Ya no es solo "agua nieve": En estas comunas de la Región Metropolitana podría nevar esta semana

19 ag. 2025 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una semana completamente invernal es la que se vivirá en la Región Metropolitana, donde se anticipan tres días consecutivos de lluvia, heladas matinales, fuertes vientos y hasta la probabilidad de nieve en algunas comunas de Santiago.

Así lo informó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, que actualizó su pronóstico y explicó que ahora no solo podría caer aguanieve en la capital, sino que se anticipa la probabilidad de nieve en algunos sectores.

¿Cuándo podría nevar en Santiago?

Según el pronóstico del experto, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes se podrían registrar precipitaciones con muy bajas temperaturas: "La isoterma 0 será de 1.000 o incluso 900 metros, será un frente polar".

Bajo esa condición, se anticipa "nieve en San José de Maipo y la probabilidad ya no de agua nieve en los sectores más altos de las comunas del sector oriente, sino que es probabilidad derechamente de nieve en una buena porción de esas comunas", explicó el meteorólogo.

"La temperatura mínima de 1 grado para la madrugada del viernes me habla de que la probabilidad de nieve es alta", reiteró Leyton.

¿En qué comunas podría nevar?

De acuerdo al especialista, las comunas que podrían registrar nieve son Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto.

"La última nieve generalizada en todo Santiago fue con una isoterma de 500 metros sobre el nivel del mar, prácticamente a nivel de superficie en la capital. Ahora la isoterma está a la altura del cerro Santa Lucia, por lo que por ejemplo el cerro San Cristóbal recibirá nieve", detalló.

También desde la plaza de San José de Maipo hacia arriba se registrará nieve con certeza, añadió Leyton.

Las lluvias en Santiago comenzarán la noche del miércoles y se extenderán hasta el viernes, con lo que se esperan entre 22 a 28 milímetros de agua.

Todo sobre El Tiempo