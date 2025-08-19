Crimen en Curacaví: Víctima había sufrido otro robo hace días y se cree que delincuentes regresaron para llevarse su camioneta

19 ag. 2025 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado la muerte de un hombre de 44 años tras ser atropellado por delincuentes al interior de su parcela, en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana. Los asaltantes ingresaron al terreno la madrugada de este martes y le robaron su vehículo antes del fatal desenlace.

La víctima fue identificada como Michael Peñaloza, un ingeniero que desde hace años vivía en ese domicilio, ubicado en el sector Los Hornitos, al que se accede desde la Ruta 68, pese a que su lugar de trabajo se encontraba en Santiago.

En conversación con la prensa, su familia aseguró que una banda delictual ya había ingresado a robar a la parcela hace pocos días, ocasión en la que le robaron especies de valor y una copia de la llave de su vehículo. Por ello, presumen que se trataría del mismo grupo.

Víctima ya había sufrido un robo hace unos días

"Estos desgraciados se llevaron el auto de mi hijo y lo mataron. En este país siguen ocurriendo hue... y nadie hace nada. Se llevaron un auto nuevo, se llevaron las llaves de mi hijo en el primer asalto, porque vinieron dos veces", comentó el padre de Michael, visiblemente afectado.

Según comentó, en ese primer robo los delincuentes entraron a la casa y "se robaron dos televisores, las llaves y como dos millones de pesos. Yo creo que son los mismos. ¿Cómo es posible? ¿Carabineros qué hizo después de la primera vez?", manifestó el adulto mayor.

A raíz de ese asalto, Peñaloza había tomado resguardos. "El fin de semana vino un familiar y mi otro hijo, y pusieron cámaras", indicó, para luego romper en llanto: "¿Saben ustedes lo que es perder un hijo?. No sé qué vamos a hacer".

Delincuentes se habrían escondido para atacar nuevamente

Según los primeros reportes policiales, así como versiones de la familia de Michael Peñaloza, los delincuentes intentaron robar el vehículo durante la madrugada de este martes, pero no lo consiguieron, ya que se activaron las alarmas. Sin embargo, luego regresaron.

"Carabineros se hizo presente acá a las 04:00 de la madrugada cuando él llamó, porque sonaron las alarmas. Sonó todo, despertaron todos los vecinos. Carabineros vino, se hizo presente y después se van y pasa esto", relató el primo de la víctima.

Según su versión, ante la llegada de la policía, los delincuentes "ni siquiera se escaparon, ni siquiera arrancaron, se escondieron aquí mismo y volvieron a la casa".

El primo reforzó la tesis del padre de Michael: "A él le robaron la semana pasada y ellos volvieron. Y cuando trataron de abrir el auto (este martes) sonaron las alarmas, Carabineros se hizo presente a las 04:00 de la madrugada. Ellos (la policía) se fueron y después (los delincuentes) volvieron".

"Tiene que ser el mismo (grupo de delincuentes), si volvieron, porque se llevaron la copia de las llaves. Es más, él le cambió la chapa, hizo todo ese trabajo en la semana. Y cuando sonó (la alarma) a las 04:00 de la madrugada, él sabía que era por la camioneta", agregó.

"Trabajador y exitoso en la vida"

El primo comentó a la prensa que Michael Peñaloza, a quien describió como "trabajador y exitoso en la vida", vivía solo en la parcela desde hace varios años. "Nosotros le decíamos que se comprara algo en Santiago, porque él trabajaba en Santiago, pero él no quería", dijo.

"Él amaba su parcela, el fin de semana llegaba a arreglarla, se dedicaba a trabajar en ella. A él le gustaba su vida acá, él no quería cambiarse. Antes de tener el vehículo iba en bus a trabajar, porque él no quería dejar acá", complementó.