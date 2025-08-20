Logo Mega

Todos los distritos: Estos son los candidatos inscritos para postular a la Cámara de Diputados

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el distrito y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 1

Nombre Pacto Partido
Luis Fabián Malla Valenzuela Unidad por Chile Partido Liberal
Leonardo Wilson Valenzuela Atenas Verdes, regionalistas y humanistas AH
Aracely Berríos Gajardo Chile grande y unido Evópoli
Viviana Rubio Torres Chile grande y unido Evópoli
Luis Alejandro Paredes Escanilla Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Juan Carlos Chinga Palma Chile grande y unido Independiente
Paulina Patricia Saldía Pinto Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Ricardo Luis Sanzana Oteíza Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Camilo Jofré PTR PTR
Jorge Díaz Ibarra Unidad por Chile DC
Marcelo Andrés Zara Pizarro Cambio por Chile Nacional Libertario
Giovanna Calle Capuma Unidad por Chile PPD
Pollyana Rivera Bigas Cambio por Chile Republicano
Stephanie Jeldrez Ortiz Cambio por Chile Republicano
José Gustavo Lee Rodríguez Cambio por Chile Social Cristiano
Sandra América del Carmen Flores Contreras Unidad por Chile PS
Candy Katiuska Andrade Jara PDG PDG
Ernesto Rodrigo Plasencia Rojas PDG PDG
Raúl Alexander Parada Flores PDG PDG
Rodrigo Cuevas Troncoso PDG PDG
Sebastián Huerta González Chile grande y unido UDI
Fernando Fernández Partido Popular Popular
Óscar Palleres Flores Partido Popular Popular
Daldym Pinochet Partido Popular Popular

Candidatos a diputados en distrito 2

Nombre Pacto Partido
Matías Ramírez Pascal Unidad por Chile PC
Rubén Cristóbal Rojo Sembler Verdes, regionalistas y humanistas AH
Iván Jiménez Correa Chile grande y unido Demócratas
Noemí Salinas Polanco Unidad por Chile Frente Amplio
Vittorio Canessa Morales Chile grande y unido Independiente
Ximena Naranjo Pinto Chile grande y unido Independiente
Carlos Carvajal Gallardo Unidad por Chile Independiente
Ángel Campos Díaz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Enzo Morales Norambuena Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Marco Antonio Calcagno Zuleta Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Abraham Díaz Mamani Unidad por Chile DC
Agustín Rendi? Gallequillos Cambio por Chile Nacional Libertario
Álvaro Arturo Jofré Cáceres Cambio por Chile Nacional Libertario
Jorge Muñoz Oyarce Cambio por Chile Republicano
Cristián Andrés Cabezas Mundaca Cambio por Chile Social Cristiano
Ana María Toro Ojane PDG PDG
Claudio Sáez Muñoz PDG PDG
Jessica Soledad Becerra Cantillano PDG PDG
Patricio Andrés Quisbert Lazo PDG PDG
Ramón Gallequillos Castillo Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 3

Nombre Pacto Partido
Jaime Araya Guerrero Unidad por Chile Independiente
Sebastián Patricio Videla Castillo Unidad por Chile Independiente
Yovana Alejandra Ahumada Palma Cambio por Chile Social Cristiano
José Miguel Castro Bascuñán Chile grande y unido RN
Eduardo Ariel Sotomayor Ortiz Verdes, regionalistas y humanistas AH
Marco Antonio Ramo Paez Verdes, regionalistas y humanistas AH
María Gloria Lazcano Torres Verdes, regionalistas y humanistas AH
Carolina Latorre Cruz Chile grande y unido Demócratas
Jorge Olivares Puentes Chile grande y unido Evópoli
Yantiel Calderón Valenzuela Chile grande y unido Evópoli
Gabriela Carrasco Urquieta Unidad por Chile Frente Amplio
Danahe Rojas Mamani Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Hernán Velásquez Núñez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Marion Tapia González Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
José Luis Veliz Veliz Chile grande y unido Independiente
Paulina Angélica Lizana Martínez Unidad por Chile PC
Daniel Vargas PTR PTR
Daniela Avilés PTR PTR
Natalia Sánchez PTR PTR
Néstor Vera PTR PTR
Margarita Montecino Cortez Unidad por Chile DC
Adriana de Lourdes Jiménez Retamal Cambio por Chile Nacional Libertario
Marcela Ximena Hernando Pérez Unidad por Chile Radical
Carlo Arqueros Pizarro Cambio por Chile Republicano
Silvana Ubillo Rojas Cambio por Chile Republicano
Carolina Judith Moscoso Carrasco Cambio por Chile Social Cristiano
Leslie Carolina Moll Vera Cambio por Chile Social Cristiano
Fabián Mauricio Ossandón Briceño PDG PDG
Jessie Alejandra González Bugueño PDG PDG
Luis Andrés Ramos Bustos PDG PDG
Paola Amanda Debía González PDG PDG
Sergio Jorge Mermie Ibarrondo PDG PDG
Vilma de Lourdes Esquivel Céspedes PDG PDG
Daniela Castro Araya Chile grande y unido RN
Nelcy Castillo Saravia Partido Popular Popular

Candidatos a diputados en distrito 4

Nombre Pacto Partido
Jaime Mulet Martínez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Cristian Tapia Ramos Unidad por Chile Independiente
Juan Rubén Santana Castillo Unidad por Chile PS
Guillermo Cofré Muñoz Chile grande y unido Evópoli
Nayaret Oviedo Álvarez Chile grande y unido Evópoli
Carolina Armenakis Daher Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Jaime Vargas Guerra Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Carla Guaita Carrizo Chile grande y unido Independiente
Tania Borcosky Ramírez Chile grande y unido Independiente
Carla Matus González Unidad por Chile Independiente
Rosa Pamela Bordones Olivares Unidad por Chile Independiente
Carlo Pezo Correa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Julieta Varas Silva Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Luis Valderrama Maltez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Ericka Natalia Portilla Barrios Unidad por Chile PC
Pablo Marcial Zenteno Muñoz Unidad por Chile PC
Luis Marcelino Núñez Barrientos Cambio por Chile Nacional Libertario
Margarita Farith Contreras Ríos Cambio por Chile Nacional Libertario
Ignacio Urcullú Clement-Lund Cambio por Chile Republicano
Karina Pallerés Guzmán Cambio por Chile Republicano
Susana Hiplan Esteffan Cambio por Chile Republicano
Daniela Alejandra Gallegos Porcile Cambio por Chile Social Cristiano
Alex Alejandro Farías Pérez PDG PDG
Francisco Javier Vargas Mery PDG PDG
Héctor Raúl Vergara Seura PDG PDG
Jessica Alejandra Liquitay Martínez PDG PDG
Paula Andrea Olmos Contreras PDG PDG
Maximiliano Barrionuevo García Chile grande y unido RN
Kyle Campbell Campbell Chile grande y unido UDI
Inti Salamanca Fernández Partido Popular Popular
Joana Barrios Páez Partido Popular Popular
Jorge Varas Henríquez Partido Popular Popular
Marcelo Ruiz-Tagle Escobar Partido Popular Popular
Óscar Núñez Veneros Partido Popular Popular

