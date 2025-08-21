Lluvia en Santiago: ¿A qué hora se esperan las precipitaciones más intensas este jueves?

21 ag. 2025 - 11:29 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, detalló la hora en que la Región Metropolitana comenzará a recibir las primeras gotas de lluvia este jueves 21 de agosto, fenómeno que se extenderá durante gran parte de la jornada.

Este sistema frontal también traerá nieve en sectores altos de la capital, con mayor probabilidad entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 22. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la posibilidad de que este evento se concrete supera el 90%.

¿A qué hora empieza a llover y cuándo es el peak?

Leyton adelantó que las precipitaciones comenzarán a sentirse desde las 12:00 horas de este jueves, aumentando su intensidad con el paso de las horas.

“El periodo de las 12:00 del día y las 4:00 de la tarde va a ir aumentando su intensidad y lo más significativo es después de las 4:00 de la tarde hasta eso de las 20:00 a 21:00 horas”, explicó el especialista, quien además advirtió de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en algunas zonas de la Región Metropolitana.

"Si usted me pregunta si es necesario hoy día las botas, ¡sí! Sí regresa después de esa hora, es necesario", recomendó Leyton.

Nieve en la RM

En cuanto a la nieve prevista para el viernes, el meteorólogo adelantó que las comunas del sector oriente presentarán nevadas en gran parte de su superficie, mientras que en sectores más bajos se registrará “aguanieve”, con la posibilidad de que se extienda hacia comunas aledañas producto del movimiento del frente.

