¿A qué hora empieza a llover este miércoles en la Región Metropolitana y en qué sectores?

¿Qué pasó?

Este miércoles 20 de agosto llegarán las precipitaciones a Santiago, en un fenómeno que dejará lluvias, fuertes vientos, frío extremo e incluso nieve en algunos sectores de la Región Metropolitana, según adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

¿A qué hora empieza a llover en Santiago este miércoles y en qué sectores?

El experto anticipó que "a partir de las 22:00 horas de este miércoles comienzan las primeras precipitaciones en el sector oriente y suroriente de la capital. Va a ser muy poquito, no es necesario utilizar paraguas en la tarde".

Estas primeras precipitaciones serán débiles en las primeras horas de la noche y durante la mañana del jueves, pero "en la tarde, después del mediodía, va a ir aumentando la intensidad y ya a las 3 o 4 de la tarde comienza lo más abundante. Después de salir del trabajo será necesario el paraguas".

"Esta máxima intensidad de lluvias durará hasta las 19-20 horas. El evento totalizaría entre 22 a 28 milímetros de agua tras su finalización la tarde del viernes", agregó.

¿Cuándo nevará en Santiago?

Leyton explicó que en la noche del jueves disminuirá la intensidad de las precipitaciones, "pero no culmina la lluvia, sino que cambia el tipo de precipitación. Hasta el jueves son lluvias, pero el viernes son chubascos de nieve por la caída de la temperatura durante la madrugada del viernes. Desde las 4 de la madrugada y hasta las 8 de la mañana es la mayor probabilidad de nieve".

En detalle, nevará en San José de Maipo y en todas las comunas del sector oriente de Santiago, es decir, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto.

La lluvia se extenderá hasta el viernes, pero la mañana del sábado se mantendrán las bajas temperaturas matinales, con una mínima de -2°C en el centro de Santiago. "Esto significa que en las comunas del sector norte de la Región Metropolitana podrían tener hasta -5°C", comentó el meteorólogo.