Candidatos a diputados en distrito 5

Nombre Pacto Partido
Víctor Pino Fuentes Chile grande y unido Demócratas
Carolina Tello Rojas Unidad por Chile Frente Amplio
Nathalie Castillo Rojas Unidad por Chile PC
Ricardo Cifuentes Lillo Unidad por Chile DC
Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos Unidad por Chile PS
Juan Manuel Fuenzalida Cobo Chile grande y unido UDI
Marco Antonio Sulantay Olivares Chile grande y unido UDI
Daniela Andrea Molina Barrera Verdes, regionalistas y humanistas AH
Pablo Andrés Ramírez Inostroza Verdes, regionalistas y humanistas AH
Carlos Eduardo Ruiz Benítez Amarillos Amarillos
Elizabeth Solange Fredes Rosales Amarillos Amarillos
Félix Alonso Velasco Ladrón de Guevara Amarillos Amarillos
Franchesca Nicole Plaza González Amarillos Amarillos
Montserrat Margarita Pizarro Carreño Amarillos Amarillos
Pablo Alejandro Yáñez Pizarro Amarillos Amarillos
Tomás Felipe Yavar Aguilera Amarillos Amarillos
Yerko Neftalí Zambra Villalobos Amarillos Amarillos
Francisco Martínez Rivera Chile grande y unido Demócratas
Rodrigo Orrego Gálvez Chile grande y unido Evópoli
Rosetta París Ávalos Chile grande y unido Evópoli
Rosa Luz Pinto Rojas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Bernardo Antonio Salinas Maya Unidad por Chile Independiente
Rafael Enrique Vera Castillo Unidad por Chile Independiente
Alejandro Campusano Massad Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudia Adriana Valenzuela Torres Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudio Ibáñez González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Eduardo Antonio Vargas González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Mireya de Jesús Corona Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Constanza Rocío Peña Contreras Cambio por Chile Nacional Libertario
Erich Grohs Marín Cambio por Chile Nacional Libertario
María Soledad Robles Espinosa Cambio por Chile Nacional Libertario
Jorge Insunza Gregorio de las Heras Unidad por Chile PPD
Pamela Rishmague Buzzo Cambio por Chile Republicano
Verónica Pizarro García Cambio por Chile Republicano
Andrea Illianeth Barrera Escobar Cambio por Chile Social Cristiano
Matías Nicolás Guzmán Galleguillos Cambio por Chile Social Cristiano
Tatiana Ivonne del Pilar Castillo González Cambio por Chile Social Cristiano
Eileen Patricia Urqueta Rojas PDG PDG
Felipe Esteban Alfred Torres PDG PDG
Fernanda Cristina Núñez Araos PDG PDG
Francisco Javier Núñez Rencoret PDG PDG
Jorge Franklin Dunstan Pavéz PDG PDG
Juan Carlos Thenoux Ciudad PDG PDG
Juan Salvador Dabed Tozo PDG PDG
Maricel Andrea Tapia Salgueiroj PDG PDG
Giannina González Michea Chile Grande y Unido RN
Roberto Vega Campusano Chile Grande y Unido RN

Candidatos a diputados en distrito 6

Nombre Pacto Partido
Francisca Bello Campos Unidad por Chile Frente Amplio
Gaspar Rivas Sánchez Unidad por Chile Independiente
Chiara Barchiesi Chávez Cambio por Chile Republicano
Nelson Esteban Venegas Salazar Unidad por Chile PS
Juan Ignacio Latorre Riveros Unidad por Chile Frente Amplio
Octavio González Ojeda Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Roberto Videla Pavez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Manuel Millones Chirino Cambio por Chile Republicano
Rodolfo Alfredo Ponce Vargas Cambio por Chile Social Cristiano
Amal Salem Solís Chile grande y unido Independiente
Carolina Julio Latorre Chile grande y unido Independiente
Catalina Otero Pérez Chile grande y unido Independiente
Danilo Quiroz Crovetto Chile grande y unido Independiente
Javier Crasemann Alfonso Chile grande y unido Independiente
Jordan Guajardo Vicencio Chile grande y unido Independiente
Luis Foncea Calderón Unidad por Chile Independiente
Mauricio Viñambres Adasme Unidad por Chile Independiente
Sabas Iván Chahuán Sarras Unidad por Chile Independiente
Claudia Canales Lemus Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudia Jofré Vidal Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Francisca Valentina Salama Pimentel Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Javiera Italia Toledo Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Luis Néstor Patricio Hurtado Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Pamela Andrea González Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Yanixsa María Aguilera Catalán Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Sofía Alejandra González Cortés Unidad por Chile PC
Cristian Mella Andaur Unidad por Chile DC
Jorge Eduardo Villarroel Pérez Cambio por Chile Nacional Libertario
José Miguel Vallejo Knockaert Cambio por Chile Nacional Libertario
María Soledad Calvo Herrera Cambio por Chile Nacional Libertario
Verónica Ivonne Becerra Vergara Cambio por Chile Nacional Libertario
Benjamín Lorca Inzunza Cambio por Chile Republicano
Marlene Laura González Ahumada Cambio por Chile Social Cristiano
Blanca Esther Currieco Soto PDG PDG
Bonnie Jhoan Silva Villarroel PDG PDG
Camila Francesca Doñas Vargas PDG PDG
Gonzalo Marcelo Soto Pizarro PDG PDG
Javier Ignacio Olivares Avendaño PDG PDG
Jorge Barur Cristi Ramírez PDG PDG
Marcia Ximena Marchant Farías PDG PDG
Maykol Antonio Castillo Fernández PDG PDG
Ruby Angélica Villalobos Aracena PDG PDG
Luis Pardo Sainz Chile grande y unido RN
Percy Marín Vera Chile grande y unido RN
Viviana Nuñez Carrasco Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 7

Nombre Pacto Partido
Jorge Brito Hasbún Unidad por Chile Frente Amplio
Hotuiti Teaó Drago Chile grande y unido Independiente
Luis Alberto Cuello Peña y Lillo Unidad por Chile PC
Tomás Ignacio Lagomarsino Guzmán Unidad por Chile Radical
Luis Fernando Sánchez Ossa Cambio por Chile Republicano
Tomás Eguzki de Rementería Venegas Unidad por Chile PS
Andrés Celis Montt Chile grande y unido RN
Tania Isabel Madriaga Flores Verdes, regionalistas y humanistas AH
Jaime Bassa Mercado Unidad por Chile Frente Amplio
Ángela Cabezón Contreras Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Priscila Fleming Aranguiz Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Jaime Andrés Morales Otárola Cambio por Chile Nacional Libertario
Sebastián Zamora Soto Cambio por Chile Republicano
Carlos Mondaca Matzner Chile grande y unido Independiente
Jorge Garcés Rojas Chile grande y unido Independiente
Leopoldo Moreno Contardo Chile grande y unido Independiente
Marlen Olivari Mayer Chile grande y unido Independiente
Manuel Murillo Calderón Unidad por Chile Independiente
Carlos Matías Muñoz Lecerf Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudio Enrique Valle Figueroa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Jorge Sharp Fajardo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Lucía Alejandra Ortiz León Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
René Lues Escobar Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Rodrigo Ruiz Encina Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Alejandra Valderrama PTR PTR
Antonio Páez PTR PTR
Romina Ibáñez PTR PTR
Roy Crichton Orellana Unidad por Chile DC
Felipe Alfredo Ríos Cuevas Unidad por Chile Partido Liberal
Alejandra Victoria Carrasco Pérez Cambio por Chile Nacional Libertario
Pedro Rodolfo Schwedelbach Puga Cambio por Chile Nacional Libertario
Ángela Carrasco Jofré Cambio por Chile Republicano
Rafael González Camus Cambio por Chile Republicano
Bárbara Andrea Vera Sepúlveda Cambio por Chile Social Cristiano
Juan Alberto Sepúldeva Quezada Cambio por Chile Social Cristiano
Arturo Francisco Barrios Oteiza Unidad por Chile PS
Caroll Salomé Meyer Meyer PDG PDG
Flavio David Espinoza Mellado PDG PDG
Guillermo Escobar Arriagada PDG PDG
Juan Marcelo Valenzuela Henríquez PDG PDG
Natalia Vanessa Navarro Alday PDG PDG
Nicolás Eduardo Farfán Vega PDG PDG
Vanessa Ferrer Radovich PDG PDG
Verónica del Carmen Rojas Arenas PDG PDG
Samira Chahuán Akle Chile grande y unido RN
Jorge Castro Muñoz Chile grande y unido UDI
Macarena Urenda Salamanca Chile grande y unido UDI
Cristian Cuevas Zambrano Partido Popular Popular
Constanza Ahumada Fuentes Partido Popular Popular
Monserrat España Partido Popular Popular
Amaro Ramírez García Partido Popular Popular
Rodrigo Wittwer Salinas Partido Popular Popular
Matías Gazmuri Kruberg Partido Popular Popular
Francisco Peñaloza Aguilera Partido Popular Popular
Mariela Hidalgo Díaz Partido Popular Popular
Valentina Núñez Dogoy Partido Popular Popular

