Miles de clientes sin luz en Santiago: Estas son las comunas afectadas en medio del sistema frontal

¿Qué pasó?

Lluvia, granizo y nieve han caído sobre la Región Metropolitana desde el jueves, a raíz de un sistema frontal que está afectando a la zona central.

La situación meteorológica en Santiago está generando complicaciones, especialmente en lo que respecta al suministro eléctrico, ya que se han producido importantes cortes de luz.

Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), a las 12:30 horas había 85.750 clientes sin luz en todo el país, de los cuales 55.612 son de la Región Metropolitana.

¿Cuáles son las comunas sin luz en la Región Metropolitana?

En la capital, las comunas más afectadas son Puente Alto, con 30.967 hogares sin suministro eléctrico, y Lo Espejo, con 10.446 usuarios sin energía.

Más atrás se encuentran las comunas de San José de Maipo, con 5.519 clientes sin luz; Pedro Aguirre Cerca, con 1.384; Pirque, con 1.176; Colina, con 872; y Peñalolén, con 798 afectados.

Con respecto a pronóstico del tiempo, Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, señaló que "si los chubascos continúan al final de la tarde, hasta después de las 18:00 horas, podría nuevamente nevar en algunas comunas" de Santiago.

