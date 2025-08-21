Lluvias, tormentas eléctricas y vientos de 90 km/h: Revisa el pronóstico de precipitaciones para este viernes

21 ag. 2025 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones, caída de agua-nieve, tormentas eléctricas y vientos en el país este viernes 22 de agosto. En concreto, se trataría de 15 regiones en las que se presentarían al menos uno de los fenómenos.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos en la madrugada y en la noche. En el archipiélago de Juan Fernández caerán chubascos en la primera mitad de la jornada, y en la madrugada se esperan tormentas eléctricas.

Zona norte

En Colchane, en la región de Tarapacá, y en Ollagüe y Calama, en la región de Antofagasta, se esperan vientos de hasta 90 km/h en la tarde.

En la región de Atacama, en sectores como Huasco, Freirina y Vallenar, se presentarán lloviznas en la madrugada y mañana del viernes.

En la región de Coquimbo, en tanto, habrá chubascos durante prácticamente todo el día, a excepción de la noche. En localidades como Vicuña y Combarbalá caerán chubascos de agua-nieve.

Zona centro

En el litoral de las regiones de Valparaíso y O'Higgins caerán lluvias desde la madrugada hasta la tarde, y existe la probabilidad de tormentas eléctricas. Al interior de ambas regiones, en localidades como San Felipe, Los Andes, Rancagua y San Fernando, el fenómeno incluye chubascos de agua-nieve.

En el litoral del Maule las lluvias también vendrán acompañadas de probables tormentas eléctricas. En otros sectores, más al interior, las precipitaciones durarán todo el día y en la primera mitad de la jornada caerán chubascos de agua-nieve.

En la región de Ñuble, específicamente en la localidad de Cobquecura, se registrarán chubascos aislados en la madrugada y mañana del viernes. El fenómeno se extenderá hasta la tarde en San Carlos y Chillán, con chubascos de agua-nieve.

En la región de Biobío caerán chubascos aislados en la primera mitad del día.

En toda la región de La Araucanía se esperan lluvias este viernes. En Angol, solo en la mañana y tarde; en Puerto Saavedra durante todo el día, excepto la tarde; en Temuco el fenómeno se extenderá de principio a fin; mientras que en Villarrica y Pucón se registrarán nevadas en la madrugada y en la mañana, y se mantendrá con chubascos el resto del día.

En la región de Los Ríos, en la localidad de Panguipulli, se esperan precipitaciones durante todo el día; en Valdivia, solo en la madrugada; en La Unión y Río Bueno solo en la tarde; y en Lago Ranco el fenómeno se extenderá todo el día, con chubascos de agua-nieve en la primera mitad de la jornada.

En Los Lagos también se han pronosticado lluvias. En Osorno, Castro, Quellón y Futaleufú, las precipitaciones se darán solo en la tarde. En Cochamó y Chaitén caerán chubascos de agua-nieve en la madrugada y en la mañana, y el resto del día solo chubascos. En Puerto Montt los chubascos se presentarán durante todo el día, excepto la noche.

En Caleta Tortel, en la región de Aysén, habrá chubascos de nieve débiles en la madrugada y lluvia en la noche.

En Torres del Paine y Puerto Williams, en la región de Magallanes, también habrá chubascos de nieve débiles en la noche. En Porvenir habrá chubascos débiles en la tarde y noche.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

Para la Región Metropolitana se han pronosticado lluvias durante la jornada. En el sector centro, norte, sur y poniente de Santiago, además de Colina, caerán chubascos de agua-nieve en la madrugada y en la mañana, y chubascos durante el resto del día. En Melipilla y Curacaví se esperan chubascos y probables tormentas eléctricas. En el sector oriente se registrarán chubascos de nieve en la madrugada, chubascos de agua-nieve en la mañana, y chubascos en la tarde y noche. San José de Maipo tendrá nevadas en la madrugada y chubascos de nieve en la mañana, luego variará a chubascos de agua-nieve durante el resto de la jornada.