Candidatos a diputados en distrito 8

Nombre Pacto Partido
Claudia Mix Jiménez Unidad por Chile Frente Amplio
Viviana Soledad Delgado Riquelme Unidad por Chile Partido Liberal
Rubén Darío Oyarzo Figueroa Unidad por Chile Radical
Agustín Matías Romero Leiva Cambio por Chile Republicano
Javier Alejandro Ibarra Reyes Verdes, regionalistas y humanistas AH
Elizabeth Carrasco Urrutia Chile grande y unido Demócratas
Gonzalo Egas Pourailly Chile grande y unido Demócratas
Jorge Galdames Horostica Chile grande y unido Demócratas
Tatiana Urrutia Herrera Unidad por Chile Frente Amplio
Christian Vittori Muñoz Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
David Quezada Gómez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Guillermo Flores Contreras Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Anita Dolores Patricia Escobar Gattas Cambio por Chile Nacional Libertario
Enrique Bassaletti Riess Cambio por Chile Republicano
Sebastián Keitel Rondón Chile grande y unido Independiente
Gustavo Adolfo Gatica Villarroel Unidad por Chile Independiente
Juan Carlos Valdivia Lena Unidad por Chile Independiente
Carlos Javier Astudillo Ulloa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
César Camilo Leiva Rubio Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Erica Velásquez Montenegro Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Jaime Cayuqueo Zambrano Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Valeska Mariella Lemus Guerra Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Marcos Barraza Gómez Unidad por Chile PC
Francisco Flores PTR PTR
Claudia Atenas Soza Unidad por Chile DC
Cristopher Andrés Valdivia Olate Unidad por Chile Partido Liberal
Italo André Omegna Vergara Cambio por Chile Nacional Libertario
Juan Carlos Gómez Escobar Cambio por Chile Nacional Libertario
Pier Giuseppe Karlezi Hazleby Cambio por Chile Nacional Libertario
Catherine Cebulj Navarrete Cambio por Chile Republicano
Felipe Andrés Corvalán Destefani Cambio por Chile Social Cristiano
Nehel Enrique Muñoz Lagos Cambio por Chile Social Cristiano
André Amario Alarcón Berríos PDG PDG
Andrés Guillermo Henríquez Riquelme PDG PDG
Cristian Alejandro Contreras Radovic PDG PDG
Félix Enrique Molina Riquelme PDG PDG
Jacqueline Patricia Alarcón Bórquez PDG PDG
Leyla Massiel Jara López PDG PDG
Lucy del Carmen Muñoz Marticorena PDG PDG
Richard Eduardo Matta Parra PDG PDG
Sandra Luz Vergara Castro PDG PDG
César Vega Lazo Chile grande y unido RN
Nataly Francisca Ortúzar Méndez Chile grande y unido RN
Rosa Oyarce Suazo Chile grande y unido RN
Beatriz Lagos Campos Chile grande y unido UDI
Mario Olavarria Rodríguez Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 9

Nombre Pacto Partido
Érika Olivera de la Fuente Chile grande y unido Demócratas
Andrés Sergio Giordano Salazar Unidad por Chile Frente Amplio
Boris Anthony Barrera Moreno Unidad por Chile PC
José Carlos Meza Pereira Cambio por Chile Republicano
Guillermo Ramírez Diez Chile grande y unido UDI
Alejandra Pía Pérez Espina Verdes, regionalistas y humanistas AH
Waleska Andrea Ubierna Navarro Verdes, regionalistas y humanistas AH
Verónica Montecinos Ortiz Chile grande y unido Demócratas
Juan Manuel Santa Cruz Campaña Chile grande y unido Evópoli
Leonardo Jofre Ríos Unidad por Chile Frente Amplio
Francisco Beriguete Mateo Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Paola Cádiz Núñez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Aldo Duque Santos Chile grande y unido Independiente
Felipe Vidal Cuevas Chile grande y unido Independiente
Sandra González Zamorano Unidad por Chile Independiente
Ariel Jesús Mateluna Mateluna Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Evelyn Farías Ailio Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
José Luis Villagrán Barahona Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
José Sepúlveda Zelada Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Oscar Daniel Jadue Jadue Unidad por Chile PC
Margarita Garrido Acevedo Cambio por Chile Nacional Libertario
Maximiliano Eduardo Murath Mansilla Cambio por Chile Nacional Libertario
Carlos Cuadrado Prats Unidad por Chile PPD
Huidobro Llort Cambio por Chile Republicano
Javiera Rodríguez Pascual Cambio por Chile Republicano
Alberto Andrés Seguel Mena Cambio por Chile Social Cristiano
Carolina Ángela Gárate Vergara Cambio por Chile Social Cristiano
Valeska de las Nieves Oyarce Peña Cambio por Chile Social Cristiano
Carola Andrea Rivero Canales Unidad por Chile PS
César Ignacio Valenzuela Maass Unidad por Chile PS
Andrés Rigoberto Cáceres Bravo PDG PDG
César Abraham Suay Jeréz PDG PDG
Christopher Elías Yáñez Leal PDG PDG
Crescencio Alberto López López PDG PDG
Francisco Javier Lizana Donoso PDG PDG
María Soledad Limpan Apeleo PDG PDG
Pamela del Tránsito Amaro Araya PDG PDG
Tamara Alejandra Ramírez Ramírez PDG PDG
María Elena Barco Sánchez Chile grande y unido RN
José Miguel González Zapata Chile grande y unido UDI
Xuxa Álvarez Fernández Partido Popular Alianza Verde Partido Popular
Roberto Lobos Villaseca Partido Popular Alianza Verde Partido Popular
Manuel Muñoz Palacios Partido Popular Alianza Verde Partido Popular

