cambio por Chile Republicano Verónica Pizarro García Cambio por Chile Republicano Andrea Illianeth Barrera Escobar Cambio por Chile Social Cristiano Matías Nicolás Guzmán Galleguillos Cambio por Chile Social Cristiano Tatiana Ivonne del Pilar Castillo González Cambio por Chile Social Cristiano Eileen Patricia Urqueta Rojas PDG PDG Felipe Esteban Alfred Torres PDG PDG Fernanda Cristina Núñez Araos PDG PDG Francisco Javier Núñez Rencoret PDG PDG Jorge Franklin Dunstan Pavéz PDG PDG Juan Carlos Thenoux Ciudad PDG PDG Juan Salvador Dabed Tozo PDG PDG Maricel Andrea Tapia Salgueiroj PDG PDG Giannina González Michea Chile Grande y Unido RN Roberto Vega Campusano Chile Grande y Unido RN

Candidatos a diputados en distrito 6 Nombre Pacto Partido Francisca Bello Campos Unidad por Chile Frente Amplio Gaspar Rivas Sánchez Unidad por Chile Independiente Chiara Barchiesi Chávez Cambio por Chile Republicano Nelson Esteban Venegas Salazar Unidad por Chile PS Juan Ignacio Latorre Riveros Unidad por Chile Frente Amplio Octavio González Ojeda Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Roberto Videla Pavez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Manuel Millones Chirino Cambio por Chile Republicano Rodolfo Alfredo Ponce Vargas Cambio por Chile Social Cristiano Amal Salem Solís Chile grande y unido Independiente Carolina Julio Latorre Chile grande y unido Independiente Catalina Otero Pérez Chile grande y unido Independiente Danilo Quiroz Crovetto Chile grande y unido Independiente Javier Crasemann Alfonso Chile grande y unido Independiente Jordan Guajardo Vicencio Chile grande y unido Independiente Luis Foncea Calderón Unidad por Chile Independiente Mauricio Viñambres Adasme Unidad por Chile Independiente Sabas Iván Chahuán Sarras Unidad por Chile Independiente Claudia Canales Lemus Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Claudia Jofré Vidal Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Francisca Valentina Salama Pimentel Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Javiera Italia Toledo Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Luis Néstor Patricio Hurtado Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Pamela Andrea González Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Yanixsa María Aguilera Catalán Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Sofía Alejandra González Cortés Unidad por Chile PC Cristian Mella Andaur Unidad por Chile DC Jorge Eduardo Villarroel Pérez Cambio por Chile Nacional Libertario José Miguel Vallejo Knockaert Cambio por Chile Nacional Libertario María Soledad Calvo Herrera Cambio por Chile Nacional Libertario Verónica Ivonne Becerra Vergara Cambio por Chile Nacional Libertario Benjamín Lorca Inzunza Cambio por Chile Republicano Marlene Laura González Ahumada Cambio por Chile Social Cristiano Blanca Esther Currieco Soto PDG PDG Bonnie Jhoan Silva Villarroel PDG PDG Camila Francesca Doñas Vargas PDG PDG Gonzalo Marcelo Soto Pizarro PDG PDG Javier Ignacio Olivares Avendaño PDG PDG Jorge Barur Cristi Ramírez PDG PDG Marcia Ximena Marchant Farías PDG PDG Maykol Antonio Castillo Fernández PDG PDG Ruby Angélica Villalobos Aracena PDG PDG Luis Pardo Sainz Chile grande y unido RN Percy Marín Vera Chile grande y unido RN Viviana Nuñez Carrasco Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 7 Nombre Pacto Partido Jorge Brito Hasbún Unidad por Chile Frente Amplio Hotuiti Teaó Drago Chile grande y unido Independiente Luis Alberto Cuello Peña y Lillo Unidad por Chile PC Tomás Ignacio Lagomarsino Guzmán Unidad por Chile Radical Luis Fernando Sánchez Ossa Cambio por Chile Republicano Tomás Eguzki de Rementería Venegas Unidad por Chile PS Andrés Celis Montt Chile grande y unido RN Tania Isabel Madriaga Flores Verdes, regionalistas y humanistas AH Jaime Bassa Mercado Unidad por Chile Frente Amplio Ángela Cabezón Contreras Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Priscila Fleming Aranguiz Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Jaime Andrés Morales Otárola Cambio por Chile Nacional Libertario Sebastián Zamora Soto Cambio por Chile Republicano Carlos Mondaca Matzner Chile grande y unido Independiente Jorge Garcés Rojas Chile grande y unido Independiente Leopoldo Moreno Contardo Chile grande y unido Independiente Marlen Olivari Mayer Chile grande y unido Independiente Manuel Murillo Calderón Unidad por Chile Independiente Carlos Matías Muñoz Lecerf Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Claudio Enrique Valle Figueroa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Jorge Sharp Fajardo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Lucía Alejandra Ortiz León Verdes, regionalistas y humanistas Independiente René Lues Escobar Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Rodrigo Ruiz Encina Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Alejandra Valderrama PTR PTR Antonio Páez PTR PTR Romina Ibáñez PTR PTR Roy Crichton Orellana Unidad por Chile DC Felipe Alfredo Ríos Cuevas Unidad por Chile Partido Liberal Alejandra Victoria Carrasco Pérez Cambio por Chile Nacional Libertario Pedro Rodolfo Schwedelbach Puga Cambio por Chile Nacional Libertario Ángela Carrasco Jofré Cambio por Chile Republicano Rafael González Camus Cambio por Chile Republicano Bárbara Andrea Vera Sepúlveda Cambio por Chile Social Cristiano Juan Alberto Sepúldeva Quezada Cambio por Chile Social Cristiano Arturo Francisco Barrios Oteiza Unidad por Chile PS Caroll Salomé Meyer Meyer PDG PDG Flavio David Espinoza Mellado PDG PDG Guillermo Escobar Arriagada PDG PDG Juan Marcelo Valenzuela Henríquez PDG PDG Natalia Vanessa Navarro Alday PDG PDG Nicolás Eduardo Farfán Vega PDG PDG Vanessa Ferrer Radovich PDG PDG Verónica del Carmen Rojas Arenas PDG PDG Samira Chahuán Akle Chile grande y unido RN Jorge Castro Muñoz Chile grande y unido UDI Macarena Urenda Salamanca Chile grande y unido UDI Cristian Cuevas Zambrano Partido Popular Popular Constanza Ahumada Fuentes Partido Popular Popular Monserrat España Partido Popular Popular Amaro Ramírez García Partido Popular Popular Rodrigo Wittwer Salinas Partido Popular Popular Matías Gazmuri Kruberg Partido Popular Popular Francisco Peñaloza Aguilera Partido Popular Popular Mariela Hidalgo Díaz Partido Popular Popular Valentina Núñez Dogoy Partido Popular Popular

