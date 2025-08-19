Dueño de casa es asesinado por delincuentes en su parcela de Curacaví: Lo atropellaron con su propio vehículo

19 ag. 2025 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 44 años murió atropellado durante un asalto ocurrido la madrugada de este martes al interior de su parcela, ubicada en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana. El crimen se produjo en el sector Los Hornitos, hasta donde habría llegado un grupo de delincuentes dipuesto a robarle su vehículo.

Víctima murió atropellada por delincuentes

De acuerdo a Carabineros, a eso de las 03:00 horas al menos tres desconocidos ingresaron al terreno en donde residía la víctima junto a su familia, con la intención de sustraerle su automóvil, estacionado al interior. Sin embargo, fueron persuadidos por las alarmas del inmueble y se dieron a la fuga.

Posteriormente, a las 05:00 horas, tras ser alertados por vecinos sobre un hecho policial en el mismo lugar, uniformados se dirigieron hasta la parcela, constatando que el hombre yacía fallecido afuera de su domicilio, tendido en el camino interior del condominio, con lesiones atribuibles a un atropello.

Carabineros indicó que el vehículo de la víctima en esta oportunidad sí logró ser sustraído. Se presume que este segundo atraco lo habría realizado la misma banda que erró en su cometido horas antes.

Por ahora, se cree que la persona intentó bloquearle el paso a los delincuentes, sin embargo, estos lo atropellaron con su propio automóvil. A raíz de la gravedad de sus lesiones, el hombre murió en el mismo sitio.

Desde la institución policial indicaron que, por el momento, no se mantienen registros de cámaras de seguridad, y que las diligencias han aputando a la toma de declaraciones a testigos del sector y la inpección de las inmediaciones