Candidatos a diputados en distrito 10

Nombre Pacto Partido
Emilia Schneider Videla Unidad por Chile Frente Amplio
Gonzalo Winter Etcheberry Unidad por Chile Frente Amplio
Lorena Fries Monleón Unidad por Chile Frente Amplio
María Luisa Cordero Velásquez Chile grande y unido Independiente
Alejandra Placencia Cabello Unidad por Chile PC
Helia Molina Milman Unidad por Chile PPD
Jorge Alessandri Vergara Chile grande y unido UDI
Claudia Ruz Rothen Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Javiera González Arenas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Abigail Aburto Cárdenas Cambio por Chile Republicano
Gino Lorenzini Barrios Cambio por Chile Social Cristiano
Víctor Jean Pierre Bonvallet Setti Cambio por Chile Social Cristiano
Juan Pablo Sáez Rey Chile grande y unido Independiente
Macarena Zarhi Cordero Chile grande y unido Independiente
Sandra Solimano Latorre Chile grande y unido Independiente
Vicente Almonacid Heyl Chile grande y unido Independiente
Antonio Arriagada Jure Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudia Yarela Ruiz Montecino Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Francisco Javier Estévez Valencia Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Gloria Carolina Pérez Sepúlveda Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Katherine Pérez Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Luis Mariano Rendón Escobar Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Marcia Soto Díaz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Iraci Luiza Hassler Jacob Unidad por Chile PC
Bárbara Brito PTR PTR
Claudia Tassara PTR PTR
Dauno Tótoro Navarro PTR PTR
Fabián Puelma PTR PTR
Joseffe Cáceres PTR PTR
Julio Mancilla PTR PTR
Valeria Yáñez PTR PTR
Yamila Martínez PTR PTR
Yuri Peña PTR PTR
Ana María Hernández San Martín Unidad por Chile DC
Evelyn Alejandra Hernández Flores Cambio por Chile Nacional Libertario
Franco Javier Frías Gutiérrez Cambio por Chile Nacional Libertario
Hans Alberto Marowski Cuevas Cambio por Chile Nacional Libertario
Leticia del Carmen Araya Ahumada Cambio por Chile Nacional Libertario
José Toro Kemp Unidad por Chile PPD
José Antonio Kast Adriasola Cambio por Chile Republicano
Matías Bellolio Merino Cambio por Chile Republicano
María Fernanda Villegas Acevedo Unidad por Chile PS
Alejandra Pamela Jara Quiroz PDG PDG
Andrea del Pilar Herrera Cachaña PDG PDG
Bárbara Tania Molina Silva PDG PDG
Betzabé Patricia Vigorena Núñez PDG PDG
Francisca Andrea Acevedo León PDG PDG
Francisco Javier Patiño Tobar PDG PDG
Gianny Contenla Ojeda PDG PDG
Jasmín Nicole Osorio Céspedes PDG PDG
Karen Elizabeth Osorio Muñoz PDG PDG
Francisco Orrego Gutiérrez Chile grande y unido RN
Johanna Mariechen Olivares Gribbell Chile grande y unido RN
María Jesús Schweter Cabezas Chile grande y unido UDI
Belén Carvajal Zúñiga Partido Popular Alianza Verde Partido Popular

Candidatos a diputados en distrito 11

Nombre Pacto Partido
Tomás René Hirsch Goldschmidt Verdes, regionalistas y humanistas AH
Francisco Undurraga Gazitúa Chile grande y unido Evópoli
Catalina del Real Mihovilovic Cambio por Chile Republicano
Cristian Araya Lerdo de Tejada Cambio por Chile Republicano
Diego Schalper Sepúlveda Chile grande y unido RN
Catalina Deyanira Vidal Méndez Verdes, regionalistas y humanistas AH
Myriam de las Mercedes Meza Ancaten Verdes, regionalistas y humanistas AH
Macarena Cornejo Fuentes Chile grande y unido Evópoli
Constanza Schonhaut Soto Unidad por Chile Frente Amplio
Isidora Alcalde Egaña Unidad por Chile Frente Amplio
Germán Rojas Volmar Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Melina Gianelli Altamirano Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Percy Carter Morong Chile grande y unido Independiente
Cindy Solís Ibarra Unidad por Chile Independiente
Marcela Andrea Hevia Cubillos Unidad por Chile Independiente
Elizabeth Adriana Contreras Becerra Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Pedro Jorge Davis Urzúa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Cecilia Celis Ahumada Unidad por Chile DC
Rodrigo Alfonso Rettig Vargas Unidad por Chile Partido Liberal
Carlos Roberto Alarcón Castro Cambio por Chile Nacional Libertario
Cristián Ignacio Daly Dagorret Cambio por Chile Nacional Libertario
María Carolina Cotapos Mardones Cambio por Chile Nacional Libertario
María Ester Olea Rodríguez Unidad por Chile Radical
Pedro Lea-Plaza Cambio por Chile Republicano
Michel Enrique Cartes Zúñiga Cambio por Chile Social Cristiano
Christopher Alexeis Suárez González PDG PDG
Elizabeth Fuentes Bravo PDG PDG
Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich PDG PDG
Marcela Ivonne Caballero Reyes PDG PDG
Maricel del Carmen Donoso Acevedo PDG PDG
Ricardo Andrés Avilés Rubilar PDG PDG
Ricardo Andrés Silva Calcagno PDG PDG
Claudia Mora Vega Chile grande y unido RN
Carlos Ward Edwards Chile grande y unido UDI
Constanza Hube Portus Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 12

Nombre Pacto Partido
Ana María Gazmuri Vieira Verdes, regionalistas y humanistas AH
Hernán Palma Pérez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Mónica Arce Castro Unidad por Chile Independiente
Daniela Andrea Serrano Salazar Unidad por Chile PC
Álvaro Carter Fernández Cambio por Chile Republicano
Pamela Jiles Moreno PDG PDG
Ximena Ossandón Irarrázabal Chile grande y unido RN
Margarita Paz Araya Flores Verdes, regionalistas y humanistas AH
Johana Concha Ortiz Chile grande y unido Demócratas
Jonathan Barrera Guajardo Chile grande y unido Demócratas
Marco Velarde Salinas Unidad por Chile Frente Amplio
Simón Ramírez González Unidad por Chile Frente Amplio
Ximena Salinas González Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Claudia Rasso Socias Chile grande y unido Independiente
Paola Romero Llanos Chile grande y unido Independiente
Paz Ortúzar Fuenzalida Chile grande y unido Independiente
Li Daniel Fridman Moses Unidad por Chile Independiente
Fabrizio Antonio Alday Valdovinos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Giovanna Jazmín Grandón Caro Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Gustavo Lorca Quitral Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Ricardo Santana Pérez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Juan Wladimir Navarro Romero Unidad por Chile PC
Dinka Tomicic Bobadilla Unidad por Chile DC
Andrés Fernando Arce Bustos Cambio por Chile Nacional Libertario
Camille Sigl Fuentes Cambio por Chile Nacional Libertario
María Isabel Sáez Vila Cambio por Chile Nacional Libertario
Macarena Santelices Cañas Cambio por Chile Republicano
Elein Fernanda Ossandón Manrique Cambio por Chile Social Cristiano
Judith Makarena Marín Morales Cambio por Chile Social Cristiano
Kevin Roger Valenzuela Arroyo Cambio por Chile Social Cristiano
Claudia Antonella Hasbún Faila Unidad por Chile PS
Gloria Jeannette Vera Rubio PDG PDG
Hernán Jonathan Álvarez Vargas PDG PDG
Jorge Marcelo Chávez Arévalo PDG PDG
Leonardo Javier Maturana Vergara PDG PDG
Luis Eduardo Molina Castillo PDG PDG
Pablo Antonio Maltes Biskupovic PDG PDG
Zandra Parisi Fernández PDG PDG
Hugo Estrella Muñoz Chile grande y unido RN
Aníbal Pinto Ferrada Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 13

Nombre Pacto Partido
Gael Fernanda Yeomans Araya Unidad por Chile Frente Amplio
Lorena Soledad Pizarro Sierra Unidad por Chile PC
Daniel Alexander Melo Contreras Unidad por Chile PS
Eduardo Durán Salinas Chile grande y unido RN
Cristhián Moreira Barros Chile grande y unido UDI
Jorge Cristian Opazo Castillo Verdes, regionalistas y humanistas AH
Daniel Coronado Coronado Chile grande y unido Evópoli
Daniel Jesús Tapia Mella Cambio por Chile Social Cristiano
Macarena Venegas Tassara Chile grande y unido Independiente
José Silva Díaz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Matías Freire Vallejos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Percy Robert Campos Coronel Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Roxana Riquelme Tabach Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Sebastián Vega Umatino Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Camila Burgos PTR PTR
Juan Valenzuela PTR PTR
María Isabel Martínez PTR PTR
Renata Vásquez Aldunce Unidad por Chile DC
Oscar Alejandro Calfileo Castro Cambio por Chile Nacional Libertario
Taryn Caroline Coopman Palavicino Cambio por Chile Nacional Libertario
Cristóbal Barra Catalán Unidad por Chile PPD
Elizabeth Patricia Zúñiga Cruz Unidad por Chile Radical
Felipe Ross Correa Cambio por Chile Republicano
Valentina Becerra Peña Cambio por Chile Republicano
Cristián Alejandro Vivian Troncoso Cambio por Chile Social Cristiano
Alexander Rodolfo Rojas Villarroel PDG PDG
Cristián Arturo Seguel Olivos PDG PDG
Erika Maribel Lizama Fuentes PDG PDG
Marcelo Andrés Olivares Figueroa PDG PDG
Nelson David Álvarez Galleguillos PDG PDG
Noemí Muriel Lapostol Jara PDG PDG
Susan Atuan Salcedo Chile grande y unido RN
Claudia Lange Farías Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 14