Candidatos a diputados en distrito 8 Nombre Pacto Partido Claudia Mix Jiménez Unidad por Chile Frente Amplio Viviana Soledad Delgado Riquelme Unidad por Chile Partido Liberal Rubén Darío Oyarzo Figueroa Unidad por Chile Radical Agustín Matías Romero Leiva Cambio por Chile Republicano Javier Alejandro Ibarra Reyes Verdes, regionalistas y humanistas AH Elizabeth Carrasco Urrutia Chile grande y unido Demócratas Gonzalo Egas Pourailly Chile grande y unido Demócratas Jorge Galdames Horostica Chile grande y unido Demócratas Tatiana Urrutia Herrera Unidad por Chile Frente Amplio Christian Vittori Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas FREVS David Quezada Gómez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Guillermo Flores Contreras Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Anita Dolores Patricia Escobar Gattas Cambio por Chile Nacional Libertario Enrique Bassaletti Riess Cambio por Chile Republicano Sebastián Keitel Rondón Chile grande y unido Independiente Gustavo Adolfo Gatica Villarroel Unidad por Chile Independiente Juan Carlos Valdivia Lena Unidad por Chile Independiente Carlos Javier Astudillo Ulloa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente César Camilo Leiva Rubio Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Erica Velásquez Montenegro Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Jaime Cayuqueo Zambrano Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Valeska Mariella Lemus Guerra Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Marcos Barraza Gómez Unidad por Chile PC Francisco Flores PTR PTR Claudia Atenas Soza Unidad por Chile DC Cristopher Andrés Valdivia Olate Unidad por Chile Partido Liberal Italo André Omegna Vergara Cambio por Chile Nacional Libertario Juan Carlos Gómez Escobar Cambio por Chile Nacional Libertario Pier Giuseppe Karlezi Hazleby Cambio por Chile Nacional Libertario Catherine Cebulj Navarrete Cambio por Chile Republicano Felipe Andrés Corvalán Destefani Cambio por Chile Social Cristiano Nehel Enrique Muñoz Lagos Cambio por Chile Social Cristiano André Amario Alarcón Berríos PDG PDG Andrés Guillermo Henríquez Riquelme PDG PDG Cristian Alejandro Contreras Radovic PDG PDG Félix Enrique Molina Riquelme PDG PDG Jacqueline Patricia Alarcón Bórquez PDG PDG Leyla Massiel Jara López PDG PDG Lucy del Carmen Muñoz Marticorena PDG PDG Richard Eduardo Matta Parra PDG PDG Sandra Luz Vergara Castro PDG PDG César Vega Lazo Chile grande y unido RN Nataly Francisca Ortúzar Méndez Chile grande y unido RN Rosa Oyarce Suazo Chile grande y unido RN Beatriz Lagos Campos Chile grande y unido UDI Mario Olavarria Rodríguez Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 9 Nombre Pacto Partido Érika Olivera de la Fuente Chile grande y unido Demócratas Andrés Sergio Giordano Salazar Unidad por Chile Frente Amplio Boris Anthony Barrera Moreno Unidad por Chile PC José Carlos Meza Pereira Cambio por Chile Republicano Guillermo Ramírez Diez Chile grande y unido UDI Alejandra Pía Pérez Espina Verdes, regionalistas y humanistas AH Waleska Andrea Ubierna Navarro Verdes, regionalistas y humanistas AH Verónica Montecinos Ortiz Chile grande y unido Demócratas Juan Manuel Santa Cruz Campaña Chile grande y unido Evópoli Leonardo Jofre Ríos Unidad por Chile Frente Amplio Francisco Beriguete Mateo Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Paola Cádiz Núñez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Aldo Duque Santos Chile grande y unido Independiente Felipe Vidal Cuevas Chile grande y unido Independiente Sandra González Zamorano Unidad por Chile Independiente Ariel Jesús Mateluna Mateluna Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Evelyn Farías Ailio Verdes, regionalistas y humanistas Independiente José Luis Villagrán Barahona Verdes, regionalistas y humanistas Independiente José Sepúlveda Zelada Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Oscar Daniel Jadue Jadue Unidad por Chile PC Margarita Garrido Acevedo Cambio por Chile Nacional Libertario Maximiliano Eduardo Murath Mansilla Cambio por Chile Nacional Libertario Carlos Cuadrado Prats Unidad por Chile PPD Huidobro Llort Cambio por Chile Republicano Javiera Rodríguez Pascual Cambio por Chile Republicano Alberto Andrés Seguel Mena Cambio por Chile Social Cristiano Carolina Ángela Gárate Vergara Cambio por Chile Social Cristiano Valeska de las Nieves Oyarce Peña Cambio por Chile Social Cristiano Carola Andrea Rivero Canales Unidad por Chile PS César Ignacio Valenzuela Maass Unidad por Chile PS Andrés Rigoberto Cáceres Bravo PDG PDG César Abraham Suay Jeréz PDG PDG Christopher Elías Yáñez Leal PDG PDG Crescencio Alberto López López PDG PDG Francisco Javier Lizana Donoso PDG PDG María Soledad Limpan Apeleo PDG PDG Pamela del Tránsito Amaro Araya PDG PDG Tamara Alejandra Ramírez Ramírez PDG PDG María Elena Barco Sánchez Chile grande y unido RN José Miguel González Zapata Chile grande y unido UDI Xuxa Álvarez Fernández Partido Popular Alianza Verde Partido Popular Roberto Lobos Villaseca Partido Popular Alianza Verde Partido Popular Manuel Muñoz Palacios Partido Popular Alianza Verde Partido Popular

