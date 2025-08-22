Candidatos a diputado por el Distrito 2: lista completa, comunas y cómo se vota

22 ag. 2025 - 06:45 hrs.

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 2 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 2 Nombre Pacto Partido Matías Ramírez Pascal Unidad por Chile PC Rubén Cristóbal Rojo Sembler Verdes, regionalistas y humanistas AH Iván Jiménez Correa Chile grande y unido Demócratas Noemí Salinas Polanco Unidad por Chile Frente Amplio Vittorio Canessa Morales Chile grande y unido Independiente Ximena Naranjo Pinto Chile grande y unido Independiente Carlos Carvajal Gallardo Unidad por Chile Independiente Ángel Campos Díaz Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Enzo Morales Norambuena Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Marco Antonio Calcagno Zuleta Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Abraham Díaz Mamani Unidad por Chile DC Agustín Rendi? Gallequillos Cambio por Chile Nacional Libertario Álvaro Arturo Jofré Cáceres Cambio por Chile Nacional Libertario Jorge Muñoz Oyarce Cambio por Chile Republicano Cristián Andrés Cabezas Mundaca Cambio por Chile Social Cristiano Ana María Toro Ojane PDG PDG Claudio Sáez Muñoz PDG PDG Jessica Soledad Becerra Cantillano PDG PDG Patricio Andrés Quisbert Lazo PDG PDG Ramón Gallequillos Castillo Chile grande y unido RN

Cupos del distrito: 3.

¿Cuándo son las elecciones?

Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).

En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.

Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.

El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N° 2

Región: Tarapacá

Tarapacá Comunas: Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte.

Paso a paso para votar

Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.

Lleva tu cédula o pasaporte vigente.

Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.

Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.

Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.

¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D'Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.

¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