Nombre Pacto Partido
Camila Musante Müller Unidad por Chile Independiente
Marisela Santibáñez Novoa Unidad por Chile Independiente
Juan Irarrázaval Rossel Cambio por Chile Republicano
Raúl Alfonso Leiva Carvajal Unidad por Chile PS
Sara Pascual Rodríguez Verdes, regionalistas y humanistas AH
Trinidad Biggs Montaner Chile grande y unido Evópoli
Ignacio Achurra Díaz Unidad por Chile Frente Amplio
Bernarda Lagos Farfán Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Evelyn Bastías Araya Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Pilar Farfán Villagra Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Christian Gómez Díaz Chile grande y unido Independiente
Claudia Castro Gutiérrez Chile grande y unido Independiente
Pablo Herrera Rogers Chile grande y unido Independiente
Christian Gonzalo Pino López Unidad por Chile Independiente
Carlos Enrique Morales Flores Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Daniel Domínguez González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
María Elena Flores Martínez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Nibaldo Meza Garfia Unidad por Chile DC
Claudia Aída Ormeño Urra Cambio por Chile Nacional Libertario
Josefina Ignacia Diéguez Russell Cambio por Chile Nacional Libertario
Annemarie Müller During Cambio por Chile Republicano
Diego Vergara Rodríguez Cambio por Chile Republicano
Carlos Roberto Barberis Avendaño Cambio por Chile Social Cristiano
Juan Rodrigo Molina Romo Cambio por Chile Social Cristiano
Roberto Antonio Soto Ferrada Unidad por Chile PS
Andrés Raúl Sánchez Fredes PDG PDG
Cindy Marlene Macías Toledo PDG PDG
Jorge Andrés Meza Infante PDG PDG
Juan Anselmo Melo Ramírez PDG PDG
Leticia del Carmen Zúñiga Silva PDG PDG
Rogelio Alfredo Urbina Leal PDG PDG
Sergio Antonio Palma Briones PDG PDG
Alejandra Novoa Sandoval Chile grande y unido RN
Pablo Mira Hurtado Chile grande y unido RN
Jaime Coloma Álamos Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 15

Nombre Pacto Partido
Natalia Romero Talguiá Chile grande y unido Independiente
Marcela Patricia Riquelme Aliaga Unidad por Chile Independiente
Marta González Olea Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Raúl Soto Mardones Unidad por Chile PPD
Alejandro Eugenio Valdivia Latorre Amarillos Amarillos
Alex Andrés Becerra Espinoza Amarillos Amarillos
Carol Aros Seguel Amarillos Amarillos
Mauricio Javier Mella Vásquez Amarillos Amarillos
Pablo Favio Vásquez Pavez Amarillos Amarillos
Paz Suárez Briones Amarillos Amarillos
Hugo Boza Valdenegro Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Lennin Arroyo Vega Chile grande y unido Independiente
Patricio Laguna Gebauer Chile grande y unido Independiente
Carolina del Carmen Herrera Contreras Unidad por Chile Independiente
Valentina Cáceres Monsálvez Unidad por Chile Independiente
Claudio Rafael Segovia Cofré Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Franklin Esteban Gallardo Gallardo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Hugo Guzmán Millán Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Nicolás Alejandro Salgado Ahumada Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Raisa Tamara Martínez Muñoz Unidad por Chile PC
Christian Andrés Vargas Paredes Cambio por Chile Nacional Libertario
Javiera Valentina Moreno Cerpa Cambio por Chile Nacional Libertario
Fernando Zamorano Peralta Unidad por Chile PPD
Emiliano García Bobadilla Cambio por Chile Republicano
Fernando Ugarte Tejeda Cambio por Chile Republicano
Patricio Rodrigo Arenas Román Cambio por Chile Social Cristiano
Paula Andrea Muñoz Carrasco Cambio por Chile Social Cristiano
Carla Eugenia Rubio Carrasco PDG PDG
José Miguel Latorre Ludueña PDG PDG
Luisa Elena Cáceres Miranda PDG PDG
Marcela del Carmen Narváez Zapata PDG PDG
Pedro Andrés Gubernatti Toro PDG PDG
Rodrigo Alberto Peñailillo Valenzuela PDG PDG
Emiliano Orueta Bustos Chile grande y unido RN
Juan de Dios Valdivieso Tagle Chile grande y unido RN
Pía Margarit Bahamonde Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 16

Nombre Pacto Partido
Félix Bugeño Sotelo Unidad por Chile Frente Amplio
Cosme Leopoldo Mellado Pino Unidad por Chile Radical
Carla Morales Maldonado Chile grande y unido RN
Eduardo Cornejo Lagos Chile grande y unido UDI
Ignacio Mori Pérez Chile grande y unido Evópoli
Antonio Carvacho Cárdenas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Constanza Carolina Flores Adrián Cambio por Chile Nacional Libertario
Humberto García Díaz Chile grande y unido Independiente
Carolina Elsa Icela Cucumides Calderón Unidad por Chile Independiente
Cristián Díaz Correa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Jaime González Ramírez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
María Carolina Miranda Campos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Pamela Francisca Navarro Leppe Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Gloria Paredes Valdés Unidad por Chile DC
Luis Antonio Bustamante Moraga Cambio por Chile Nacional Libertario
Florencia Carvajal Cid Unidad por Chile PPD
María del Pilar Zúñiga Zamorano Cambio por Chile Republicano
Sebastián Cristoffanini Jaraquemada Cambio por Chile Republicano
Francisco José Avaria Marraccini Cambio por Chile Social Cristiano
Daniela Denisse Gaete Cornejo PDG PDG
Héctor Andrés Sánchez Moreno PDG PDG
José Antonio Carrallo Castro PDG PDG
Rodrigo Andrés Maldonado Becerra PDG PDG
Susan Evelyn Gómez Pardo PDG PDG
Ricardo Neumann Bertin Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 17

Nombre Pacto Partido
Jorge Guzmán Zepeda Chile grande y unido Evópoli
Benjamín Moreno Bascuñ Cambio por Chile Republicano
Felipe Donoso Castro Chile grande y unido UDI
Isabel Ubal Faúndez Chile grande y unido Demócratas
Karina Valenzuela Veas Chile grande y unido Demócratas
Nataly Rojas Seguel Unidad por Chile Frente Amplio
Carlos Henríquez Ramírez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
José González Gaete Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Marisol Pérez Saavedra Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Bernardo Fontaine Montero Cambio por Chile Republicano
Baldemar Higueras Vivar Chile grande y unido Independiente
Claudia Urrutia Márquez Chile grande y unido Independiente
Ana Valeska Muñoz Muñoz Unidad por Chile Independiente
Gabriel Andrés Rojas Rojas Unidad por Chile Independiente
Roberto Celedón Fernández Unidad por Chile Independiente
Claudia Andrea Morales Courtin Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Elia Piedras Garrido Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
José Ignacio Avello Ortíz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
José Luis Núñez Herrera Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Sandra Patricia Sánchez Aguilar Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Javier Muñoz Riquelme Unidad por Chile DC
Priscilla Castillo Gerli Unidad por Chile DC
José Germán Verdugo Soto Cambio por Chile Nacional Libertario
Mario Eduardo Caraves Heck Cambio por Chile Nacional Libertario
Pablo Sebastián Del Río Jiménez Unidad por Chile Radical
Greis Parada Rojas Cambio por Chile Republicano
Fernanda Catalina Aguirre Torres Cambio por Chile Social Cristiano
Luis Bernardo Vásquez Bobadilla Cambio por Chile Social Cristiano
Patricio Andrés Lineros González Cambio por Chile Social Cristiano
Boris Flavio Durán Reyes Unidad por Chile PS
Daniela Francisca Díaz Gómez PDG PDG
Eduardo Alexander Oteiza Vásquez PDG PDG
Guillermo Victoriano Valdés Carmona PDG PDG
Javier Morales Morales PDG PDG
Lorena Alejandra Balladares Chamorro PDG PDG
Nicolás Enrique García Espinoza PDG PDG
Rosa Irene Bravo Herrera PDG PDG
Viviana de las Mercedes Rodríguez Saavedra PDG PDG
Ariel Amigo Vidal Chile grande y unido RN
Carolina Torres Pirazzoli Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 18