Candidatos a diputados en distrito 10 Nombre Pacto Partido Emilia Schneider Videla Unidad por Chile Frente Amplio Gonzalo Winter Etcheberry Unidad por Chile Frente Amplio Lorena Fries Monleón Unidad por Chile Frente Amplio María Luisa Cordero Velásquez Chile grande y unido Independiente Alejandra Placencia Cabello Unidad por Chile PC Helia Molina Milman Unidad por Chile PPD Jorge Alessandri Vergara Chile grande y unido UDI Claudia Ruz Rothen Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Javiera González Arenas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Abigail Aburto Cárdenas Cambio por Chile Republicano Gino Lorenzini Barrios Cambio por Chile Social Cristiano Víctor Jean Pierre Bonvallet Setti Cambio por Chile Social Cristiano Juan Pablo Sáez Rey Chile grande y unido Independiente Macarena Zarhi Cordero Chile grande y unido Independiente Sandra Solimano Latorre Chile grande y unido Independiente Vicente Almonacid Heyl Chile grande y unido Independiente Antonio Arriagada Jure Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Claudia Yarela Ruiz Montecino Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Francisco Javier Estévez Valencia Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Gloria Carolina Pérez Sepúlveda Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Katherine Pérez Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Luis Mariano Rendón Escobar Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Marcia Soto Díaz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Iraci Luiza Hassler Jacob Unidad por Chile PC Bárbara Brito PTR PTR Claudia Tassara PTR PTR Dauno Tótoro Navarro PTR PTR Fabián Puelma PTR PTR Joseffe Cáceres PTR PTR Julio Mancilla PTR PTR Valeria Yáñez PTR PTR Yamila Martínez PTR PTR Yuri Peña PTR PTR Ana María Hernández San Martín Unidad por Chile DC Evelyn Alejandra Hernández Flores Cambio por Chile Nacional Libertario Franco Javier Frías Gutiérrez Cambio por Chile Nacional Libertario Hans Alberto Marowski Cuevas Cambio por Chile Nacional Libertario Leticia del Carmen Araya Ahumada Cambio por Chile Nacional Libertario José Toro Kemp Unidad por Chile PPD José Antonio Kast Adriasola Cambio por Chile Republicano Matías Bellolio Merino Cambio por Chile Republicano María Fernanda Villegas Acevedo Unidad por Chile PS Alejandra Pamela Jara Quiroz PDG PDG Andrea del Pilar Herrera Cachaña PDG PDG Bárbara Tania Molina Silva PDG PDG Betzabé Patricia Vigorena Núñez PDG PDG Francisca Andrea Acevedo León PDG PDG Francisco Javier Patiño Tobar PDG PDG Gianny Contenla Ojeda PDG PDG Jasmín Nicole Osorio Céspedes PDG PDG Karen Elizabeth Osorio Muñoz PDG PDG Francisco Orrego Gutiérrez Chile grande y unido RN Johanna Mariechen Olivares Gribbell Chile grande y unido RN María Jesús Schweter Cabezas Chile grande y unido UDI Belén Carvajal Zúñiga Partido Popular Alianza Verde Partido Popular

