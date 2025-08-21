Santiago se prepara para sistema frontal con nevadas y posibles cortes de luz: Este es el plan de contingencia de las eléctricas

21 ag. 2025 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia regresó a la Región Metropolitana ayer miércoles y volverá a hacerse presente durante las próximas horas de este jueves, extendiéndose hasta el viernes, en el marco de un sistema frontal.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones no llegarían solas, ya que se espera que estén acompañadas de nevadas, tormentas eléctricas e intensos vientos con rachas de hasta 60 km/h en Santiago.

Ante la posibilidad de que el sistema frontal provoque cortes de luz, las compañías de electricidad que operan en la Región Metropolitana, CGE y Enel, han activado planes de contingencia para atender eventuales emergencias.

¿Qué dijeron desde CGE por el sistema frontal en Santiago?

Desde CGE señalaron que "el plan contempla medidas como la preparación de los centros de operación, el despliegue de brigadas de atención de emergencias tipo SAE (Servicio Atención Emergencia) y los equipos de atención domiciliaria". Además, la compañía "dispondrá de brigadas pesadas –dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada como postes y líneas eléctricas- que operarán en terreno", agregaron.

Asimismo, aseguraron que habrá "177 brigadas en terreno con 500 personas entre técnicos y operativos para atender posibles interrupciones de suministro producto del sistema frontal. A esto se suma el personal que desde las bases y oficinas refuerza la atención de clientes como el Call Center, Centros de Operación y personal 24/7 en mesas de trabajo para administrar el aumento de recursos dispuestos, y la permanente coordinación con autoridades e instituciones".

"Este despliegue de recursos contempla una multiplicación más de 5 veces (5,2) respecto de la operación normal. En prevención a las bajas temperaturas y posibles nevadas, la Compañía instalará bases de operación preventivas en las comunas precordilleranas, como San José de Maipo, y en otras cercanas a la cordillera de la costa", puntualizaron.

¿Qué dijeron desde Enel por el sistema frontal en Santiago?

Por su parte, desde Enel indicaron que se han "aumentado ocho veces los recursos técnicos en terreno respecto a un día normal, anticipándose al pronóstico de lluvia y viento anunciado para los próximos días en la Región Metropolitana".

"Además, según la evolución del frente meteorológico, se reforzará en hasta diez veces la capacidad de canales de atención para garantizar una respuesta oportuna. Más de mil personas estarán dedicadas exclusivamente a la atención de emergencias derivadas del mal tiempo previsto, con el objetivo de mantener la continuidad del suministro eléctrico y resolver cualquier contingencia de manera eficiente", sumaron.

Desde la empresa consignaron que "en caso de eventuales interrupciones en el servicio, se recomienda a los clientes utilizar preferentemente los canales digitales de atención", como

WhatsApp : +569 9444 7606, para reportar emergencias y solicitar información

: +569 9444 7606, para reportar emergencias y solicitar información Aplicación móvil gratuita : Enel Clientes Chile

: Enel Clientes Chile Sitio web : https://www.enel.cl/clientes

: https://www.enel.cl/clientes Call center: 600 696 0000 / 800 800 696