Nombre Pacto Partido
Consuelo de los Ángeles Veloso Ávila Unidad por Chile Independiente
Gustavo Benavente Vergara Chile grande y unido UDI
Rodrigo Bravo Bustos Verdes, regionalistas y humanistas AH
Karina Cartagena Bastías Unidad por Chile Frente Amplio
Cristian Menchaca Pinochet Cambio por Chile Nacional Libertario
Gladys González Álvarez Chile grande y unido Independiente
Paula Retamal Urrutia Chile grande y unido Independiente
Rodrigo Ramírez Parra Chile grande y unido Independiente
Ángela Véliz González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Daphne Saldaña San Martín Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Edward Frederick Robinson Flores y Castillo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Paulina Álvarez Rodríguez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Lucía González Gaete Unidad por Chile DC
Joaquín Nicolás Morales Gómez Cambio por Chile Nacional Libertario
Mónica Muñoz Guajardo Unidad por Chile PPD
Cristóbal García Ogaz Cambio por Chile Republicano
Daniel Bustos Leal Cambio por Chile Republicano
Génesis Ethiare Veloso Lobos Cambio por Chile Social Cristiano
Cecil Rodrigo Hermosilla Gatica Unidad por Chile PS
Carlos Antonio Bascuñán Tapia PDG PDG
Carolina Alejandra Morales Ortega PDG PDG
Daniela del Pilar Olguín Andrade PDG PDG
Rodrigo Reimundo Vergara Valdés PDG PDG
Rubén Ignacio Martínez Núñez PDG PDG
Macarena San Martín Freire Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 19

Nombre Pacto Partido
Felipe Camaño Cárdenas Unidad por Chile Independiente
Sara Nicol Concha Smith Cambio por Chile Social Cristiano
Frank Sauerbaum Muñoz Chile grande y unido RN
Cristóbal Martínez Ramírez Chile grande y unido UDI
Marta Bravo Salinas Chile grande y unido UDI
Cecilia Victoria Ortiz Vera Amarillos Amarillos
Hernán Álvarez Román Amarillos Amarillos
Osvaldo Antonio Caro Caro Amarillos Amarillos
Reinaldo Henry Figueroa Alarcón Amarillos Amarillos
Rodrigo Andrés Castro Galaz Amarillos Amarillos
Sergio Herman Contreras Navarro Amarillos Amarillos
Erick Solo de Zaldívar Garay Unidad por Chile Frente Amplio
Catalina Medina Rivas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Fanny Araya Bahamonde Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
María Cecilia Romero Peña Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Patricia Torres Astete Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Jorge Sabag Villalobos Chile grande y unido Independiente
Patricio Caamaño Viveros Chile grande y unido Independiente
José Ignacio Marín Abuín Unidad por Chile Independiente
Wilson Olivares Bustamante Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Felipe Aylwin Ecologista Verde Ecologista Verde
Graciela Huenumán Ecologista Verde Ecologista Verde
Patricio Palma Ecologista Verde Ecologista Verde
Eliana Sanhueza Ecologista Verde Ecologista Verde
Carolina Monsalves Ecologista Verde Ecologista Verde
Juan Manuel Rivas Ecologista Verde Ecologista Verde
Freddy Reinaldo Blanc Sperberg Cambio por Chile Nacional Libertario
Scarlet Hidalgo Jara Unidad por Chile PPD
César Eduardo Riquelme Alarcón Unidad por Chile Radical
Diego Sepúlveda Palma Cambio por Chile Republicano
Magdalena Oyarce Sepúlveda Cambio por Chile Republicano
Erick Helber Jiménez Garay Cambio por Chile Social Cristiano
Fresia Alejandra Osorio Cortés Cambio por Chile Social Cristiano
Francisco Javier Crisóstomo Llanos Unidad por Chile PS
Cliff Rogers Henríquez Retama PDG PDG
Daniel Godoy Lagos PDG PDG
Héctor Guzmán Vásquez PDG PDG
Ignacio Andrés Luengo Quijada PDG PDG
Jenif Fer Carolina Salazar Zúñiga PDG PDG
Mariela Espinoza Navarrete PDG PDG
Carlos Chandía Alarcón Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 20

Nombre Pacto Partido
Marlene Pérez Cartes Chile grande y unido Independiente
María Candelaria Acevedo Sáez Unidad por Chile PC
Eric Aedo Jeldres Unidad por Chile DC
Francesca Elizabeth Muñoz González Cambio por Chile Social Cristiano
Roberto Enrique Arroyo Muñoz Cambio por Chile Social Cristiano
Sergio Bobadilla Muñoz Chile grande y unido UDI
Félix González Ecologista Verde Ecologista Verde
Daniela Dresdner Vicencio Unidad por Chile Frente Amplio
Mario Ernesto González Figueroa Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Gabriel Torres Hermosilla Cambio por Chile Social Cristiano
Ana Araneda Gómez Chile grande y unido Independiente
Andrea de la Barra Manríquez Chile grande y unido Independiente
Víctor Hugo Figueroa Rebolledo Chile grande y unido Independiente
Alejandro Navarro Brain Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Ana Alejandra Albornoz Cuevas Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Diego Antonio Carvajal Basualto Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Elsa Lorena Olave Soto Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Felipe Andrés Romero Pedreros Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Gustavo Felipe Sotomayor Olate Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Jorge Eduardo Aguayo Cerro Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Romina Andrea Toledo Quevedo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Eduardo Alfonso Barra Jofré Unidad por Chile PC
Álvaro Ortiz Vera Unidad por Chile DC
Elizabeth Mujica Ecologista Verde Ecologista Verde
Hernán Pino Ecologista Verde Ecologista Verde
Atrix Badilla Ecologista Verde Ecologista Verde
Felipe Arancibia Ecologista Verde Ecologista Verde
Paula Valdebenito Ecologista Verde Ecologista Verde
Javier Muñoz Ecologista Verde Ecologista Verde
Marisol Vidal Ecologista Verde Ecologista Verde
Manuel Jara Ecologista Verde Ecologista Verde
Carolina Beatriz Martínez Ebner Unidad por Chile Partido Liberal
Jimena Maritza Figueroa Negrón Cambio por Chile Nacional Libertario
Reinaldo González Mariángel Cambio por Chile Nacional Libertario
Alicia Yañez Soto Unidad por Chile PPD
Macarena del Pilar Flores Montoya Unidad por Chile Radical
James Argo Chávez Cambio por Chile Republicano
Paz Charpentier Rajcevich Cambio por Chile Republicano
Antaris Catalina Varela Compagnon Cambio por Chile Social Cristiano
Jessica de Lourdes Flores Reyes Cambio por Chile Social Cristiano
José Antonio Rivas Villalobos Unidad por Chile PS
Bernardo Orlando Ulloa Pereira PDG PDG
Carolina Andrea Venegas Aranda PDG PDG
Francisca Mariana Zenteno Araos PDG PDG
Hugo Antonio Soto Becerra PDG PDG
Juliette Cristina Villalobos Cares PDG PDG
Luis Ricardo Zúñiga Montt PDG PDG
Marcela Andrea González Zárate PDG PDG
Mariella Andrea González Hidalgo PDG PDG
Patricio Antonio Briones Moller PDG PDG
Luciano Silva Mora Chile grande y unido RN
Mirtha Encina Ovalle Chile grande y unido RN
Robert Contreras Reyes Chile grande y unido RN
Henry Campos Coa Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 21