Candidatos a diputados en distrito 11 Nombre Pacto Partido Tomás René Hirsch Goldschmidt Verdes, regionalistas y humanistas AH Francisco Undurraga Gazitúa Chile grande y unido Evópoli Catalina del Real Mihovilovic Cambio por Chile Republicano Cristian Araya Lerdo de Tejada Cambio por Chile Republicano Diego Schalper Sepúlveda Chile grande y unido RN Catalina Deyanira Vidal Méndez Verdes, regionalistas y humanistas AH Myriam de las Mercedes Meza Ancaten Verdes, regionalistas y humanistas AH Macarena Cornejo Fuentes Chile grande y unido Evópoli Constanza Schonhaut Soto Unidad por Chile Frente Amplio Isidora Alcalde Egaña Unidad por Chile Frente Amplio Germán Rojas Volmar Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Melina Gianelli Altamirano Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Percy Carter Morong Chile grande y unido Independiente Cindy Solís Ibarra Unidad por Chile Independiente Marcela Andrea Hevia Cubillos Unidad por Chile Independiente Elizabeth Adriana Contreras Becerra Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Pedro Jorge Davis Urzúa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Cecilia Celis Ahumada Unidad por Chile DC Rodrigo Alfonso Rettig Vargas Unidad por Chile Partido Liberal Carlos Roberto Alarcón Castro Cambio por Chile Nacional Libertario Cristián Ignacio Daly Dagorret Cambio por Chile Nacional Libertario María Carolina Cotapos Mardones Cambio por Chile Nacional Libertario María Ester Olea Rodríguez Unidad por Chile Radical Pedro Lea-Plaza Cambio por Chile Republicano Michel Enrique Cartes Zúñiga Cambio por Chile Social Cristiano Christopher Alexeis Suárez González PDG PDG Elizabeth Fuentes Bravo PDG PDG Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich PDG PDG Marcela Ivonne Caballero Reyes PDG PDG Maricel del Carmen Donoso Acevedo PDG PDG Ricardo Andrés Avilés Rubilar PDG PDG Ricardo Andrés Silva Calcagno PDG PDG Claudia Mora Vega Chile grande y unido RN Carlos Ward Edwards Chile grande y unido UDI Constanza Hube Portus Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 12 Nombre Pacto Partido Ana María Gazmuri Vieira Verdes, regionalistas y humanistas AH Hernán Palma Pérez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Mónica Arce Castro Unidad por Chile Independiente Daniela Andrea Serrano Salazar Unidad por Chile PC Álvaro Carter Fernández Cambio por Chile Republicano Pamela Jiles Moreno PDG PDG Ximena Ossandón Irarrázabal Chile grande y unido RN Margarita Paz Araya Flores Verdes, regionalistas y humanistas AH Johana Concha Ortiz Chile grande y unido Demócratas Jonathan Barrera Guajardo Chile grande y unido Demócratas Marco Velarde Salinas Unidad por Chile Frente Amplio Simón Ramírez González Unidad por Chile Frente Amplio Ximena Salinas González Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Claudia Rasso Socias Chile grande y unido Independiente Paola Romero Llanos Chile grande y unido Independiente Paz Ortúzar Fuenzalida Chile grande y unido Independiente Li Daniel Fridman Moses Unidad por Chile Independiente Fabrizio Antonio Alday Valdovinos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Giovanna Jazmín Grandón Caro Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Gustavo Lorca Quitral Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Ricardo Santana Pérez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Juan Wladimir Navarro Romero Unidad por Chile PC Dinka Tomicic Bobadilla Unidad por Chile DC Andrés Fernando Arce Bustos Cambio por Chile Nacional Libertario Camille Sigl Fuentes Cambio por Chile Nacional Libertario María Isabel Sáez Vila Cambio por Chile Nacional Libertario Macarena Santelices Cañas Cambio por Chile Republicano Elein Fernanda Ossandón Manrique Cambio por Chile Social Cristiano Judith Makarena Marín Morales Cambio por Chile Social Cristiano Kevin Roger Valenzuela Arroyo Cambio por Chile Social Cristiano Claudia Antonella Hasbún Faila Unidad por Chile PS Gloria Jeannette Vera Rubio PDG PDG Hernán Jonathan Álvarez Vargas PDG PDG Jorge Marcelo Chávez Arévalo PDG PDG Leonardo Javier Maturana Vergara PDG PDG Luis Eduardo Molina Castillo PDG PDG Pablo Antonio Maltes Biskupovic PDG PDG Zandra Parisi Fernández PDG PDG Hugo Estrella Muñoz Chile grande y unido RN Aníbal Pinto Ferrada Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 13 Nombre Pacto Partido Gael Fernanda Yeomans Araya Unidad por Chile Frente Amplio Lorena Soledad Pizarro Sierra Unidad por Chile PC Daniel Alexander Melo Contreras Unidad por Chile PS Eduardo Durán Salinas Chile grande y unido RN Cristhián Moreira Barros Chile grande y unido UDI Jorge Cristian Opazo Castillo Verdes, regionalistas y humanistas AH Daniel Coronado Coronado Chile grande y unido Evópoli Daniel Jesús Tapia Mella Cambio por Chile Social Cristiano Macarena Venegas Tassara Chile grande y unido Independiente José Silva Díaz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Matías Freire Vallejos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Percy Robert Campos Coronel Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Roxana Riquelme Tabach Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Sebastián Vega Umatino Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Camila Burgos PTR PTR Juan Valenzuela PTR PTR María Isabel Martínez PTR PTR Renata Vásquez Aldunce Unidad por Chile DC Oscar Alejandro Calfileo Castro Cambio por Chile Nacional Libertario Taryn Caroline Coopman Palavicino Cambio por Chile Nacional Libertario Cristóbal Barra Catalán Unidad por Chile PPD Elizabeth Patricia Zúñiga Cruz Unidad por Chile Radical Felipe Ross Correa Cambio por Chile Republicano Valentina Becerra Peña Cambio por Chile Republicano Cristián Alejandro Vivian Troncoso Cambio por Chile Social Cristiano Alexander Rodolfo Rojas Villarroel PDG PDG Cristián Arturo Seguel Olivos PDG PDG Erika Maribel Lizama Fuentes PDG PDG Marcelo Andrés Olivares Figueroa PDG PDG Nelson David Álvarez Galleguillos PDG PDG Noemí Muriel Lapostol Jara PDG PDG Susan Atuan Salcedo Chile grande y unido RN Claudia Lange Farías Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 14 Nombre Pacto Partido Camila Musante Müller Unidad por Chile Independiente Marisela Santibáñez Novoa Unidad por Chile Independiente Juan Irarrázaval Rossel Cambio por Chile Republicano Raúl Alfonso Leiva Carvajal Unidad por Chile PS Sara Pascual Rodríguez Verdes, regionalistas y humanistas AH Trinidad Biggs Montaner Chile grande y unido Evópoli Ignacio Achurra Díaz Unidad por Chile Frente Amplio Bernarda Lagos Farfán Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Evelyn Bastías Araya Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Pilar Farfán Villagra Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Christian Gómez Díaz Chile grande y unido Independiente Claudia Castro Gutiérrez Chile grande y unido Independiente Pablo Herrera Rogers Chile grande y unido Independiente Christian Gonzalo Pino López Unidad por Chile Independiente Carlos Enrique Morales Flores Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Daniel Domínguez González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente María Elena Flores Martínez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Nibaldo Meza Garfia Unidad por Chile DC Claudia Aída Ormeño Urra Cambio por Chile Nacional Libertario Josefina Ignacia Diéguez Russell Cambio por Chile Nacional Libertario Annemarie Müller During Cambio por Chile Republicano Diego Vergara Rodríguez Cambio por Chile Republicano Carlos