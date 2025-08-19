Detienen a presunto autor de ataque a disparos contra base municipal de Seguridad Ciudanana en Estación Central

19 ag. 2025 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó la detención del presunto autor del ataque a disparos que la madrugada del lunes afectó a una base municipal en Estación Central. El hecho ocurrió pasadas las 04:00 horas en el Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo a información policial, en aquella oportunidad se percutaron al menos ocho impactos de bala en contra del lugar, ubicado en calle Santa Teresa, en la población Los Nogales. Pese a la gravedad del hecho, no hubo lesionados.

Al momento de la detención se encontró un arma blanca y munición

El mayor Eduardo Torrejón, de la 58 Comisaría Población Alessandri, explicó que personal de dicha unidad policial realizó diversas diligencias el lunes, las que permitieron "identificar y detener a quien habría efectuado disparos en la la madrugada a dependencia de seguridad municipal".

"En poder de esta persona se encontró una munición calibre 9 milímetros y un cuchillo, por lo que, por instrucción del Ministerio Público, pasará el marte al primer control de detención por los delitos de porte de munición y porte de arma blanca", agregó la autoridad.

Asimismo, por la orden de detención emanada del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, el sospechoso deberá enfrentar a la justicia "por el delito de daños y disparos injustificados", señaló el mayor Torrejón.

Detenido vivía en situación de calle

El funcionario de Carabineros indicó que el detenido "actualmente se encuentra en situación de calle, según lo que él nos menciona", y mantiene antecedentes penales por otros delitos, principalmente por tráfico de drogas y lesiones, sin embargo, aclaró que no mantiene orden de detención vigente.

De acuerdo al uniformado, su captura se logró luego que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizara diligencias como "revisión de imágenes, empadramiento de testigos, declaración de víctimas", las que permitieron "identificar y posteriormente detener a esta persona".