Nombre Pacto Partido
Joanna Pérez Olea Chile grande y unido Demócratas
Clara Inés Sagardía Cabezas Unidad por Chile Frente Amplio
Karen Medina Vásquez Unidad por Chile Independiente
Cristóbal Urruticoechea Ríos Cambio por Chile Nacional Libertario
Flor Weisse Novoa Chile grande y unido UDI
Bárbara Kast Sommerhoff Chile grande y unido Evópoli
Luis Islas Cofré Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Rodrigo Reinoso Cendoya Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Solange Etchepare Lacoste Cambio por Chile Republicano
Elizabeth Marican Rivas Chile grande y unido Independiente
Jorge Contreras Blumel Chile grande y unido Independiente
Mario Gierke Quevedo Chile grande y unido Independiente
Adolfo Millabur Ñancuil Unidad por Chile Independiente
Anwar Said Farran Veloso Unidad por Chile Independiente
Joaquín Sanhueza Villaman Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Jorge Rivas Figueroa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Juan Godoy Rivera Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Patricio Pinilla Valencia Unidad por Chile DC
Alexis Zúñiga Ecologista Verde Ecologista Verde
Johanna Barra Ecologista Verde Ecologista Verde
Pedro Pablo Valenzuela Ecologista Verde Ecologista Verde
Ricardo Flores Ecologista Verde Ecologista Verde
Evelyn Caamaño González Cambio por Chile Nacional Libertario
Edith Lorena Pérez Larenas Unidad por Chile Radical
Fernando Peña Rivera Cambio por Chile Republicano
Ivania Paola Rojas Castillo Cambio por Chile Social Cristiano
Patricio Alejandro Badilla Cofré Cambio por Chile Social Cristiano
Carlos Alberto Peña Opazo PDG PDG
Carlos Felipe Agurto Pedreros PDG PDG
Christian Rodrigo Fuentes Cabezas PDG PDG
Karen Marcela Morales Rozas PDG PDG
Lilian Alejandra Betancurt Delgado PDG PDG
Sandra América Neira Espinoza PDG PDG

Candidatos a diputados en distrito 22

Nombre Pacto Partido
Gloria Naveillán Arriagada Cambio por Chile Nacional Libertario
Juan Carlos Beltrán Silva Chile grande y unido RN
Edith Elena Palma Méndez Amarillos Amarillos
Javiera Francisca Victoria Ibarra Larenas Amarillos Amarillos
Llery Yanira Carrasco Espinoza Amarillos Amarillos
Luis Ojeda Contreras Amarillos Amarillos
Ruth Marcela Roa Suazo Amarillos Amarillos
Luis Alberto Penchuleo Morales Unidad por Chile Frente Amplio
Emilia Coñumil Quiñimil Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Deborah Negrete Plaza Cambio por Chile Republicano
Jorge Saffirio Espinoza Chile grande y unido Independiente
Víctor Manoli Nazal Chile grande y unido Independiente
Manuela Royo Letelier Unidad por Chile Independiente
Ximena Sepúlveda Varas Unidad por Chile Independiente
Juan Pablo Jaramillo González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Lautaro Guanca Vallejos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Mariela Sáez Ecologista Verde Ecologista Verde
Raúl Huical Ecologista Verde Ecologista Verde
Wanglen Mila Huenumilla Ecologista Verde Ecologista Verde
Eduardo Cuellar Ecologista Verde Ecologista Verde
Víctor Raúl Badilla Urra Cambio por Chile Nacional Libertario
Andrea Parra Sauterel Unidad por Chile PPD
Patricio Poza Barrera Unidad por Chile PPD
Felipe Martínez Reyes Cambio por Chile Republicano
Roberto Carlos Quintana Burgos Cambio por Chile Social Cristiano
Alexis Ojeda Altamirano PDG PDG
Daniela Nataly González Fariña PDG PDG
Guido Antonio Díaz Vergara PDG PDG
Patricia del Carmen Muñoz Beltrán PDG PDG
Ramiro Adrián Rodríguez Maureira PDG PDG
Eduardo Cretton Rebolledo Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 23

Nombre Pacto Partido
Andrés Alfonso Jouannet Valderrama Amarillos Amarillos
Ericka Ñanco Vásquez Unidad por Chile Frente Amplio
Stephan Schubert Rubio Cambio por Chile Republicano
Carmen Soledad Burgos Martínez Amarillos Amarillos
Francisca Sylvia Hurilef Barra Amarillos Amarillos
Isadora Alejandra Reynolds Cavallieri Amarillos Amarillos
Jorge Dennis Jaramillo Hott Amarillos Amarillos
Miguel Ángel Cortés Ibarra Amarillos Amarillos
Sergio Héctor Yáñez Reveco Amarillos Amarillos
Solange Noel Carmine Rojas Amarillos Amarillos
Tomás Kast Sommerhoff Chile grande y unido Evópoli
Christian Dulansky Araya Unidad por Chile Frente Amplio
Daniel Hidalgo Veloso Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Daniel Sandoval Poblete Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
José Isafor Bravo Burgos Cambio por Chile Social Cristiano
Axel González Manquein Chile grande y unido Independiente
Claudia Salas Melinao Chile grande y unido Independiente
María Ignacia Gómez Martínez Chile grande y unido Independiente
José Montalva Feuerhake Unidad por Chile Independiente
Ana María Nicul Sabaria Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Héctor Cumilaf Huentemil Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Marcelo Carrasco Carrasco Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Oscar Albornoz Torres Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Pamela Ñancupil Martin Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Patricia Escobar Apablaza Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Carlos Alexis Vallejos Vallejos Unidad por Chile DC
Pablo Díaz Salazar Unidad por Chile DC
Jessica Méndez Ecologista Verde Ecologista Verde
Iván Rojas Ecologista Verde Ecologista Verde
Constanza González Ecologista Verde Ecologista Verde
Víctor Vilches Ecologista Verde Ecologista Verde
Doris Blanco Ecologista Verde Ecologista Verde
Leonel Meriño Ecologista Verde Ecologista Verde
Tamara Morales Ecologista Verde Ecologista Verde
Gerardo Mourgues Ecologista Verde Ecologista Verde
Claudia Karen Pichulman Cuadra Cambio por Chile Nacional Libertario
Claudia Stambuk Mardones Cambio por Chile Nacional Libertario
Rodolfo Valenzuela Pardo Cambio por Chile Nacional Libertario
Jaime Quintana Leal Unidad por Chile PPD
Cristian Neira Martínez Cambio por Chile Republicano
Jorge Alejandro Sepúlveda Rosales Cambio por Chile Social Cristiano
Miguel Ulises Sanzana Villablanca Cambio por Chile Social Cristiano
Claudia Lorena Tapia de la Peña Unidad por Chile PS
Raúl Alfredo Allard Soto Unidad por Chile PS
Américo Arlín Muñoz Beltrán PDG PDG
Cristian Aliro Muñoz Garrido PDG PDG
Flor Rossany Contreras Vivallo PDG PDG
Hernán Gonzalo Coñoman Lepimán PDG PDG
Jessica Lorena Antilef Lincolao PDG PDG
María Delia Yáñez Barrera PDG PDG
Orlando Christian Machefert Inostroza PDG PDG
Robinson Darío Illanes Acuña PDG PDG
Pedro Durán Sanhueza Chile grande y unido RN
René manuel García García Chile grande y unido RN
Genovena Sepúlveda Venegas Chile grande y unido UDI
German Vergara Lagos Chile grande y unido UDI