Roberto Barberis Avendaño Cambio por Chile Social Cristiano Juan Rodrigo Molina Romo Cambio por Chile Social Cristiano Roberto Antonio Soto Ferrada Unidad por Chile PS Andrés Raúl Sánchez Fredes PDG PDG Cindy Marlene Macías Toledo PDG PDG Jorge Andrés Meza Infante PDG PDG Juan Anselmo Melo Ramírez PDG PDG Leticia del Carmen Zúñiga Silva PDG PDG Rogelio Alfredo Urbina Leal PDG PDG Sergio Antonio Palma Briones PDG PDG Alejandra Novoa Sandoval Chile grande y unido RN Pablo Mira Hurtado Chile grande y unido RN Jaime Coloma Álamos Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 15 Nombre Pacto Partido Natalia Romero Talguiá Chile grande y unido Independiente Marcela Patricia Riquelme Aliaga Unidad por Chile Independiente Marta González Olea Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Raúl Soto Mardones Unidad por Chile PPD Alejandro Eugenio Valdivia Latorre Amarillos Amarillos Alex Andrés Becerra Espinoza Amarillos Amarillos Carol Aros Seguel Amarillos Amarillos Mauricio Javier Mella Vásquez Amarillos Amarillos Pablo Favio Vásquez Pavez Amarillos Amarillos Paz Suárez Briones Amarillos Amarillos Hugo Boza Valdenegro Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Lennin Arroyo Vega Chile grande y unido Independiente Patricio Laguna Gebauer Chile grande y unido Independiente Carolina del Carmen Herrera Contreras Unidad por Chile Independiente Valentina Cáceres Monsálvez Unidad por Chile Independiente Claudio Rafael Segovia Cofré Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Franklin Esteban Gallardo Gallardo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Hugo Guzmán Millán Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Nicolás Alejandro Salgado Ahumada Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Raisa Tamara Martínez Muñoz Unidad por Chile PC Christian Andrés Vargas Paredes Cambio por Chile Nacional Libertario Javiera Valentina Moreno Cerpa Cambio por Chile Nacional Libertario Fernando Zamorano Peralta Unidad por Chile PPD Emiliano García Bobadilla Cambio por Chile Republicano Fernando Ugarte Tejeda Cambio por Chile Republicano Patricio Rodrigo Arenas Román Cambio por Chile Social Cristiano Paula Andrea Muñoz Carrasco Cambio por Chile Social Cristiano Carla Eugenia Rubio Carrasco PDG PDG José Miguel Latorre Ludueña PDG PDG Luisa Elena Cáceres Miranda PDG PDG Marcela del Carmen Narváez Zapata PDG PDG Pedro Andrés Gubernatti Toro PDG PDG Rodrigo Alberto Peñailillo Valenzuela PDG PDG Emiliano Orueta Bustos Chile grande y unido RN Juan de Dios Valdivieso Tagle Chile grande y unido RN Pía Margarit Bahamonde Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 16 Nombre Pacto Partido Félix Bugeño Sotelo Unidad por Chile Frente Amplio Cosme Leopoldo Mellado Pino Unidad por Chile Radical Carla Morales Maldonado Chile grande y unido RN Eduardo Cornejo Lagos Chile grande y unido UDI Ignacio Mori Pérez Chile grande y unido Evópoli Antonio Carvacho Cárdenas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Constanza Carolina Flores Adrián Cambio por Chile Nacional Libertario Humberto García Díaz Chile grande y unido Independiente Carolina Elsa Icela Cucumides Calderón Unidad por Chile Independiente Cristián Díaz Correa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Jaime González Ramírez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente María Carolina Miranda Campos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Pamela Francisca Navarro Leppe Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Gloria Paredes Valdés Unidad por Chile DC Luis Antonio Bustamante Moraga Cambio por Chile Nacional Libertario Florencia Carvajal Cid Unidad por Chile PPD María del Pilar Zúñiga Zamorano Cambio por Chile Republicano Sebastián Cristoffanini Jaraquemada Cambio por Chile Republicano Francisco José Avaria Marraccini Cambio por Chile Social Cristiano Daniela Denisse Gaete Cornejo PDG PDG Héctor Andrés Sánchez Moreno PDG PDG José Antonio Carrallo Castro PDG PDG Rodrigo Andrés Maldonado Becerra PDG PDG Susan Evelyn Gómez Pardo PDG PDG Ricardo Neumann Bertin Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 17 Nombre Pacto Partido Jorge Guzmán Zepeda Chile grande y unido Evópoli Benjamín Moreno Bascuñ Cambio por Chile Republicano Felipe Donoso Castro Chile grande y unido UDI Isabel Ubal Faúndez Chile grande y unido Demócratas Karina Valenzuela Veas Chile grande y unido Demócratas Nataly Rojas Seguel Unidad por Chile Frente Amplio Carlos Henríquez Ramírez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS José González Gaete Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Marisol Pérez Saavedra Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Bernardo Fontaine Montero Cambio por Chile Republicano Baldemar Higueras Vivar Chile grande y unido Independiente Claudia Urrutia Márquez Chile grande y unido Independiente Ana Valeska Muñoz Muñoz Unidad por Chile Independiente Gabriel Andrés Rojas Rojas Unidad por Chile Independiente Roberto Celedón Fernández Unidad por Chile Independiente Claudia Andrea Morales Courtin Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Elia Piedras Garrido Verdes, regionalistas y humanistas Independiente José Ignacio Avello Ortíz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente José Luis Núñez Herrera Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Sandra Patricia Sánchez Aguilar Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Javier Muñoz Riquelme Unidad por Chile DC Priscilla Castillo Gerli Unidad por Chile DC José Germán Verdugo Soto Cambio por Chile Nacional Libertario Mario Eduardo Caraves Heck Cambio por Chile Nacional Libertario Pablo Sebastián Del Río Jiménez Unidad por Chile Radical Greis Parada Rojas Cambio por Chile Republicano Fernanda Catalina Aguirre Torres Cambio por Chile Social Cristiano Luis Bernardo Vásquez Bobadilla Cambio por Chile Social Cristiano Patricio Andrés Lineros González Cambio por Chile Social Cristiano Boris Flavio Durán Reyes Unidad por Chile PS Daniela Francisca Díaz Gómez PDG PDG Eduardo Alexander Oteiza Vásquez PDG PDG Guillermo Victoriano Valdés Carmona PDG PDG Javier Morales Morales PDG PDG Lorena Alejandra Balladares Chamorro PDG PDG Nicolás Enrique García Espinoza PDG PDG Rosa Irene Bravo Herrera PDG PDG Viviana de las Mercedes Rodríguez Saavedra PDG PDG Ariel Amigo Vidal Chile grande y unido RN Carolina Torres Pirazzoli Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 18 Nombre Pacto Partido Consuelo de los Ángeles Veloso Ávila Unidad por Chile Independiente Gustavo Benavente Vergara Chile grande y unido UDI Rodrigo Bravo Bustos Verdes, regionalistas y humanistas AH Karina Cartagena Bastías Unidad por Chile Frente Amplio Cristian Menchaca Pinochet Cambio por Chile Nacional Libertario Gladys González Álvarez Chile grande y unido Independiente Paula Retamal Urrutia Chile grande y unido Independiente Rodrigo Ramírez Parra Chile grande y unido Independiente Ángela Véliz González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Daphne Saldaña San Martín Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Edward Frederick Robinson Flores y Castillo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Paulina Álvarez Rodríguez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Lucía González Gaete Unidad por Chile DC Joaquín Nicolás Morales Gómez Cambio por Chile Nacional Libertario Mónica Muñoz Guajardo Unidad por Chile PPD Cristóbal García Ogaz Cambio por Chile Republicano Daniel Bustos Leal Cambio por Chile