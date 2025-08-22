Candidatos a diputado por el Distrito 2: lista completa, comunas y cómo se vota
El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.
En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 2 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.
Candidatos a diputados en distrito 2
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Matías Ramírez Pascal
|Unidad por Chile
|PC
|Rubén Cristóbal Rojo Sembler
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Iván Jiménez Correa
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Noemí Salinas Polanco
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Vittorio Canessa Morales
|Chile grande y unido
|Independiente
|Ximena Naranjo Pinto
|Chile grande y unido
|Independiente
|Carlos Carvajal Gallardo
|Unidad por Chile
|Independiente
|Ángel Campos Díaz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Enzo Morales Norambuena
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Marco Antonio Calcagno Zuleta
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Abraham Díaz Mamani
|Unidad por Chile
|DC
|Agustín Rendi? Gallequillos
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Álvaro Arturo Jofré Cáceres
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Jorge Muñoz Oyarce
|Cambio por Chile
|Republicano
|Cristián Andrés Cabezas Mundaca
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Ana María Toro Ojane
|PDG
|PDG
|Claudio Sáez Muñoz
|PDG
|PDG
|Jessica Soledad Becerra Cantillano
|PDG
|PDG
|Patricio Andrés Quisbert Lazo
|PDG
|PDG
|Ramón Gallequillos Castillo
|Chile grande y unido
|RN
Cupos del distrito: 3.
¿Cuándo son las elecciones?
- Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
- En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.
¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)
- Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
- Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
- El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.
Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.
Comunas del Distrito N° 2
- Región: Tarapacá
- Comunas: Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica, Pozo Almonte.
Paso a paso para votar
- Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
- Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
- Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
- Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
- Firma y huella en el padrón de mesa.
Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.
- ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
- ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.