Candidatos a diputados en distrito 24

Nombre Pacto Partido
Ana María Bravo Castro Unidad por Chile PS
Marcos Artemio Ilabaca Cerda Unidad por Chile PS
Gastón Von Muhlenbrock Zamora Chile grande y unido UDI
Matías Fernández Hartwig Unidad por Chile Frente Amplio
Cecilia Bravo Moraga Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Jova Oporto Valenzuela Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Mario Montecinos Aros Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Ann Hunter Gutiérrez Chile grande y unido Independiente
Daniel Elías Valenzuela Salazar Chile grande y unido Independiente
Omar Sabat Guzmán Chile grande y unido Independiente
Juan Carlos Araya Mardones Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Pedro Jaque Cavada Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Yessica Gavilán Robles Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Waldo Flores Vera Unidad por Chile DC
Diana Maritza Silva Aguilón Cambio por Chile Nacional Libertario
Luis Eduardo Gaete Álvarez Cambio por Chile Nacional Libertario
Vanessa Huaiquimilla Pinochet Unidad por Chile PPD
Lorenna Fabiola Saldías Yañez Unidad por Chile Radical
Leandro Kunstmann Collado Cambio por Chile Republicano
Paulina Hernández Valderrama Cambio por Chile Republicano
Juan Carlos Gómez Gómez Cambio por Chile Social Cristiano
Tamara Angélica Muñoz Sepúlveda Cambio por Chile Social Cristiano
Andrea Burgos Vicuña PDG PDG
Felipe Emilio Aranda Saravia PDG PDG
Geraldina Argelia Solís Pérez PDG PDG
Gerardo Efraín Lara Martínez PDG PDG
Marcelo Miguel Franco Franco PDG PDG
Tabina Gabriela Manque Manque PDG PDG
Karina Silva Fernández Chile grande y unido RN
Sylvia Yunge Wulf Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 25

Nombre Pacto Partido
Héctor Barria Ángulo Unidad por Chile DC
Emilia Iris Nuyado Ancapichún Unidad por Chile PS
Daniel Lilayu Vivanco Chile grande y unido UDI
Juan Claudio García Filún Chile grande y unido Evópoli
Jaime Ignacio Figueroa Leviguán Unidad por Chile Frente Amplio
Flora Colipai Pafian Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Andrea Iturriaga Hewstone Cambio por Chile Republicano
Matías Domeyko Prieto Chile grande y unido Independiente
Ramón Bahamonde Cea Chile grande y unido Independiente
Angélica Jeanette Veloso Santana Unidad por Chile Independiente
Ramón Espinoza Sandoval Unidad por Chile Independiente
Carlos Lizana Mardones Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Gustavo Lobos Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Manuel Rivera Altamirano Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Pamela Mansilla Lavado Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Paulina Andrea Muñoz Minte Cambio por Chile Nacional Libertario
Sebastián Cristi Alfonso Cambio por Chile Nacional Libertario
Karen Berrios Guerra Cambio por Chile Republicano
Jaime Paredes Paredes Cambio por Chile Social Cristiano
Angélica Eliana Manríquez Santibáñez PDG PDG
Erwin David Pérez Monje PDG PDG
Isidoro Rodolfo Barquín Pardo PDG PDG
Maurice Goudie Domínguez PDG PDG
Samuel Darío Cárdenas Vivar PDG PDG
Lorena Leichtle Bertin Chile grande y unido RN

Candidatos a diputados en distrito 26

Nombre Pacto Partido
Jaime Salvador Sáez Quiroz Unidad por Chile Frente Amplio
Héctor Ulloa Aguilera Unidad por Chile Independiente
Alejandro Javier Bernales Maldonado Unidad por Chile Partido Liberal
Mauro González Villarroel Chile grande y unido RN
Fernando Bórquez Montecinos Chile grande y unido UDI
Loreto Kemp Oyarzún Chile grande y unido Evópoli
Claudio Cid Jara Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Daniela Quezada Serón Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Marisol Rosas Alvarado Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Alejandro Caroca Marazzi Chile grande y unido Independiente
Adriana Ampuero Barrientos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudio Turra González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Juan Cárcamo Cárcamo Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Alexis Salvador Osses Moyano Unidad por Chile PC
Feve Hugo Lorca Unidad por Chile DC
Marcelo Andrés Castillo Aldunate Cambio por Chile Nacional Libertario
María Soledad Lorca Sau Cambio por Chile Nacional Libertario
Carlos Seitz Aspee Cambio por Chile Republicano
Claudia Reyes Larenas Cambio por Chile Republicano
Marco Antonio Melo Hernández Cambio por Chile Social Cristiano
Natacha Odette Rivas Morales Cambio por Chile Social Cristiano
Héctor Manuel Ballesteros Curumilla Unidad por Chile PS
Alex Manuel Nahuelquín Nahuelquín PDG PDG
Alexis Cristóbal Maldonado Ramos PDG PDG
Andrea Quintana Díaz PDG PDG
Luis Adrián Vargas Machado PDG PDG
Luis Mariano Chodil Soto PDG PDG
Ximena Alejandra Uribe Canobra PDG PDG
Juan Eduardo Vera Sanhueza Chile grande y unido RN
Katerine Montealegre Navarro Chile grande y unido UDI

René Alinco Bustos Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Marcia Raphael Mora Chile grande y unido RN
Guillermo Pérez Pacheco Chile grande y unido Demócratas
Geoconda Navarrete Arratia Chile grande y unido Evópoli
Romina Cejas Hidalgo Unidad por Chile Frente Amplio
Luperciano Segundo Muñoz González Unidad por Chile Independiente
Boris Romero Bello Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Daniela Olavarría Moreira Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Sergio González Bórquez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Patricio Andrés Aylwin Fuentealba Unidad por Chile DC
Carlos Alberto Mella Atton Cambio por Chile Nacional Libertario
Cristian Pedro Bórquez Acuña Cambio por Chile Nacional Libertario
Jaime Arturo Ceballos Vergara Cambio por Chile Republicano
Jorge Alejandro Pérez Urra Cambio por Chile Social Cristiano
Andrea Jacqueline Macías Palma Unidad por Chile PS
Karin Pamela Contreras Murtschwa PDG PDG
Alejandra Valdebenito Torres Chile grande y unido UDI

Javiera Morales Alvarado Unidad por Chile Frente Amplio
Carlos Bianchi Chelech IFP IFP
Christian Matheson Villan Chile grande y unido Independiente
Ricardo Hernández Cremaschi Chile grande y unido Evópoli
Thomas Lorca Almonacid Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Juan José Srdanovic Arcos Cambio por Chile Republicano
Graciela Andrade Pacheco Chile grande y unido Independiente
Verónica Noelia Aguilar Martínez Unidad por Chile Independiente
Rodrigo Utz Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Rosa Garay Matamala Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Ivania Paz Salinas Villanueva Unidad por Chile PC
Ramón Alberto Aguilar Tobar Cambio por Chile Nacional Libertario
Alejandro Riquelme Ducci Cambio por Chile Republicano
Javiera Cristina Calvo Rifo Cambio por Chile Social Cristiano
Pablo Andrés Bussenius Cornejo Unidad por Chile PS
Abel Alejandro Fernández Traipe PDG PDG
Alejandra Elizabeth Toro Abello PDG PDG
Roberto Sahr Domian PDG PDG
Jenniffer Rojas García Chile grande y unido RN

¿Cuándo son las elecciones?

  • Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
  • En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

Paso a paso para votar

  • Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
  • Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
  • Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
  • Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
  • Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Preguntas frecuentes

  • ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores. 
  • ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
  • ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