Republicano Génesis Ethiare Veloso Lobos Cambio por Chile Social Cristiano Cecil Rodrigo Hermosilla Gatica Unidad por Chile PS Carlos Antonio Bascuñán Tapia PDG PDG Carolina Alejandra Morales Ortega PDG PDG Daniela del Pilar Olguín Andrade PDG PDG Rodrigo Reimundo Vergara Valdés PDG PDG Rubén Ignacio Martínez Núñez PDG PDG Macarena San Martín Freire Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 19 Nombre Pacto Partido Felipe Camaño Cárdenas Unidad por Chile Independiente Sara Nicol Concha Smith Cambio por Chile Social Cristiano Frank Sauerbaum Muñoz Chile grande y unido RN Cristóbal Martínez Ramírez Chile grande y unido UDI Marta Bravo Salinas Chile grande y unido UDI Cecilia Victoria Ortiz Vera Amarillos Amarillos Hernán Álvarez Román Amarillos Amarillos Osvaldo Antonio Caro Caro Amarillos Amarillos Reinaldo Henry Figueroa Alarcón Amarillos Amarillos Rodrigo Andrés Castro Galaz Amarillos Amarillos Sergio Herman Contreras Navarro Amarillos Amarillos Erick Solo de Zaldívar Garay Unidad por Chile Frente Amplio Catalina Medina Rivas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Fanny Araya Bahamonde Verdes, regionalistas y humanistas FREVS María Cecilia Romero Peña Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Patricia Torres Astete Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Jorge Sabag Villalobos Chile grande y unido Independiente Patricio Caamaño Viveros Chile grande y unido Independiente José Ignacio Marín Abuín Unidad por Chile Independiente Wilson Olivares Bustamante Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Felipe Aylwin Ecologista Verde Ecologista Verde Graciela Huenumán Ecologista Verde Ecologista Verde Patricio Palma Ecologista Verde Ecologista Verde Eliana Sanhueza Ecologista Verde Ecologista Verde Carolina Monsalves Ecologista Verde Ecologista Verde Juan Manuel Rivas Ecologista Verde Ecologista Verde Freddy Reinaldo Blanc Sperberg Cambio por Chile Nacional Libertario Scarlet Hidalgo Jara Unidad por Chile PPD César Eduardo Riquelme Alarcón Unidad por Chile Radical Diego Sepúlveda Palma Cambio por Chile Republicano Magdalena Oyarce Sepúlveda Cambio por Chile Republicano Erick Helber Jiménez Garay Cambio por Chile Social Cristiano Fresia Alejandra Osorio Cortés Cambio por Chile Social Cristiano Francisco Javier Crisóstomo Llanos Unidad por Chile PS Cliff Rogers Henríquez Retama PDG PDG Daniel Godoy Lagos PDG PDG Héctor Guzmán Vásquez PDG PDG Ignacio Andrés Luengo Quijada PDG PDG Jenif Fer Carolina Salazar Zúñiga PDG PDG Mariela Espinoza Navarrete PDG PDG Carlos Chandía Alarcón Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 20 Nombre Pacto Partido Marlene Pérez Cartes Chile grande y unido Independiente María Candelaria Acevedo Sáez Unidad por Chile PC Eric Aedo Jeldres Unidad por Chile DC Francesca Elizabeth Muñoz González Cambio por Chile Social Cristiano Roberto Enrique Arroyo Muñoz Cambio por Chile Social Cristiano Sergio Bobadilla Muñoz Chile grande y unido UDI Félix González Ecologista Verde Ecologista Verde Daniela Dresdner Vicencio Unidad por Chile Frente Amplio Mario Ernesto González Figueroa Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Gabriel Torres Hermosilla Cambio por Chile Social Cristiano Ana Araneda Gómez Chile grande y unido Independiente Andrea de la Barra Manríquez Chile grande y unido Independiente Víctor Hugo Figueroa Rebolledo Chile grande y unido Independiente Alejandro Navarro Brain Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Ana Alejandra Albornoz Cuevas Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Diego Antonio Carvajal Basualto Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Elsa Lorena Olave Soto Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Felipe Andrés Romero Pedreros Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Gustavo Felipe Sotomayor Olate Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Jorge Eduardo Aguayo Cerro Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Romina Andrea Toledo Quevedo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Eduardo Alfonso Barra Jofré Unidad por Chile PC Álvaro Ortiz Vera Unidad por Chile DC Elizabeth Mujica Ecologista Verde Ecologista Verde Hernán Pino Ecologista Verde Ecologista Verde Atrix Badilla Ecologista Verde Ecologista Verde Felipe Arancibia Ecologista Verde Ecologista Verde Paula Valdebenito Ecologista Verde Ecologista Verde Javier Muñoz Ecologista Verde Ecologista Verde Marisol Vidal Ecologista Verde Ecologista Verde Manuel Jara Ecologista Verde Ecologista Verde Carolina Beatriz Martínez Ebner Unidad por Chile Partido Liberal Jimena Maritza Figueroa Negrón Cambio por Chile Nacional Libertario Reinaldo González Mariángel Cambio por Chile Nacional Libertario Alicia Yañez Soto Unidad por Chile PPD Macarena del Pilar Flores Montoya Unidad por Chile Radical James Argo Chávez Cambio por Chile Republicano Paz Charpentier Rajcevich Cambio por Chile Republicano Antaris Catalina Varela Compagnon Cambio por Chile Social Cristiano Jessica de Lourdes Flores Reyes Cambio por Chile Social Cristiano José Antonio Rivas Villalobos Unidad por Chile PS Bernardo Orlando Ulloa Pereira PDG PDG Carolina Andrea Venegas Aranda PDG PDG Francisca Mariana Zenteno Araos PDG PDG Hugo Antonio Soto Becerra PDG PDG Juliette Cristina Villalobos Cares PDG PDG Luis Ricardo Zúñiga Montt PDG PDG Marcela Andrea González Zárate PDG PDG Mariella Andrea González Hidalgo PDG PDG Patricio Antonio Briones Moller PDG PDG Luciano Silva Mora Chile grande y unido RN Mirtha Encina Ovalle Chile grande y unido RN Robert Contreras Reyes Chile grande y unido RN Henry Campos Coa Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 21 Nombre Pacto Partido Joanna Pérez Olea Chile grande y unido Demócratas Clara Inés Sagardía Cabezas Unidad por Chile Frente Amplio Karen Medina Vásquez Unidad por Chile Independiente Cristóbal Urruticoechea Ríos Cambio por Chile Nacional Libertario Flor Weisse Novoa Chile grande y unido UDI Bárbara Kast Sommerhoff Chile grande y unido Evópoli Luis Islas Cofré Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Rodrigo Reinoso Cendoya Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Solange Etchepare Lacoste Cambio por Chile Republicano Elizabeth Marican Rivas Chile grande y unido Independiente Jorge Contreras Blumel Chile grande y unido Independiente Mario Gierke Quevedo Chile grande y unido Independiente Adolfo Millabur Ñancuil Unidad por Chile Independiente Anwar Said Farran Veloso Unidad por Chile Independiente Joaquín Sanhueza Villaman Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Jorge Rivas Figueroa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Juan Godoy Rivera Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Patricio Pinilla Valencia Unidad por Chile DC Alexis Zúñiga Ecologista Verde Ecologista Verde Johanna Barra Ecologista Verde Ecologista Verde Pedro Pablo Valenzuela Ecologista Verde Ecologista Verde Ricardo Flores Ecologista Verde Ecologista Verde Evelyn Caamaño González Cambio por Chile Nacional Libertario Edith Lorena Pérez Larenas Unidad por Chile Radical Fernando Peña Rivera Cambio por Chile Republicano Ivania Paola Rojas Castillo Cambio por Chile Social Cristiano Patricio Alejandro Badilla Cofré Cambio por Chile Social Cristiano Carlos Alberto Peña Opazo PDG PDG Carlos Felipe Agurto Pedreros PDG PDG Christian Rodrigo Fuentes Cabezas PDG PDG Karen Marcela Morales Rozas PDG PDG Lilian Alejandra Betancurt Delgado PDG PDG Sandra América Neira Espinoza PDG PDG

Candidatos a diputados en distrito 22 Nombre Pacto Partido Gloria Naveillán Arriagada Cambio por Chile Nacional Libertario Juan Carlos Beltrán Silva Chile grande y unido RN Edith Elena Palma Méndez Amarillos Amarillos Javiera Francisca Victoria Ibarra Larenas Amarillos Amarillos Llery Yanira Carrasco Espinoza Amarillos Amarillos Luis Ojeda Contreras Amarillos Amarillos Ruth Marcela Roa Suazo Amarillos Amarillos Luis Alberto Penchuleo Morales Unidad por Chile Frente Amplio Emilia Coñumil Quiñimil Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Deborah Negrete Plaza Cambio por Chile Republicano Jorge Saffirio Espinoza Chile grande y unido Independiente Víctor Manoli Nazal Chile grande y unido Independiente Manuela Royo Letelier Unidad por Chile Independiente Ximena Sepúlveda Varas Unidad por Chile Independiente Juan Pablo Jaramillo González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Lautaro Guanca Vallejos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Mariela Sáez Ecologista Verde Ecologista Verde Raúl Huical Ecologista Verde Ecologista Verde Wanglen Mila Huenumilla Ecologista Verde Ecologista Verde Eduardo Cuellar Ecologista Verde Ecologista Verde Víctor Raúl Badilla Urra Cambio por Chile Nacional Libertario Andrea Parra Sauterel Unidad por Chile PPD Patricio Poza Barrera Unidad por Chile PPD Felipe Martínez Reyes Cambio por Chile Republicano Roberto Carlos Quintana Burgos Cambio por Chile Social Cristiano Alexis Ojeda Altamirano PDG PDG Daniela Nataly González Fariña PDG PDG Guido Antonio Díaz Vergara PDG PDG Patricia del Carmen Muñoz Beltrán PDG PDG Ramiro Adrián Rodríguez Maureira PDG PDG Eduardo Cretton Rebolledo Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 23 Nombre Pacto Partido Andrés Alfonso Jouannet Valderrama Amarillos Amarillos Ericka Ñanco Vásquez Unidad por Chile Frente Amplio Stephan Schubert Rubio Cambio por Chile Republicano Carmen Soledad Burgos Martínez Amarillos Amarillos Francisca Sylvia Hurilef Barra Amarillos Amarillos Isadora Alejandra Reynolds Cavallieri Amarillos Amarillos Jorge Dennis Jaramillo Hott Amarillos Amarillos Miguel Ángel Cortés Ibarra Amarillos Amarillos Sergio Héctor Yáñez Reveco Amarillos Amarillos Solange Noel Carmine Rojas Amarillos Amarillos Tomás Kast Sommerhoff Chile grande y unido Evópoli Christian Dulansky Araya Unidad por Chile Frente Amplio Daniel Hidalgo Veloso Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Daniel Sandoval Poblete Verdes, regionalistas y humanistas FREVS José Isafor Bravo Burgos Cambio por Chile Social Cristiano Axel González Manquein Chile grande y unido Independiente Claudia Salas Melinao Chile grande y unido Independiente María Ignacia Gómez Martínez Chile grande y unido Independiente José Montalva Feuerhake Unidad por Chile Independiente Ana María Nicul Sabaria Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Héctor Cumilaf Huentemil Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Marcelo Carrasco Carrasco Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Oscar Albornoz Torres Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Pamela Ñancupil Martin Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Patricia Escobar Apablaza Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Carlos Alexis Vallejos Vallejos Unidad por Chile DC Pablo Díaz Salazar Unidad por Chile DC Jessica Méndez Ecologista Verde Ecologista Verde Iván Rojas Ecologista Verde Ecologista Verde Constanza González Ecologista Verde Ecologista Verde Víctor Vilches Ecologista Verde Ecologista Verde Doris Blanco Ecologista Verde Ecologista Verde Leonel Meriño Ecologista Verde Ecologista Verde Tamara Morales Ecologista Verde Ecologista Verde Gerardo Mourgues Ecologista Verde Ecologista Verde Claudia Karen Pichulman Cuadra Cambio por Chile Nacional Libertario Claudia Stambuk Mardones Cambio por Chile Nacional Libertario Rodolfo Valenzuela Pardo Cambio por Chile Nacional Libertario Jaime Quintana Leal Unidad por Chile PPD Cristian Neira Martínez Cambio por Chile Republicano Jorge Alejandro Sepúlveda Rosales Cambio por Chile Social Cristiano Miguel Ulises Sanzana Villablanca Cambio por Chile Social Cristiano Claudia Lorena Tapia de la Peña Unidad por Chile PS Raúl Alfredo Allard Soto Unidad por Chile PS Américo Arlín Muñoz Beltrán PDG PDG Cristian Aliro Muñoz Garrido PDG PDG Flor Rossany Contreras Vivallo PDG PDG Hernán Gonzalo Coñoman Lepimán PDG PDG Jessica Lorena Antilef Lincolao PDG PDG María Delia Yáñez Barrera PDG PDG Orlando Christian Machefert Inostroza PDG PDG Robinson Darío Illanes Acuña PDG PDG Pedro Durán Sanhueza Chile grande y unido RN René manuel García García Chile grande y unido RN Genovena Sepúlveda Venegas Chile grande y unido UDI German Vergara Lagos Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 26 Nombre Pacto Partido Jaime Salvador Sáez Quiroz Unidad por Chile Frente Amplio Héctor Ulloa Aguilera Unidad por Chile Independiente Alejandro Javier Bernales Maldonado Unidad por Chile Partido Liberal Mauro González Villarroel Chile grande y unido RN Fernando Bórquez Montecinos Chile grande y unido UDI Loreto Kemp Oyarzún Chile grande y unido Evópoli Claudio Cid Jara Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Daniela Quezada Serón Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Marisol Rosas Alvarado Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Alejandro Caroca Marazzi Chile grande y unido Independiente Adriana Ampuero Barrientos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Claudio Turra González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Juan Cárcamo Cárcamo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Alexis Salvador Osses Moyano Unidad por Chile PC Feve Hugo Lorca Unidad por Chile DC Marcelo Andrés Castillo Aldunate Cambio por Chile Nacional Libertario María Soledad Lorca Sau Cambio por Chile Nacional Libertario Carlos Seitz Aspee Cambio por Chile Republicano Claudia Reyes Larenas Cambio por Chile Republicano Marco Antonio Melo Hernández Cambio por Chile Social Cristiano Natacha Odette Rivas Morales Cambio por Chile Social Cristiano Héctor Manuel Ballesteros Curumilla Unidad por Chile PS Alex Manuel Nahuelquín Nahuelquín PDG PDG Alexis Cristóbal Maldonado Ramos PDG PDG Andrea Quintana Díaz PDG PDG Luis Adrián Vargas Machado PDG PDG Luis Mariano Chodil Soto PDG PDG Ximena Alejandra Uribe Canobra PDG PDG Juan Eduardo Vera Sanhueza Chile grande y unido RN Katerine Montealegre Navarro Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 25 Nombre Pacto Partido Héctor Barria Ángulo Unidad por Chile DC Emilia Iris Nuyado Ancapichún Unidad por Chile PS Daniel Lilayu Vivanco Chile grande y unido UDI Juan Claudio García Filún Chile grande y unido Evópoli Jaime Ignacio Figueroa Leviguán Unidad por Chile Frente Amplio Flora Colipai Pafian Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Andrea Iturriaga Hewstone Cambio por Chile Republicano Matías Domeyko Prieto Chile grande y unido Independiente Ramón Bahamonde Cea Chile grande y unido Independiente Angélica Jeanette Veloso Santana Unidad por Chile Independiente Ramón Espinoza Sandoval Unidad por Chile Independiente Carlos Lizana Mardones Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Gustavo Lobos Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Manuel Rivera Altamirano Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Pamela Mansilla Lavado Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Paulina Andrea Muñoz Minte Cambio por Chile Nacional Libertario Sebastián Cristi Alfonso Cambio por Chile Nacional Libertario Karen Berrios Guerra Cambio por Chile Republicano Jaime Paredes Paredes Cambio por Chile Social Cristiano Angélica Eliana Manríquez Santibáñez PDG PDG Erwin David Pérez Monje PDG PDG Isidoro Rodolfo Barquín Pardo PDG PDG Maurice Goudie Domínguez PDG PDG Samuel Darío Cárdenas Vivar PDG PDG Lorena Leichtle Bertin Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 26 Nombre Pacto Partido Jaime Salvador Sáez Quiroz Unidad por Chile Frente Amplio Héctor Ulloa Aguilera Unidad por Chile Independiente Alejandro Javier Bernales Maldonado Unidad por Chile Partido Liberal Mauro González Villarroel Chile grande y unido RN Fernando Bórquez Montecinos Chile grande y unido UDI Loreto Kemp Oyarzún Chile grande y unido Evópoli Claudio Cid Jara Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Daniela Quezada Serón Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Marisol Rosas Alvarado Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Alejandro Caroca Marazzi Chile grande y unido Independiente Adriana Ampuero Barrientos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Claudio Turra González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Juan Cárcamo Cárcamo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Alexis Salvador Osses Moyano Unidad por Chile PC Feve Hugo Lorca Unidad por Chile DC Marcelo Andrés Castillo Aldunate Cambio por Chile Nacional Libertario María Soledad Lorca Sau Cambio por Chile Nacional Libertario Carlos Seitz Aspee Cambio por Chile Republicano Claudia Reyes Larenas Cambio por Chile Republicano Marco Antonio Melo Hernández Cambio por Chile Social Cristiano Natacha Odette Rivas Morales Cambio por Chile Social Cristiano Héctor Manuel Ballesteros Curumilla Unidad por Chile PS Alex Manuel Nahuelquín Nahuelquín PDG PDG Alexis Cristóbal Maldonado Ramos PDG PDG Andrea Quintana Díaz PDG PDG Luis Adrián Vargas Machado PDG PDG Luis Mariano Chodil Soto PDG PDG Ximena Alejandra Uribe Canobra PDG PDG Juan Eduardo Vera Sanhueza Chile grande y unido RN Katerine Montealegre Navarro Chile grande y unido UDI

René Alinco Bustos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Marcia Raphael Mora Chile grande y unido RN Guillermo Pérez Pacheco Chile grande y unido Demócratas Geoconda Navarrete Arratia Chile grande y unido Evópoli Romina Cejas Hidalgo Unidad por Chile Frente Amplio Luperciano Segundo Muñoz González Unidad por Chile Independiente Boris Romero Bello Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Daniela Olavarría Moreira Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Sergio González Bórquez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Patricio Andrés Aylwin Fuentealba Unidad por Chile DC Carlos Alberto Mella Atton Cambio por Chile Nacional Libertario Cristian Pedro Bórquez Acuña Cambio por Chile Nacional Libertario Jaime Arturo Ceballos Vergara Cambio por Chile Republicano Jorge Alejandro Pérez Urra Cambio por Chile Social Cristiano Andrea Jacqueline Macías Palma Unidad por Chile PS Karin Pamela Contreras Murtschwa PDG PDG Alejandra Valdebenito Torres Chile grande y unido UDI

Javiera Morales Alvarado Unidad por Chile Frente Amplio Carlos Bianchi Chelech IFP IFP Christian Matheson Villan Chile grande y unido Independiente Ricardo Hernández Cremaschi Chile grande y unido Evópoli Thomas Lorca Almonacid Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Juan José Srdanovic Arcos Cambio por Chile Republicano Graciela Andrade Pacheco Chile grande y unido Independiente Verónica Noelia Aguilar Martínez Unidad por Chile Independiente Rodrigo Utz Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Rosa Garay Matamala Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Ivania Paz Salinas Villanueva Unidad por Chile PC Ramón Alberto Aguilar Tobar Cambio por Chile Nacional Libertario Alejandro Riquelme Ducci Cambio por Chile Republicano Javiera Cristina Calvo Rifo Cambio por Chile Social Cristiano Pablo Andrés Bussenius Cornejo Unidad por Chile PS Abel Alejandro Fernández Traipe PDG PDG Alejandra Elizabeth Toro Abello PDG PDG Roberto Sahr Domian PDG PDG Jenniffer Rojas García Chile grande y unido RN

¿Cuándo son las elecciones?

Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).

En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

Candidatos a diputado por el Distrito [N°/Nombre]

[Pacto/Lista] – [Partido] – [Nombre de candidata/o 1]

[Pacto/Lista] – [Partido] – [Nombre de candidata/o 2]

[Pacto/Lista] – [Partido] – [Nombre de candidata/o 3]

Cupos del distrito: [número de escaños del distrito] (según ley de redistritaje y asignación de escaños).

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.

Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.

El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito [N°/Nombre]

[Comunas del Distrito: ……………………………………………………………………………]





Paso a paso para votar

Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.

Lleva tu cédula o pasaporte vigente.

Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.

Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.

Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.

Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores. ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.

Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque. ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

